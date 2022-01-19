 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 20.01.2022
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Среда, 19.01.2022
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Мы будем воевать с Украиной или ограничимся стуком кастрюлек? - Александр Проханов
11:43 20.01.2022

Танки русской истории
Российское общественное мнение истерзано пропагандой
Александр Проханов

Мы будем воевать с Украиной или ограничимся стуком кастрюлек? НАТО отвергло русские красные линии или, испугавшись, пошло на попятную? Чем проведены эти красные линии: кровью, помадой или клюквенным соком? Отдаст ли Путин приказ наступать, или миллиардеры-западники из путинского окружения запретят ему это делать? Путин - сильный, гордый политик, не сносящий насмешек Запада, или гибкий, слабак, сносящий оскорбления Байдена?

Теперь, когда отвергнуты красные линии, каким будет русский ответ? Двинем войска на Мариуполь, Одессу, прорубая коридор к Приднестровью, или всей мощью Первого Украинского фронта ворвемся в Киев и дальше - на Львов и Варшаву? Или признаем суверенными Донецк и Луганск, учредим там посольства? Или в ответ на натовские базы под Харьковом с подлетным временем шесть минут мы заложим на северодвинских вервях десять новых "Бореев" с названиями "Александр Пушкин", "Федор Достоевский", "Анна Ахматова"? Или поставим свои ракеты Венесуэле и Кубе, а также разместим на метеорите, пролетающем вблизи Америки?

Кому верить оглушенному пропагандой российскому обывателю? Блистательным пропагандистам Первого и Второго каналов или блистательным Невзорову и Соловью, превращающим в прах песочные башни, возводимые в телевизионной песочнице? Чье подлетное время меньше: Марии Захаровой или Псаки, плюющих друг в друга через океан? Где оно, Государство Российское: в государственных сериалах, возносящих величие Путина, или в чудовищных поношениях Путина, осуществляемых на деньги "Газпрома"? Как будут воевать с Америкой высшие чины государства, чьи дети имеют американское гражданство и учатся в университетах Америки? Раскроет ли ЦРУ счета российских миллиардеров, и узнает ли народ, что обобран до нитки своей воровской элитой? И это будет посильнее любого подлетного времени.

Российское общественное мнение истерзано пропагандой. Русское сознание бьется в истерике. Патриоты торопят Путина ударить по Киеву, упрекают его в недостаточности воли. Либералы злорадствуют, ждут, когда от слабого Путина отшатнутся силовики. Каждый день в информационном пространстве всплывает и лопается малый пузырик, порождающий бурю комментариев, пылких суждений, претендующих на всеведение, противоречащих одно другому, создающих грандиозный вселенский абсурд.

Можно ли верить этим всплывающим на поверхность пузырькам? И откуда, с какой глубины они к нам всплывают? Какая сокровенная, жестоко презирающая нас реальность испускает их на поверхность?

Существует насекомое, именуемое "оса-наездник". Это не та оса с чудным черно-золотым тельцем, которая садится на вазочку с вишневым вареньем, и мы вычерпываем ее оттуда чайной ложечкой. Оса-наездник имеет тонкое длинное тельце, изящные хрупкие крылья, цепкие лапки. Она ищет ползущую в траве тучную гусеницу, которая неутомимо жует травяные листы, наращивая свою жирную плоть. Оса-наездник садится на гусеницу верхом, сворачивает крендельком свое гибкое тельце, выпускает из хвоста волосяное жало, именуемое "яйцеклад", пронзает этим жалом кожу гусеницы, откладывает в глубине ее тела яички и улетает. Из яичек выводятся личинки и начинают изнутри есть гусеницу. Гусеница ест траву, личинки едят гусеницу. И когда гусенице приходит время превратиться в куколку, из нее вылетает стайка ос-наездниц, а от гусеницы остается одна шелуха.

Так в тучное сознание обывателя спецслужбы откладывают свои икринки, из которых выводятся личинки кошмаров, иллюзий, воинственной ненависти. Эти личинки сжирают мозг обывателя, оставляя от него липкую лужицу. И обыватель никогда не узнает, кто испил его мозг, какое таинственное существо отложило в нем икринки смерти.

Нет, мы не станем поддаваться вбросам беспощадной пропаганды. Неведение лучше ложного знания. Неподвижность лучше стремительного скольжения в пропасть. Выключим телевизор и радио. Приложим ухо к земле и прислушаемся: что там хрустит и грохочет? Кто перемалывает ветхое время, а вместе с ним истлевшие репутации, фальшивые истины? Чье стальное скрежетание мы слышим? Это танки русской истории.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642668180
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