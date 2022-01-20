В Алматы построят Пантеон. Памяти "январистов" и акима Сагинтаева

08:54 20.01.2022

В Алматы построят пантеон

20 января 2022

Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев



По поручению президента Казахстана в январе будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего пантеона. Он будет посвящен январским событиям. Об этом в ходе онлайн-конференции 20 января рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.



Пантеон (с греческого Πάνθειον, "(храм) всем богам") - некрополь, монументальное здание, общее название для места захоронения известных людей.