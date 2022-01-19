 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский ультиматум для Казахстана. Пора отдавать долги, - В.Хомяков
08:13 20.01.2022

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ
19 ЯНВАРЯ 2022
РУССКИЙ УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ КАЗАХСТАНА. ПОРА ОТДАВАТЬ ДОЛГ
Бывают ситуации, когда одна страна, фактически спасшая другую, имеет право в порядке ответной услуги что-то от нее потребовать. Вот и Россия, спасшая с коллегами и соратниками по ОДКБ режим Токаева и предотвратившая распад Казахстана по "жузовским" границам, тоже на это право имела. И попроси наши Токаева освободить из тюрьмы самого прорусского блогера страны Ермека Тайчибекова и сражавшихся за ДНР–ЛНР казахстанских добровольцев, как и не назначать министром информации русофоба Умарова, это стало бы "предложением, от которого невозможно отказаться". Так почему же не попросили?

Жертва "свободы слова по-казахски"
История простого казахского парня Ермека Тайчибекова, на первый взгляд, удивительна. Казалось бы, ну чего человеку в "суверенном" Казахстане не хватало? Успешный предприниматель, этнический казах, принадлежащий, кстати, к находящемуся у власти Старшему жузу. Плюс – популярный блогер, обладающий несомненным мастерством слова.

Повторял бы, как все, официальные байки о "голодоморе" и "имперском угнетении", призывал бы прессовать русских или пропагандировал пантюркистские идеи. Глядишь, еще бы и гранты иностранные получал. А может, и во власть бы пробился. Но этот идеалист и чудак открыто пропагандировал свои русофильские взгляды: что Казахстан является частью Русского мира и рано или поздно неизбежно объединится с Россией в составе какого-нибудь нового союза, более того, прямо называл себя русским империалистом:

Распад СССР я воспринял как личную трагедию, потому что разрушилась моя Родина. С того момента я считал, что моя жизнь должна быть направлена на то, чтобы моя Родина воссоединилась. Наша Родина – СССР, Россия.

Именно в этом Тайчибеков и видит радикальное решение всех межнациональных противоречий, заявляя прямо, что Казахстан – не что иное как неотъемлемая часть Государства Российского:

После того как Казахстан вернется в состав России, уже больше никто никому не скажет слова "чемодан – вокзал – Россия", ибо это и будет Россия. Казахстан – это Россия!

В 2014 году Ермек совершил (в понимании казахстанских элит) самое настоящее "преступление", подав в казахский парламент петицию о придании русскому языку статуса государственного. Тогда же, после евромайданного переворота на Украине, он призвал Казахстан признать Крым и поддержать ДНР и ЛНР.

Более того, когда спонсор бандеровских карательных батальонов олигарх Коломойский объявил награду за голову любого пойманного и/или убитого борца с бандеровским режимом, Тайчибеков объявил награду... за голову самого Коломойского. Надо ли говорить, что власти "союзного" России Казахстана при этом проводили политику прямо противоположную: Крым русским не признавали, а граждан Казахстана, воевавших в Донбассе за непризнанные республики, бросали в тюрьму? Ермек же и об этом не молчал:

Я не могу себе позволить в Казахстане выйти на улицу с флагом Российской Федерации. Не то чтобы с флагом ДНР – меня сразу привлекут к уголовной ответственности. Мне даже за флаг Российской Империи, который висит у меня за спиной, постоянно угрожают, что посадят. Отсюда можно сделать вывод, что Казахстан – это вражеское государство к Русскому миру и к России. К сожалению, Кремль это недопонимает.

И даже, видимо, не просто недопонимает, а своей близорукой политикой этому способствует. Ибо, судя по всему, бизнес-интересы в Казахстане для нескольких российских олигархов считаются куда более важными, чем интересы еще оставшихся там 3 миллионов русских, которых наша дипломатия никак не защищает. Как не желает защищать брошенного в тюрьму "железного Ермека", который вот уже более 7 лет делает это за нее.

Так, еще в 2015 году за опубликованные в Facebook материалы об ущемлении в Казахстане русского языка и критику властей за введение экзамена на знание казахского для чиновников и кандидатов на избираемые должности Ермека Тайчибекова по заявлению группы националистов судили и приговорили к 4 годам колонии общего режима. Правда, 2 года спустя освободили по УДО (за посаженных блогеров вступилась, к сожалению, не Россия, а ОБСЕ).

Выйдя из тюрьмы, Тайчибеков продолжил свою борьбу и уже 23 сентября 2020 г. снова был арестован казахстанскими правоохранителями после того как в СМИ попал ролик с его интервью украинскому СМИ "Украина.ру". В котором блогер критикует политику Казахстана за ее русофобию (в частности, очередные планируемые ущемления русского языка), говорит о решающей роли России и русского народа в становлении Казахстана как советской республики, а затем – суверенной государственности. А кроме того, предает гласности недавнюю бойню, устроенную сотнями казахских националистов еще одному нацменьшинству Казахстана – дунганам. За что как "рецидивист" получил еще... 7 лет колонии строго режима.

А что же Россия? Она... безмолвствует
Таким образом, именно Ермек Тайчибеков все эти годы в Казахстане ратовал за русско-казахскую интеграцию, разоблачал русофобов, заступался за русских. Причем делал это исключительно по собственному почину и за свои деньги (из России его борьбу за Русский мир не поддержали ни заявлением, ни рублем), неся все издержки в виде своего разгромленного бизнеса и нескольких лет тюрьмы.

Действуя аналогично, Россия давно могла бы пересажать на длительные сроки половину "иноагентов", а уж фан-клуб Навального – поголовно. Однако в их отношении мы соблюдаем "международное право". А потому, с другой стороны, у России имелась и имеется реальная возможность развернуть мощнейшую международную кампанию за освобождение "узника совести" Тайчибекова, обратившись с соответствующими заявлениями в ОБСЕ и разнообразные Amnesty International. Кстати, и наш Совет по правам человека при президенте мог бы свое слово сказать.

То есть приемлемые механизмы найти можно. Отсюда вдвойне постыдно решение не предоставлять Ермеку запрошенное им гражданство России. Мотивируя это тем, что "у него же судимость есть". А теперь внимание: судимость за любовь к России и русским!

При этом российские паспорта с легкостью получили американцы Рой Джонс, Стивен Сигал и Джеффри Монсон, француз Жерар Депардье, серб Милош Бикович, уругвайка Наталья Орейро и множество других иностранцев, не сделавших для России и русских и сотой доли того, что сделал Ермек Тайчибеков. Про получивших гражданство "ценных специалистов", ныне периодически попадающих в криминальную хронику, из среднеазиатских и закавказских постсоветских республик – так даже и говорить нечего.

Что с того?
Мне очень печально, что Кремль играет в эту игру, согласовав ее с Астаной, с Назарбаевым, тем самым у местных русских еще больше опускаются руки, это выглядит как выстрел в спину,

– с болью констатировал Тайчибеков. Нам, "Первому русскому", это не только печально, но еще и стыдно. Потому что, когда в детстве в ходе дворовых потасовок звучало "наших бьют!", это означало, что надо все бросать и бежать на помощь. Потому как позволять "бить наших" означало автоматически позор для тебя лично и всех мальчишек "нашего двора", независимо от степени личной виновности каждого.

В отношении репутации страны – та же история. Авторитет тех же США, помимо числа ракет и авианосцев, стоит еще и на том, что сторонников своей политики, в какой бы стране те ни подвергались преследованию, США не бросают. Не бросал их и СССР: вспомним хотя бы обмен после пиночетовского путча в Чили тамошнего главы компартии Луиса Корвалана на сидевшего у нас антисоветчика Буковского. Отчего же нынешняя Россия в подобных случаях ведет себя как "мальчик для битья", не воспользовавшись даже такой ситуацией, как ввод войск ОДКБ?

Разумеется, мы, "Первый русский", как и движение "Царьград", и ряд других патриотических организаций и СМИ, будем делать все, чтобы вытащить Ермека из застенков наших лукавых "какбыдрузей". Но почему молчит государство? Увы, здесь как раз тот случай, когда "за державу обидно". Впрочем, нам пока не известны последние договоренности на высшем уровне. Хочется надеяться, что Тайчибекова и других друзей России, томящихся в застенках Казахстана, они тоже касаются.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642655580
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