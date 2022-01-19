ЧП в Молдавии: страна дошла до энергетического коллапса

11:19 20.01.2022

Эксперт: "Нужно срочно искать выход"



Кабмин Молдавии решил ввести в стране чрезвычайное положение (ЧП) и обратился за одобрением к парламенту. Кишиневу к 20 января нужно оплатить $63 млн за газ, но у него есть лишь $38 млн. В случае неоплаты "Газпром" пригрозил остановить поставки. Как будет решаться проблема, "МК" рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



"С точки зрения рыночной экономики все логично, - заявил он. - Газпром не получил оплату за газ и он прекращает поставки. Если в этой ситуации кто-то постарается найти "руку Москвы", то пусть он за Молдову тогда и заплатит. Проблемы этой страны понятны: у них была одна цена газа, когда в ЕС стоимость этого вида ресурса была адекватная. Контракт закончился и после этого условия нового договора были пересмотрены с учетом текущей реальности, когда цена уже достигла $1000 за тыс. кубометров. Газпром предлагал цену в $600 за 1 тыс. кубометров, но в итоге была применена формула и удалось договориться на цену по $450 за тыс. кубометров. Но и эта цена была выше, чем то, что было учтено в тарифах для потребителей. В результате правительство было вынуждено поднять тарифы для всех в 2,5 раза. Это была временная мера. Однако ситуация на рынке не нормализовалась. Напрямую правительство Молдовы платить не может, переговоры ведутся между "Газпромом" и молдавской газовой компанией. Я думаю, что реально договорятся в итоге до какой-то приемлемой обоим сторонам конструкции, чтобы не допустить отключения газа в разгар зимы. В реальности запасов газа у Молдовы нет, поэтому нужно срочно искать выход"



Правительство в целом готово помочь молдавской газовой компании, но они пока не смогли выработать адекватный механизм для этого, подчеркнул эксперт.



Авторы: НАТАЛИЯ ТРУШИНА