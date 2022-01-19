Русофобия: бесконечный тупик. Куда поведет Казахстан новый Елбасы, - С.Станкевич

08:00 20.01.2022 Русофобия: бесконечный тупик

Сергей Станкевич - о том, куда поведет Казахстан новый Елбасы

Виктор Шацких



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Сергей Станкевич



- Сергей Борисович, я прожил в Казахстане почти 40 лет. Сейчас тоже не теряю с ним связи. Вроде бы неплохо понимаю, что там происходит. В том числе понимаю причины "вынужденной русофобии" Токаева. Назначение министром человека, наговорившего большое количество гадостей в адрес России и русских, не было случайным. И точно не будет последним. Токаев очень боится накапливания недовольства на "патриотическом" фланге. В стране все больше казахов, уже 70 процентов - а в городах повсюду русский язык. Президент тоже говорит на русском. Теперь вот позвал на помощь российских солдат. Может, он вообще "марионетка Кремля"? На этих и других вещах того же ряда обязательно будут играть политические противники Токаева. Точнее, уже вовсю играют. А на горизонте маячат президентские и парламентские выборы. И Токаев вынужден будет бросать национал-популистам одну кость за другой.



- Может, пора уже бросить не кость, а вызов? Бросание костей стае упертых радикалов всегда кончается одинаково: они дорвутся до мяса, а ОДКБ в следующий раз может и не успеть.



- Да, это тупиковый путь. А какой не тупиковый?



- Про "путь" - вопрос сложный и долгий. Хорошо, что государственность Казахстана в ходе драматических событий января 2022 года не обрушена, страна избежала угрозы стать подобием Ливии, у нее есть будущее и путь к нему. Так что с обсуждением пути будет немало бесед. Сейчас хотелось бы затронуть самую главную и горячую тему: лидер и нация. Вождь и народ.



Казахстан сейчас и на обозримое будущее - персоналистская, лидерская страна. В куда большей степени, чем Россия. Наша страна могла бы уже меньше зависеть от персоны. Россия устоялась как республиканский проект, а чрезмерный персонализм, сохраняемый по инерции, сдерживает нашу страну и создает в ней опасную хрупкость. У Казахстана ситуация принципиально иная. Тут персонализм власти предписан переживаемым историческим этапом: становление постимперского государственного проекта пока далеко от завершения. К этому добавляется азиатская специфика в целом, а также особенности этнокультурного и демографического состава населения.



Роль национального вождя, его облик и его живой пример очень важны. Люди возлагают на него много завышенных авансовых надежд, но одновременно ничего не прощают. Об этом опасно забывать. В результате событий января 2022 года власть в Казахстане полностью сосредотачивается в руках президента Касым-Жомарта Токаева. До сих пор он воспринимался как дублер в тандеме с Назарбаевым, как ставленник, чей будущий статус остается под вопросом. Теперь Токаев должен как бы заново явиться народу - уже как полновластный новый лидер - победитель мятежа, устроенного темными силами. Призванный завершить старую эпоху и открыть стране новую.



У Токаева изначально должно быть прямое, недвусмысленное и громкое ролевое позиционирование, построенное на отталкивании от прошлого, в котором что-то надо выборочно сохранить, но еще больше непременно преодолеть, чтобы двигаться в будущее. Преимущество Токаева в его анкете: "не был, не состоял, не участвовал". Он не входил в руководство КПСС, не был встроен в советскую имперскую власть, зато знает широкий мир не из кино или учебников. И у него нет старых клановых связей. Токаев, на мой взгляд, прекрасно подходит для того, чтобы выступить модернизатором и евразийцем, а ни в коем случае не тираном и азиатом. То есть, он может сказать казахстанцам: мы поставим богатства страны на службу народу, откроем все дороги для энергичных и талантливых, мы станем экономическим и технологическим лидером континентального уровня. Надо очиститься от коррупционной скверны, отбросить все, что нас раскалывает и сталкивает. Сплотимся в созидательную гражданскую нацию. Без паразитарной псевдоэлиты, без засилья семейных кланов, без униженных и оскорбленных, обделенных и отверженных.



- На уровне пожеланий это никаких вопросов не вызывает. Но, по-моему, все пожелания такого рода разбиваются и будут разбиваться о суровую действительность. Токаеву ведь надо удержать под контролем очень разные силы. Казахстан в этническом плане становится все более однородным, но в социальном плане он многослойный. Часть населения в столицах и других крупных городах уже вполне "граждане мира" с соответствующими представлениями о жизни. Другая часть - нормальные обыватели, вменяемые, с понятными реакциями. Но все больше становится людей "транизитного" плана: они уже не сельские жители, но еще не городские. Их обычно называют маргиналами. В России глобальное переселение из сел в города происходило в 1960−70е годы. В Казахстане этот процесс идет прямо сейчас. Он начался там еще в позднем СССР и продолжается до сих пор. Если в СССР это осуществлялось в каких-то организованных рамках: работали заводы, при них были общежития и так далее, то сейчас процесс отпущен на волю волн, на волю рынка и вообще непонятно чего. Огромная масса молодежи оказалась брошенной.



Я, кстати, когда начались все эти бурные события, первым напомнил в Фейсбуке, что в Казахстане средний возраст населения на десять лет ниже, чем в России. Такая особенность многое объясняет. Эта мысль мгновенно разлетелась в виртуальном пространстве.



- Да, она пошла гулять.



- Этих молодых ребят очень легко завести. Дать им простые неправильные ответы на сложные вопросы. Например, на вопрос - почему в Казахстане через 30 лет суверенитета повсюду русский язык. Или - почему среди благополучных горожан так много "некоренных". Токаев должен считаться с этой молодежью и с теми популистами, которые ею манипулируют. Должен иметь на нее влияние, быть для нее хотя бы в какой-то степени "своим".



- Средний возраст в Казахстане менее 32 лет, а у мужчин вообще 27,5 года. Большая масса сельской молодежи перемещается в города и не находит себе ни места, ни перспективы, накапливает обиды, отчуждается и радикализируется под воздействием националистической и исламистской пропаганды. Эти два ядовитых источника предлагают простые объяснения всех проблем и их жесткие решения. Самое плохое для Токаева - это как раз дать официальное признание и крышу для радикалов в расчете на их мнимое умиротворение. "Своим" модернизатор Токаев в радикальной среде не станет, авторитета не завоюет. Напротив, создаст соблазн наращивать давление вплоть до новой попытки перехвата власти. Кстати, эта новая попытка вполне вероятна. Радикалы извлекут опыт из январского поражения 2022 года и на этот раз могут начать не с уличных бунтов, а с серии городских терактов.



Назарбаев и его клан совершили большую ошибку, пытаясь осуществлять ползучую дерусификацию - постепенно маргинализировать русское население, подталкивая его к эмиграции или ассимиляции. В этнически монолитном, националистически настроенном и разогретом исламистами обществе не будет места просвещенному городскому сословию, поднявшемуся в последние 30 лет, и не будет шанса удержаться наверху ни назарбаевской, ни токаевской элите. Всех сметут и съедят. Ласковых многомудрых покровителей - с особым удовольствием. У нас перед глазами печальный опыт Украины, где попытка продавить радикально-националистический проект породила глубокий раскол и вооруженный конфликт на долгие годы. В условиях Казахстана последствия курса в стиле "Казахстан для казахов" будут просто катастрофическими.



- Но вы знаете, как избежать катастрофы. И сейчас нам расскажете.



- Вы удивитесь ответу: надо создавать матрицу. Почти как в известной голливудской киноэпопее. Только лучше. И с благими целями. В сложном модернизирующемся государстве должен существовать организующий каркас, который упорядочивает взаимодействие между государством и обществом. Государственные институты не просто выдают команды и планы действий, они обрастают кластерами общественных организаций и форумов, интернет-порталов, площадок для дискуссий и проектов, инноваций и стартапов. Эта матрица должна втягивать в себя поколение за поколением, давая каждому возможность не просто встроиться в общество, но и выбрать траекторию посильного самоутверждения, продвигаясь по ячейкам матрицы все выше и дальше.



При этом матрица транслирует определенный набор ценностей и отфильтровывает тех, кто с ними принципиально несовместим. Приверженцам племенной архаики, тотальной казахизации или радикального ислама придется или адаптироваться, или оставаться на социальной обочине. Никто не будет за тобой бегать по степи. Никто не будет тебя уговаривать и убеждать. Ты за пределами матрицы - маргинал. И что там дальше с тобой будет, ты уже сам тогда решаешь. Я бы очень хотел, чтобы Токаев внятно публично сказал, что двуязычие, существующее в Казахстане, это важнейшее конкурентное преимущество, поэтому забудьте о вытеснении русского языка. Создавайте контент качественный на казахском языке, создавайте качественную культуру на казахском языке, и мы это все будем субсидировать. Любое талантливое движение на национальном языке будет поддержано организационно и финансово. Но про вытеснение русских, насильственную ассимиляцию забудьте навсегда. Не будет этого. Сколько бы вы там ни возмущались. Здесь, безусловно, твердая позиция нужна. И в других аналогичных вопросах нужно проявить такую вполне тираническую твердость.



В Казахстане, как и в других государствах постсоветской Центральной Азии, быть настоящим евразийцем с длинной волей (в гумилевском смысле) невероятно сложно, но совершенно необходимо.



- Опять же на уровне теории, или, я бы сказал, в формате компьютерной игры то, что вы рассказываете, выглядит безупречно. Ваша схема мне нравится чрезвычайно. Но при столкновении с нелинейной жизнью такие вещи, я думаю, не работают. Россия и Казахстан похожи, не только в хорошем, но и в плохом, однако Россия уже много веков сохраняет государственность. Там на уровне инстинкта, при всей гадкой коррупции, при том, что всяк себе на уме, у населения и у элит есть глубинное понимание: Москва - столица, там должен быть царь или президент. Казахстан в этом смысле табула раса, чистая доска. Было когда-то казахское ханство, давно. Наверное, оно было прекрасно. Но потом прошли века. Сейчас гадкая коррупция есть, а вот государственнический инстинкт, насколько можно судить, отсутствует. Куда девать эти особенности?



- Действительно, это может прозвучать теоретично. Но вот иллюстрация в образах. Было две модели турецкого государства. Было в начале ХХ века государство Мустафы Кемаля Ататюрка. Он поднял Турцию буквально из руин после поражения в Первой мировой войне. Решительно отбросил всю отжившую архаику - султанат, халифат, дервишские секты, отделил церковь от государства, создал современную светскую республику. Конституцию, законодательство, партийную систему, выборы, парламент. Поднял промышленность, образование и культуру. Важно, что Кемаль изменил лицо и душу нации. Он как раз создал что-то вроде матричного каркаса, давая возможность миллионам турок быстро находить себе достойное место в теле общества. Это позволяло удерживать его достижения и воспроизводить в сознании новых поколений. Страна развивалась и преуспевала, хотя вокруг в регионе Ближнего Востока были сплошные исламизированные монархии.



Сейчас мы видим в Турции демонтаж кемалистской республики. Президент Эрдоган продвигает ретро-модель с опорой на историческую архаику. Идет новая исламизация страны, культивируются идеи неоосманского имперского возрождения и пантюркизма. Полагаю, что Казахстану могли бы скорее пригодиться республиканские идеи Мустафы Кемаля, естественно, со всеми поправками на современность. И с добавлением ОДКБ в качестве предохранителя от бунта радикальной архаики против сакральной Республики. И кстати, гражданская и военная элита должна наследственно воспроизводить приверженность Республике, воспринимая ее как общий дом, как наследие и сверхценность.



- Но откуда взять правильную военную или гражданскую элиту? Токаев должен не только качественно напугать и замотивировать "транзитную" часть населения, но и заставить многогрешную элиту вести себя приличней, меньше воровать, не раскармливать зятьев и племянников так чудовищно, как при Назарбаеве. Тогда, возможно, что-то затеплится. Начнут сходиться некие социально-этические балансы. Если же бедных маргиналов будут строить в полный рост, загонять в клеточки матрицы, а элита останется такой же одуревшей от безнаказанности, ничего не выйдет. И это опять рано или поздно взорвет страну.



- Да, есть две угрозы. Я говорил о первой - о расколе общества и страны из-за радикальной национально-религиозной архаики. А вы указали на вторую угрозу. На вырождение своекорыстной элиты. Когда она теряет всякие берега, когда она перестает вообще думать о сохранении государства, о его продвижении вперед, забывает об элементарных моральных нормах и ответственности перед согражданами. Временщики, полагающие, что у них в случае бунта всегда хватит частных лайнеров и времени добежать до аэропорта. Увы, первый президент Назарбаев почему-то не смог или не захотел остановить разгул своего семейного клана, погрязшего в слепом своекорыстии.



Если эта вторая угроза приобретает уже неконтролируемые масштабы, тогда государство, ослабленное или преданное разложившейся элитой, не устоит перед мятежом радикалов. Лидеру нельзя упускать из виду обе смертельные для страны угрозы. Первые программные заявления Токаева обнадеживают. Он фактически говорит о возвращении от кланового кумовства к правовому государству, о демонтаже неэффективных олигополий в экономике, о справедливом распределении национального дохода. Интересна также идея создания Фонда "Народу Казахстана", куда должны делать ежегодные отчисления все крупные финансово-промышленные группы. Правда, пока неясно, на что будут расходоваться средства Фонда - на грантовую поддержку важных национальных проектов или на социальные пособия.



В любом случае, Токаев начинает не с нуля, задел у него большой. Понятно, от какого наследства надо отказываться, что исправлять и куда идти. Теперь главное - не упускать историческое время. Новая эпоха в истории Казахстана стартует на наших глазах. Источник - zonakz.net

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