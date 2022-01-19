В Казахстане циркулируют слухи об аресте "семейного" олигарха Утемуратова

13:05 20.01.2022

Вместе с бывшим главой КНБ Казахстана Каримом Масимовым был задержан и миллиардер Булат Утемуратов. Такие сообщения идут в соцсетях и телеграм-каналах.



"НАМ ПИШУТ, что кроме Карима Масимова был якобы задержан и олигарх-миллиардер Булат Утемуратов. Якобы его держат в изоляции и требуют переписать значительную часть своих активов на людей, которых ему назовут. Если он подчинится, то, возможно, сможет покинуть страну.



Бывший управляющий делами Назарбаева в 2006–2009 годах Булат Утемуратов - один из самых приближенных к экс-президенту людей. По некоторым данным, ему принадлежат один из крупнейших в стране банков - ForteBank (пятое место по объему активов), доли в компаниях "КаР-Тел" и Sky Mobile (операторы связи "Билайн" в Казахстане и Кыргызстане), золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, а также казахстанская фрашиза Burger King.



Может, ему стоит показаться на публике, дабы развеять слухи?", написал Kz.media.