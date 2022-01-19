В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения повстанцев (международных террористов)

10:55 20.01.2022

В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения нападавших на госорганы боевиков



В Алма-Ате обнаружены захоронения боевиков, совершавших нападения, информирует корреспондент @sputnikKZ, ссылаясь на полицию города.



Как уточнил казахстанский лидер, бандиты атаковали по ночам морги и забирали тела мертвых "подельников" – такова практика международных террористов, которые подобным образом заметали следы, сказал президент.



Напомним, что в результате затяжного молчания и ряда сообщений в СМИ о том, что бывший президент страны Нурсултан Назарбаев вместе с семьей улетел из страны еще до начала драматичных событий, он наконец-то обратился с видеообращением.



Александр Хохряков