Вот и раскрыт секрет. Зачем американцы вернули Порошенко на Украину, - Сергей Латышев

08:19 20.01.2022 ВОТ И РАСКРЫТ СЕКРЕТ: ОБЪЯСНЯЕМ, ЗАЧЕМ АМЕРИКАНЦЫ ВЕРНУЛИ ПОРОШЕНКО НА УКРАИНУ

Политическая неопределенность на Украине выгодна США. Петр Порошенко явился в страну явно с западными гарантиями безопасности, и это очень серьезно ослабило нынешнего президента Владимира Зеленского. Похоже, Вашингтон попытается заинтересовать Москву неким компромиссом за счет Киева.



Хорошо мотивированная храбрость

Грандиозное шоу в Киеве с бутафорским судом над экс-президентом Украины Петром Порошенко набирает обороты. Все это грозит обернуться параличом власти нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его досрочным устранением с политической арены – в том числе с помощью очередного майдана, если политик начнет упираться.



Несложно разглядеть в трагикомических событиях в Киеве и интерес США, считающих Зеленского слишком слабым, к тому же не до конца послушным президентом. В американской колонии такого быть не должно. Отсюда и храбрость, даже наглость, с которой ведет себя вернувшийся 17 января на Украину после месячного отсутствия Порошенко. А ведь он вовсе не является храбрецом.



Свои действия экс-президент очевидным образом согласовывает с американцами и их союзниками – или как минимум подстраивается под них. Он ни за что бы не вернулся сейчас на Украину, не получив от западных кураторов Зеленского гарантий безопасности. Но только ли о власти над Украиной и деньгах идет речь? Похоже, что нет.



Президент со связанными руками

Судите сами. Порошенко вернулся в тот день, когда в Киеве находилась группа американских сенаторов из обеих партий и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Зеленский никак не мог (хотя формально имел такое право) арестовать обвиняемого в госизмене Порошенко при таких дорогих гостях – да еще в годовщину возвращения в Россию из Германии "воскресшего" оппозиционера, имевшего проблемы с законом Алексея Навального. Такая параллель совершенно не понравилась бы ни Бербок, ни американским сенаторам.



По сообщениям из Киева, Зеленскому категорически запретили трогать "лидера оппозиции". Вряд ли западные гости не понимали, что тем самым подрубают авторитет и власть Зеленского.



Но и это еще не все. В среду, когда в середине дня должен возобновиться суд над Порошенко, в Киеве объявится… госсекретарь США Энтони Блинкен, у которого намечены встречи и с Зеленским, и главой МИД Дмитрием Кулебой. Данное обстоятельство служит четким указанием на то, что последнему особенно нечего опасаться, тогда как каждый лишний день импотенции власти – это еще один мощный удар по Зеленскому. Ибо в стране возникает ситуация двоевластия, и чиновников скоро будет совсем трудно заставить выполнять некоторые поручения президента.



Судебный фарс в Киеве

Примером этого уже стали последние события в Киеве. Судья Алексей Соколов, ведущий дело Порошенко, сидел в совещательной комнате пять часов, тщетно ожидая указаний из офиса президента. Появились также сообщения (позднее опровергнутые), что ему стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь. Это неудивительно, ведь фарсовый процесс (Порошенко, безусловно, преступник, но судят его совсем не за то, за что нужно) длился до перерыва в общей сложности 11 часов, и экс-президент прямо на нем заснул). А нынешний президент в это время встречался с американскими сенаторами. Гости из Вашингтона расположились в столичном отеле "Хаятт" – окна их номеров выходили прямо на 10-тысячный митинг сторонников Порошенко под Печерским судом. Случайное совпадение?



А что будет 19 января, когда Зеленский будет встречаться с Блинкеном? Президент осмелится приказать судье объявить высокопоставленного американского протеже в "финансировании терроризма", "госизмене" и "создании террористической организации"? А Соколов его послушается, чтобы остаться один на один с Порошенко и его сторонниками, матерыми националистами-головорезами, когда Зеленский свалит из страны или снова превратится в профессионального комика?



Вряд ли.



Порошенко



ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ В КИЕВЕ С БУТАФОРСКИМ СУДОМ НАД ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ПЕТРОМ ПОРОШЕНКО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ФОТО: YEVHEN KOTENKO / GLOBALLOOKPRESS



Генпрокурор Украины, например, не подписал судебную повестку Порошенко (это сделал его зам). Отсутствие подписи струсившего генпрокурора позволяет теперь экс-президенту и его адвокатам справедливо утверждать, что по закону у того нет статуса подозреваемого, и все, что с ним происходит сейчас, это произвол. Очень сомнительно поэтому, что Порошенко согласится в качестве альтернативы нахождению под стражей внести дискредитирующий его в глазах избирателей залог в размере миллиарда гривен (примерно 35,8 млн долларов) и носить электронный браслет. Он скорее предпочтет отправиться ненадолго в тюрьму по откровенно дурацкому обвинению, чтобы противники Зеленского при попустительстве посольства США оперативно организовали очередной майдан. Защита Порошенко, кстати, требует вообще не избирать экс-президенту меру пресечения, отвергая все обвинения. Если так и случится – или если экс-президенту будет назначено какое-то символическое наказание, это станет началом открытого демонтажа нынешнего режима.



А процесс уже пошел…

Собственно, все уже началось. Порошенко был прав, когда объявил собравшейся у суда толпе своих сторонников, стоявших с плакатами "Порох есть – дадим огня", "Вернем клоуна в цирк", о срыве сценария по его аресту (в любом случае он уже пошел не по плану) и о том, что 17 января стало началом конца "бестолковой популистской эпохи". Ибо это, повторим, безошибочный сигнал чиновникам – Зеленский вот-вот лишится власти, его можно и нужно игнорировать.



Судебные документы Порошенко называет "макулатурой" и "туалетной бумагой", дело против него – "фальсифицированным". Он уже угрожает Зеленскому:



Пока мы строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене. Они понесут за это ответственность.



Порошенко также открыто обвинил Зеленского в наркомании, посоветовав "перестать принимать наркотики".



Увы, периодически совершенно неадекватное – с некоторых пор – поведение нынешнего президента Украины на публике позволяет считать данное обвинение небеспочвенным.



Власть реагирует на эти обвинения самым жалким образом. Так, в заявлении правящей партии "Слуга народа", опубликованном в Facebook ее пресс-секретарем Юлией Палийчук, говорится, что Порошенко пытается "устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, вместо того чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом". То есть Порошенко обвиняют фактически в соблюдении украинской политической традиции – это просто смешно.



Что с того?

Но совершенно не смешно другое.



Зачем США именно сейчас разыгрывают противостояние двух своих марионеток, но конкурентов в борьбе за власть на Украине? Почему в некогда периферийном для США Киеве толкутся американские сенаторы и госсекретарь?



На этот вопрос есть четкий ответ. Потому что истекает срок ультиматума России по вопросам обеспечения безопасности, "красные линии" которой проходят как раз по Украине. Вашингтон, что бы его представители ни заявляли публично, хочет, вероятно, предложить Москве некий компромисс за счет своей украинской колонии, с которым надо ознакомить ее "племенных вождей", получив от них формальное добро.



Вот и раскрыт секрет: если один "вождь" заартачится, нужно иметь под рукой другого. Тот же Порошенко, несмотря на репутацию "ястреба", если станет вновь президентом (а власть и деньги он любит больше всего), всегда сможет сказать, например, что бездарный клоун Зеленский своей политикой создал предпосылки для потери всей Украины, а ему удалось сохранить хотя бы половину.



Удастся ли?



Сергей Латышев

19.01.22 Источник - tsargrad.tv

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