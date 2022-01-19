Зима патриарха. КазОбщественность грустно ликует.., - Д.Ашимбаев

09:35 20.01.2022

Зима патриарха

Странная у нас порой бывает общественность. То "не хотим Назарбаева!", то "где же Назарбаев?!", то "зачем он выступил?!". Почему он не выступал? Первому президенту, позвольте напомнить, 82-й год пошел. Перед новым годом он принимал участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге, и несложно было заметить, что годы свое берут



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 19 января



Странная у нас порой бывает общественность. То "не хотим Назарбаева!", то "где же Назарбаев?!", то "зачем он выступил?!".

Почему он не выступал? Первому президенту, позвольте напомнить, 82-й год пошел. Перед новым годом он принимал участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге, и несложно было заметить, что годы свое берут. И это, насколько можно судить, являлось одной из причин, по которым произошли январские события.

Президент Токаев в этих условиях – когда штурмовики атаковали Алматы и областные центры, а верхушка главной спецслужбы страны оказалась втянута в заговор – взял на себя полноту власти и ответственность за ситуацию.

Как мы видим, политическая атака на власть продолжилась, причем ее целью был избран Назарбаев и его семья.

Да, всем очевидно, что некоторые родственники первого президента своей "деловой хваткой" немало дискредитировали его политику.

С другой стороны, семейственность – немалая часть нашего менталитета, и практически все политические руководители страны на разных уровнях сталкивались с проблемой растущих амбиций подрастающего поколения, но порой все равно были вынуждены выводить на поле своих родственников как доверенных лиц для решения тех или иных задач.

К сожалению, многие не помнят новейшей истории страны. Он выдвигал много кадров, молодежи, из которых кто-то пророс в действительно сильных политиков и управленцев, а кто-то его предал.

Факты сейчас мало кому нужны. Люди живут в мире мифов, сиюминутных проблем и клиповых новостей.

Весьма популярны мифы о декабрьских событиях 1986 или 2011 годов, но никому особо не интересны объективные оценки тех событий.

Назарбаев вытянул на себе становление независимости страны с одновременным переходом к рыночной экономике, не допустил межнациональных, межконфессиональных, языковых, социальных конфликтов.

Среди тех, кого он выдвигал, были и родственники, вокруг которых порой возникали и бизнес-империи и политические кланы. Но хочу напомнить, что тот же Назарбаев периодически сам их отправлял в отставку, лишал титулов и активов.

Понятно, что с годами ситуация менялась. Президент старел, лизоблюды (включая тех, кто сегодня Назарбаева ругает на чем свет стоит) возводили его культ, а некоторые родственники, опираясь на свое окружение, вновь и вновь бубнили про важность передачи власти по наследству. Назарбаев неоднократно заявлял, что монархии в стране не будет, но борьба за власть продолжалась.

В начале 2017 года, как представляется, Назарбаев принял решение об уходе и начал неспешную процедуру подготовки к передаче власти.

Идеологи и экономисты так и не смогли подготовить достойное своего рода завещание – свод правил и пожеланий стране. Периодически обострялись внутриэлитные конфликты, и в какой-то момент Назарбаев остановил свой выбор на той модели, которая была в итоге реализована.

Первый президент перестал быть президентом, но остался во главе ряда структур, обеспечивая, во-первых, признание Токаева населением и элитой, а во-вторых, давая возможность преемнику наработать опыт и авторитет.

Мы же понимаем, что можно передать полномочия, но уважение, авторитет, харизму лидера, которые были (и есть) у первого президента, автоматически не передать.

Думаю, что на всякий случай был предусмотрен и вариант экстренного пересмотра передачи власти. Но он не потребовался, хотя после 30 лет в качестве первого руководителя страны у Назарбаева явно была рефлексия после марта 2019 года.

Были, конечно, и те, кто пытался раздувать конфликты между "Ак Ордой" и "Библиотекой", но мудрость, дипломатичность и опыт лидера нации и главы государства (а также более вменяемых соратников) позволили спокойно отработать модель уважительного взаимодействия.

По мере того, как Назарбаев сокращал свое присутствие в политической сфере и передавал свои полномочия Токаеву, росло недовольство тех, кто хотел пересмотра этих решений.

Активно продвигалась схема, по которой на выборы 2024 года от власти должен был пойти иной кандидат.

Решение по партии "Нур Отан" сбило эти планы и запустило давно подготовленный механизм заговора.

Токаев переиграл заговорщиков и с помощью союзников по ОДКБ смог обеспечить разгром террористов.

Назарбаев передал ему контроль над Советом безопасности и ушел в тень, не стал появиться на публике. Да и смысл был мешать Токаеву, который показал себя как достойный лидер?

Вместе с тем, январские события были восприняты в обществе не как победа над бандитами и террористами, а как "победа Токаева над Назарбаевым".

Естественно, это не так. Назарбаев выбрал Токаева как преемника, добился консолидации общества вокруг этого выбора, закрыл в итоге тему "транзитного президентства".

Мы все понимаем, что Назарбаев вполне мог стать пожизненным президентом (конституция это позволяла), мог выбрать другого человека в качестве своего наследника. Но он свой выбор сделал и следовал ему. Я бы напомнил про его выступления на АНК и политсовете "Нур Отана", в которых Назарбаев, не мудрствуя лукаво, просто и доступно сформулировал те принципы, по которым страна должна жить.

Это, кажется, важнее, чем памятники, название столицы или партии.

Назарбаев как никто другой понимает как нужна символическая победа над прошлым для будущего, формальный разрыв преемственности – для ее же целостности.

Не думаю, что его волнует мнение толпы или вчерашних соратников-перебежчиков. Эмоции спадут, а зафиксировав свой уход на покой, которые некоторые поспешили назвать поражением, на самом деле Нурсултан Назарбаев победил.