Кто из Казакимов может потерять должность? К итогам жаркого января

09:37 20.01.2022

Кто из акимов может потерять должность?

Д.Ашимбаев: Сегодня любого акима можно уволить, и все будут понимать, за что. Здесь и экономические, и социальные показатели, коррупция, качество управления, отсутствие диалога с населением, спектр проблем, с которыми практически все не справляются



Айгуль Тулекбаева, inbusiness.kz, 19 января



Почему некоторые акимы расслабились на своих местах, а маслихаты ослабили свою роль? На эти вопросы в интервью inbusiness.kz ответил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Двухлетняя борьба с коронавирусом, антиковидные ограничения, а также январские события ставят вопрос о компетентности глав регионов на повестку дня. Слишком много всего накопилось.

По мнению эксперта, акимский корпус на сегодня показывает свою неэффективность. В лучшем случае они работают на "троечку".

"Сегодня любого акима можно уволить, и все будут понимать, за что. Здесь и экономические, и социальные показатели, коррупция, качество управления, отсутствие диалога с населением, спектр проблем, с которыми практически все не справляются", – говорит он в интервью корреспонденту inbusiness.kz.

По его словам, выполнение президентских поручений – это то, что администрация президента из акиматов еще выбивает, в целом слабость корпуса очевидна.

"Явными "лидерами" можно назвать акимов Алматы и Нур-Султана, Бакытжана Сагинтаева и Алтая Кульгинова, акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова и акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову. Это наиболее очевидные кандидаты на вылет. Они давно занимают места в списке тех, по кому, скажем так, отставка плачет. Ну и ко многим другим есть претензии, в частности к актюбинскому акиму Ондасыну Оразалину. Уже понятно, что аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выработал свой ресурс, тем более пенсионный возраст его неоднократно продлялся", – считает собеседник издания.

На сегодня в Казахстане есть проблемы с кадровым резервом. И это отмечает не один политолог.

"Он, в принципе, есть, из числа заместителей, вице-министров, членов правительства, администрации президента, даже депутатов мажилиса. В принципе, кандидатов в акимы у нас много. Они подходят по образованию, опыту работы. Вопрос в том, что умение принимать самостоятельные решения и хорошо работать в качестве первого руководителя в наше время оказалось большой редкостью. Неоднократно выдвигались акимы, которые по всем параметрам должны были быть хотя бы акимами-середнячками, но выяснилось, что не потянули. Более-менее неплохие отзывы есть о работе акима Карагандинской области Жениса Касымбека, он может быть исключением из общего правила. Все-таки он до этого работал министром, вице-премьером, то есть человек опытный", – говорит Данияр Ашимбаев.

Он также привел пример с отставкой акима Мангистауской области Серикбая Трумова, который имеет за плечами хорошую трудовую биографию: был акимом города, замакима области, акимом сельского района, секретарем маслихата.

"Но, став акимом (области), стало видно, что человек не потянул. Ни в плане харизмы, ни в плане умения организовать работу. То есть получается, что хороший зам не вытягивает самостоятельную роль. И, к сожалению, самостоятельных руководителей, умеющих принимать решения – обоснованные, правильные, эффективные, можно по пальцам пересчитать. Чтобы кого-то перевести на должность акима столицы или Алматы, нужно оголить тот фронт работы, на котором они сидят. А кем заменить, тоже вопрос. Если бы у нас были такие проверенные кадры, то можно было всех акимов уволить в один день и сделать им замену. Но дело в том, что потенциально хорошие акимы есть, но большинство из них ожидания не оправдывают", – говорит он.

В целом проблема кадров возникла не в один год и день, была она и ранее. Практически на данный момент резерв, как таковой, есть, но уровень его потенциальной эффективности снизился.

– Если посмотреть биографии глав регионов, то большинство из них заняли должности в период 2019-2021 годов, в самые непростые годы. И всего пара человек, которые довольно плотно и давно возглавляют области.

– Бердибек Сапарбаев, он рекордсмен, он уже аким пятой области. У Даниала Ахметова ВКО – третий регион в его карьере, не считая, что был акимом Павлодарской области дважды. На должность акимов где-то привлекали кадры из числа бизнесменов, где-то из числа районных или городских руководителей, кого-то из центра направляли. Но, видите, казалось бы, хороший аким области не всегда вытягивает город и наоборот. К сожалению, и требовательность к ним несколько упала. Одно время, еще в 90-е, "нулевые", шутили, что отставка акима зависит не от того, как он работает. А от того, сколько голосов получат действующий президент или правящая партия. Еще в то время были относительно сильные маслихаты. Сейчас они превратились в промокашку при акиматах. Акимы подогнали под себя такие маслихаты, которые не то что не ставят неудобные вопросы, они вообще вопросов не задают. А ведь первая линия взаимодействия населения и власти – это маслихат. Средний депутат маслихата – это бизнесмен, так или иначе связанный с местной исполнительной властью. Маслихатский корпус, он практически сдулся. Что мы видим в новостях о них? Арестован, выиграл тендер, машина депутата сбила человека.

– Институт дискредитирован, как можно выправить этот кризис?

– Надо что-то делать с маслихатами, с системой отбора. Помните, как в маслихате Алматы работала ныне покойная Ирина Савостина, лидер движения "Поколение"? Она ставила вопросы о пенсионерах. Вот такие люди нужны.

Нужно переформатировать работу маслихатов, оторвать их от акиматов. Nur Otan в прошлом году проводил праймериз с целью освежить депутатский состав. Но мы видим, что филиалы партии возглавлялись акимами и они постарались обеспечить себя такими маслихатами, которые их устраивают. Поэтому, пока этот нездоровый контроль со стороны исполнительной власти не спадет, мы будем иметь то, что имеем. То есть на акима будут идти жалобы, на которые никто не реагирует, население будет возмущаться, негодовать. Сколько в Алматы было митингов по поводу незаконного строительства? А сколько было случаев, когда акиматы и маслихаты реагировали на это? Ноль.

А эти вопросы хотя бы в маслихате должны быть обсуждены. Общественные советы, которые несколько лет назад формировались, чтобы они возместили дефицит воли маслихатов, они в большинстве регионов тоже сдулись. Есть ревизионные комиссии, которые должны проводить проверку бюджета, но, какова их эффективность, мало кто знает.

Представьте ситуацию: люди бросают мусор мимо урн, оставляют его на детской площадке. Условно, если участковый будет работать, это дисциплинирует людей. То же самое и с акимами.

– Президент недавно сказал, что некоторые чиновники не умеют говорить с народом, а порой и боятся его. Как быть с коммуникациями?

– Это касается и министров, и акимов. Акимы вообще находятся (в этом плане) в комфортных условиях, а министры взаимодействуют только в парламенте и с прессой, с которой они разговаривать не умеют. А если чиновник не может объяснить свою политику и решения, то зачем их принимать? Он должен уметь обосновать свое решение, это функция лидера. И если они не могут вести диалог, то нам такие министры и акимы не нужны.