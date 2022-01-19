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На том же вместе: Иран предложил РФ стратегически сотрудничать вдолгую, - Дм.Лару
00:35 20.01.2022

Кто и что толкает Москву и Тегеран к более тесному взаимодействию
Дмитрий Лару
19.01.22
Иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. Об этом стало известно по итогам переговоров Владимира Путина с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси. Глава РФ отметил, что Москва и Тегеран плотно взаимодействуют по многим направлениям, включая борьбу с терроризмом. Кроме того, в последние годы наблюдается рост товарооборота между двумя странами. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, давление со стороны Запада, которое на себе ощущают оба государства, может подтолкнуть Москву и Тегеран к более тесной кооперации, в том числе и в сфере безопасности.

На пути к синергии
Прошедшие 19 января переговоры в Москве стали первой личной встречей Владимира Путина с Эбрахимом Раиси, который одержал победу на президентских выборах в июне прошлого года. Беседа двух президентов началась в Кремле во второй половине дня в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. При этом главы государств, сидящие за овальным столом, на этот раз находились на непривычно большом расстоянии друг от друга. Впрочем, возможно, что именно такая рассадка станет новым трендом в условиях распространения "Омикрона".

Соблюдение приличной физической дистанции, однако, никоим образом не повлияло на дружественную атмосферу российско-иранских переговоров. Владимир Путин в открытой части беседы отметил рост товарооборота между странами. В 2021-м он превысил $3,3 млрд, что стало рекордным показателем в отношениях двух государств.

- Хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота - свыше 6%, а в прошлом году - 38 с лишним процентов рост. У нас реализуются наши крупные проекты, работа идет практически по очень многим направлениям, - подчеркнул российский лидер.

Россия и Иран, однако, могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономического взаимодействия, уверен Эбрахим Раиси. Дальнейшему развитию двусторонних отношений может способствовать заключение всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве, который Тегеран готов подписать с Москвой сроком на 20 лет. Проект этого соглашения был передан российской стороне, сказал Эбрахим Раиси. Иранский президент также предложил российскому лидеру объединиться на фоне санкционного давления, которое оказывают Вашингтон и его союзники.

- В нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз, - заверил Эбрахим Раиси.

На фоне длительного обострения отношений между Россией и США нет сомнений, что Москва будет укреплять связи с Ираном, считает востоковед Вячеслав Матузов. Эксперт не исключает, что они даже могут трансформироваться в союзнические, поскольку на РФ и Исламскую Республику Иран оказывается давление, которое выходит за рамки международного права.

- Это подталкивает Россию, Иран и Китай, а также другие страны к более тесному сотрудничеству с целью защитить себя от беззакония. Это объективный процесс, который мы сейчас наблюдаем. Но это не означает, что позиция Москвы будет по всем вопросам совпадать с иранской. Даже с Китаем у России нет полного унисона по некоторым направлениям. К примеру, КНР до сих пор не признает Крым частью РФ, - рассказал "Известиям" Вячеслав Матузов.

С этим согласен и политолог Роланд Биджамов, по мнению которого, в нынешней обстановке России и Ирану нужно заключить соглашение о стратегическом партнерстве.

- Это поможет развивать кооперацию в самых разных областях, включая экономику. При этом Москве и Тегерану надо переходить на расчеты в национальных валютах, - считает эксперт.

Между тем подтверждением сближения можно считать и тот факт, что накануне встречи было объявлено о трехсторонних военно-морских учениях, в которых примут участие российские, иранские и китайские военнослужащие, считает Роланд Биджамов. Кроме того, в последнее время западные СМИ неоднократно сообщали о возможности поставок российской военной техники в Иран, включая истребители Су-35 и ЗРК С-400. По неподтвержденным данным, речь может идти о контракте на $10 млрд.

Обширная повестка
Разумеется, встреча не обошлась и без обсуждения региональных конфликтов. Иран - важный игрок на международной арене, который, например, вместе с Россией и Турцией участвует в "астанинском формате" по урегулированию сирийского кризиса. Старший министр иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи ранее сообщал, что в феврале-марте этого года может состояться очередной саммит "тройки" в Тегеране. Тем не менее, удастся ли организовать в ближайшее время встречу на высшем уровне, будет в большой степени зависеть от развития эпидемиологической обстановки в мире.

- На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане, - заявил Владимир Путин.

Еще одной важной темой, которая обсуждалась на переговорах в Москве, стала проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Документ был подписан 14 июня 2015 года в Вене между Ираном и группой шести стран, среди которых оказались все постоянные члены Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германия.

Сохранение СВПД - важный аспект для международной стабильности, уверен политолог Роланд Биджамов. По его мнению, сейчас требуются взвешенные действия прежде всего со стороны Вашингтона, который в одностороннем порядке вышел из сделки и возобновил антииранские санкции. Хотя на тот момент не было никаких доказательств того, что Тегеран приступил к созданию ядерной бомбы и нарушает согласованные договоренности, сказал он "Известиям".

Соглашение, в частности, обязывающее Тегеран не обогащать уран более чем на 3,67%, должно было стать гарантией того, что Иран не пойдет по пути создания ядерного оружия. Взамен республика ожидала поэтапной отмены санкций, введенных ранее ООН, ЕС и отдельными государствами, которые оказывали на протяжении последних лет пагубное влияние на иранскую экономику.

Тем не менее односторонний выход США из сделки при Дональде Трампе и возвращение Вашингтона к санкционной политике привели к тому, что Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД. После победы Джо Байдена на американских выборах появилась надежда, что Штаты вернутся к "ядерной сделке" и важное для международной безопасности соглашение удастся реанимировать. К слову, в прошлом году вслед за перестановками в Белом доме как раз и стартовали встречи по восстановлению СВПД. В январе в Вене после новогоднего перерыва возобновился уже восьмой раунд этих переговоров.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642628100
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