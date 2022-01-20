КазСоциолог Гульмира Илеуова: К чему приведет обилие экс-силовиков во власти, еще непонятно

08:56 20.01.2022 Социолог Гульмира Илеуова: К чему приведет обилие экс-силовиков во власти, еще непонятно

20 января 2022

Опрос, проведенный по итогам выборов сельских акимов, принес немало неожиданностей



В июле 2021 года в Казахстане были проведены выборы акимов сельского уровня (сел, сельских округов и райцентров), чьи четырехлетние сроки истекали. В 14 регионах избиратели выбрали 730 акимов из 2172 кандидатов. В большинстве на выборах победили выдвиженцы от Nur Otan, госслужащие и действующие акимы.



Осенью, после выборов, ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" провел соцопрос с целью изучить, насколько готовы местные сообщества к выборам своих акимов, а также проанализировать риски и возможности таких выборов. Для проекта в трех областях (СКО, ЗКО, Туркестанской) были отобраны 3 села/сельского округа, где уже прошли выборы, и три - где выборы состоятся позднее, по 250 респондентов в каждом (по факту было опрошено 1376 респондентов, так как в СКО не удалось собрать все анкеты по причине малочисленности и низкой активности жителей). Кроме того, были проведены консультации с экспертами, фокус-групповые дискуссии и интервью с лидерами общественного мнения. Выводы исследования были опубликованы в виде отчета. О самых интересных результатах опроса Forbes.kz рассказала глава ЦСПИ "Стратегия" Гульмира Илеуова.



Начнем с цифр. В селах, где уже прошли выборы, о них знали только 68% избирателей, а в селах, где выборы еще предстоят, - всего 57% осведомлены о них. В Подстепновском сельском округе победу на выборах одержал выдвиженец от партии "Нур Отан", занимающий эту позицию с 2013 года, но только 37% жителей отметили, что выиграл действующий аким, а 30% вообще затруднились ответить, кто выбран. Нужны ли вообще эти выборы, не рано ли нам переходить к прямой демократии?



- С одной стороны, у меня было представление, что так как выборы местные, люди в них заинтересованы и будут сами искать информацию. И это наивное, как оказалось, представление разбилось о суровую реальность.



С другой стороны, один из главных признаков прямой демократии - это регламент, а первый вопрос регламента - это стопроцентное оповещение всех жителей о том, что в их населенном пункте будут выборы. Если эти части регламента не соблюдаются, возникает вопрос: а насколько этот институт прямой демократии на уровне местного управления вообще заработал?



Все подтверждают, что по существу агитационной кампании проведено не было. На фокус-группе даже одна из наблюдателей, прошедшая обучение, сказала, что узнала о проведении выборах постфактум. Как объяснили участники одной из фокус-групп, если идут президентские или парламентские выборы, информационная политика охватывает все категории населения, вне зависимости от места жительства, возраста и т. д. Информация идет сверху вниз. А когда выборы на местном уровне, этого информирования не было. Мы видели, что Центризбирком просто самоустранился. А люди не хотят узнавать такую важную новость, условно говоря, когда корову в стадо отгоняли. Они привыкли к тому, что о выборах говорят по телевидению, пишут в газетах, что присылают приглашение. А мы не видели даже плакатов, агитации на улицах. Это и привело к невысокому уровню информированности и в последующем - к невысокому уровню участия.



Согласно опросу, более важным, чем то, назначенный аким или выбранный, была его принадлежность к местной общине. По мнению большинства, главное - чтобы аким был выходцем из данного села. Почему?



- На самом деле не все так однозначно. Некоторые говорили: был местный аким - а что толку, работал плохо. Главное, чтобы нашу сельскую жизнь понимал, заботы сельчан.



Меня больше удивило слово "забота" - "чтобы наш аким заботливый был". В обсуждениях экспертов такого направления мы не слышали, а на местах оно звучало активно. Требования к акиму относились больше к личным, человеческим качествам, нежели профессиональным. Представления, что аким должен быть хозяйственником, поднять село - они недостаточно прозвучали. Создалось впечатление, что люди уже не знают, кто им нужен, им проще обозначить персону, приятную в личном отношении, чем выставлять профессиональные требования. Потому что функционал местного акима недостаточно понятен - у него почти нет денег, он мало чем может помочь. И такой образ акима сформировался в обществе: заботливость, неравнодушие вышли на передний план. Например, женщина-аким в СКО - она и на тракторе может поработать, ей позвонят среди ночи - она на помощь придет, как мама родная.



Получается, селу нужен не аким, а "отец". Это даже не патернализм, а инфантильность.



- Я не склонна давать такие негативные характеристики. Давайте представим себе маленькое село в 300 километрах от Уральска. Молодежь уехала на учебу и на заработки. Остались только люди старшего поколения. Они ни дорогу почистить, ни дров привезти не могут - полностью зависят от доброты и отзывчивости акима, который по сути и не обязан решать личные проблемы сельчан.



Тогда вопрос о том, почему "человек с инвалидностью большинством участников опроса признается как неприемлемый кандидат на пост сельского акима", задавать не имеет смысла.



- Да, это вопрос прагматики, практицизма - как аким справиться с проблемами, когда они сами не могут их решить? Так же и в отношении женщин, хотя в фокус-группах говорили, что если женщина нестарая и боевая, то можно ее выбрать.



Цитирую выводы отчета: "Также на профессиональный состав корпуса сельских акимов большое влияние оказали обязательные требования, которые предъявлялись к кандидатам, а именно наличие высшего образования и стаж работы на государственной службе. Как результат, во многих сельских округах акимами стали профессиональные полицейские, вышедшие на пенсию по выслуге лет". Какое влияние окажут на село такие акимы - при наличии профдеформации и отсутствии навыков управления населенным пунктом?



Баллотироваться в сельские акимы смогут казахстанцы без высшего образования

Баллотироваться в сельские акимы смогут казахстанцы без высшего образования

→



- Было предположение, что у нас на селе очень мало людей, которые имеют высшее образование и опыт государственной службы, и большие шансы пройти в акимы у тех, кто не имеет представления о сельской жизни. Так и получилось. Не только полицейские, но и представители МЧС и других силовых структур, которые рано выходят на пенсию, соответствуют требованиям и имеют желание приложить свою энергию на этом поприще. По закону они наиболее перспективные кадры. К чему приведет обилие экс-силовиков по власти, еще непонятно, но уже ясна одна проблема: такие акимы не переезжают в управляемый населенный пункт, продолжают жить в райцентре, а в село приезжают как на работу. И потом - зачастую сельские акимы строят отношения с местными ТОО или ИП, а в случае экс-силовика - насколько прозрачны будут эти отношения? Насколько его деятельность будет подконтрольна?



Одним из выводов опроса было убеждение в необходимости иметь представительные органы – типа советов старейшин. Может, они и будут контролировать?



- Возможно. Например, на селе есть такой институт, как сход. Но сами жители рассказывают, что самых активных сельчан на сход не приглашают либо называют им неверную дату и время проведения. Местные советы, сейчас их называют кенесами, конечно, нужны, но следует четко определить, как туда избираются люди, в чем заключается их работа, могут ли они проверять расходы бюджеты и т.д.



Участники фокус-групп отмечали, что их села имеют свое "золотое время" - в середине - конце 80-х годов прошлого века. Они сожалеют о потере тех мощностей, которые были в поздние советские годы. Почему так происходит и какие шаги должны последовать со стороны власти, каково вообще значение этого убеждения сельчан для внутренней политики страны?



- Это действительно очень печальная картина. Приезжаешь в село - а там все в развалинах. И люди вспоминают, как он были счастливы, получали стабильную зарплату, не было такой миграции - сейчас села пустеют.



Очевидно, что советскую модель мы не восстановим, этот вид экономики уже умер, и нужно предложить другой. У государства должно быть представление, план, как развивать сельское хозяйство, где должны быть фермы, что выращивать. А так как сейчас этого нет, то и у сельчан тоже нет представления, какой будет их дальнейшая жизнь, нет никаких ориентиров. В селах нет нормального интернета, мобильной связи, иногда не работают казахстанские каналы, нет социальной инфраструктуры, сокращаются пастбища, растут цены на корма. У некоторых сельчан положение просто отчаянное, с ними было тяжело разговаривать. "Мы доживаем" - это говорят совсем не старые еще люди.



Примеров помощи государства немного. Так, жителям сел из туристического кластера дают выбор: забросить свою землю и летом оказывать туристические услуги, за которые платят 50-70 тысяч тенге в месяц, или заниматься обычным крестьянским трудом - и не факт, что доход будет выше.



Естественно, активность на селе тоже есть. В маленьком северном селе развит цветочный бизнес, правда, первоначально был спонсор, он дал деньги на качественные семена и помог найти рынки сбыта, в том числе в России. Сейчас соседние села им завидуют, хотя теплицы там из обычной полиэтиленовой пленки, их в морозы топят углем, это колоссальный труд.



Финальный вопрос: что нужно изменить в первую очередь перед проведением следующих выборов?



- Мы задавали респондентам вопрос: если бы вы были акимом, что бы вы изменили в первую очередь? Оказалось, что совпадений между тем, чего хотят жители, и тем, что может аким, очень мало. Это только то, что касается благоустройства села. А социальная инфраструктура и соцобеспечение, экономическая политика, занятость - это вопросы не к акиму. Поэтому государству прежде всего нужно решить, на какие виды работ акиму дают деньги, нужно оцифровать этот объем, расширить его. Например, строительство дорог: аким может "выбить" средства, но приедет строить ужасная компания, выигравшая тендер в районном акимате, и все испортить. И государство, и население должны четко понимать, что можно требовать у акима, а что нет. Сейчас такого понимания нет. Источник - forbes.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642658160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС

- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"

- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц

- Зима патриарха

- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции

- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных

- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?

