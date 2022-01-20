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|В Алматы построят Пантеон. Памяти "январистов" и акима Сагинтаева
08:54 20.01.2022
В Алматы построят пантеон
20 января 2022
Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев
По поручению президента Казахстана в январе будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего пантеона. Он будет посвящен январским событиям. Об этом в ходе онлайн-конференции 20 января рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Пантеон (с греческого Πάνθειον, "(храм) всем богам") - некрополь, монументальное здание, общее название для места захоронения известных людей.