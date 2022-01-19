В каждой узбекской махалле появится должность - "лидер молодежи" (главный по погромам?)

08:38 20.01.2022

В махаллях появится должность лидера молодежи

Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление о мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях.



Документ принят в целях внедрения новых механизмов управления работой с молодежью, создания вертикальной системы работы с ней, решения проблем молодежи непосредственно в махаллях, а также дальнейшего повышения эффективности духовно-просветительской и воспитательной работы в образовательных учреждениях.



"Ввести должность лидера молодежи в каждом городке, селе, ауле, а также в каждой махалле городов, поселков, сел и аулов",- говорится в документе.



Основными задачами лидера молодежи в махалле определены:



- формирование "Баланса молодежи", внесение необходимой информации о молодежи в электронные платформы "Ешлар дафтари" и "Ешлар портали", организацию эффективной работы с молодежью;



- содержательную организацию свободного времени молодежи в махаллях, популяризацию национальных народных игр и видов спорта среди молодежи, реализацию проектов по пяти важным инициативам, проведение молодежных фестивалей и иных культурно-просветительских мероприятий;



- повышение социальной активности молодежи, стимулирование ее талантов, способностей и инициатив, оказание содействия в обретении своего места в жизни;



- воспитание молодежи в духе патриотизма, а также обеспечение ее интеллектуального и духовного развития;



- осуществление системной работы с молодежью, склонной к совершению правонарушений, оказание содействия в социально-педагогической реабилитации и адаптации молодых людей, освобожденных из учреждений исполнения наказания, а также вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных учреждений.