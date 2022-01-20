 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 20.01.2022
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10:55  В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения повстанцев (международных террористов)
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08:38  В каждой узбекской махалле появится должность - "лидер молодежи" (главный по погромам?)
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08:19  Вот и раскрыт секрет. Зачем американцы вернули Порошенко на Украину, - Сергей Латышев
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08:05  "Выполнима ли миссия нового Казпремьера Алихана Смаилова?" - обзор zonakz.net
08:00  Русофобия: бесконечный тупик. Куда поведет Казахстан новый Елбасы, - С.Станкевич
00:48  Перс судьбы. Как президент Ирана поступил с Кремлем, - репортаж А.Колесникова
00:35  На том же вместе: Иран предложил РФ стратегически сотрудничать вдолгую, - Дм.Лару
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00:08  Расследование событий в таджикском Хороге. Памирские активисты выдвинули властям 5 требований
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Среда, 19.01.2022
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В Алматы построят Пантеон. Памяти "январистов" и акима Сагинтаева
08:54 20.01.2022

В Алматы построят пантеон
20 января 2022
Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев

По поручению президента Казахстана в январе будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего пантеона. Он будет посвящен январским событиям. Об этом в ходе онлайн-конференции 20 января рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Пантеон (с греческого Πάνθειον, "(храм) всем богам") - некрополь, монументальное здание, общее название для места захоронения известных людей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - forbes.kz
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