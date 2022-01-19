Лидеры германских "зеленых" (Бербок - глава МИД и вице-канцлер Хабек) подозреваются в незаконном получении "коронавирусных" выплат

08:32 20.01.2022

В Германии началось расследование в отношении сразу двух федеральных министров

Главы МИД и Минэкономики подозреваются в незаконном получении "коронавирусных" выплат

Людмила ПЛОТНИКОВА



Прокуратура немецкой столицы подтвердила, что начала расследование в отношении двух федеральных министров. Под подозрением – министр иностранных дел Анналена Бербок, и глава Минэкономики, занимающий также пост вице-канцлера Роберт Хабек.



Хабек и Бербок – члены партии "Союз-90/Зеленые". И в 2020 году они оказались в числе шести членов правления этой партии, которых сейчас подозревают в незаконном получении т.н. "коронавирусных" выплат, пишет Spiegel.



Бербок еще ранее каялась в том, что полученные средства не были задекларированы ею в качестве дохода, как того требует закон. Более того, кроме 1500 "коронавирусных" евро на ее счет поступили еще и несколько денежных бонусов из казны партии, составившие, в общей сложности, почти 25000 евро.



До назначения на пост главы МИД ФРГ Бербок, начиная с 2013 года, была депутатом бундестага. Ежемесячное жалованье члена федерального парламента в ФРГ составляет чуть меньше 10000 евро.



Бербок не в первый раз оказывается в центре скандала: в ее программном документе, опубликованном перед парламентскими выборами 2021 года, было найдено множество заимствований из статей других авторов, на которые Бербок решила не ссылаться.