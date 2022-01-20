Между Алжиром и Марокко назревает война, - Р.Мустафин

13:11 20.01.2022

Крепнущие контакты Рабата с Иерусалимом все больше беспокоят страны Магриба

Равиль Мустафин



20.01.22



Алжир настолько обеспокоен крепнущим военным сотрудничеством между Марокко и Израилем, что всерьез задумывается о подготовке войны с Рабатом, сообщает французская газета Opinion. С целью деэскалации ситуации в регион прибыл личный посланник генсека ООН по Западной Сахаре Стафан де Мистура.

"Напряженность между Алжиром и Марокко нарастает с каждым днем все больше, вплоть до того, что многие обозреватели всерьез начинают говорить о войне между двумя странами Магриба как о вполне возможном событии", – говорится в статье Opinion. Газета цитирует источники, близкие к алжирским военным, которые заявляют, что не хотят войны с Марокко, но к такому развитию событий готовы.



Источником острой тревоги алжирцев послужил израильско-марокканский меморандум о взаимопонимании в области обороны и безопасности. Свои подписи под документом еще в декабре прошлого года поставили министр обороны Израиля Бенни Ганц и министр-делегат премьер-министра по делам национальной обороны Марокко (после попытки госпереворота в 1972 году должность министра обороны аннулирована) Абделлятыф Лудийи. Меморандум предусматривает поставку в Марокко израильской системы противодействия беспилотникам Skylock Dome.



Ранее СМИ сообщали о том, что израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) заключила сделку на поставку в Марокко партии дронов-камикадзе на сумму 22 млн долл. Интрига заключается в том, что главой компании стал бывший министр обороны Израиля Амир Перец, родившийся в Марокко, что создавало для алжирцев, как считает Opinion, дополнительные опасения и подозрения.



По мнению не названных газетой американских экспертов, поставка в Марокко партии израильских систем радиоэлектронной борьбы и дронов-камикадзе может резко нарушить военно-технический баланс между Алжиром и Марокко в пользу последнего. Хотя в целом за последние 10 лет Алжир закупил оружия и военной техники на сумму в два с лишним раза больше, чем Марокко: на 10 млрд долл. против 4,5 млрд.



На протяжении нескольких десятилетий между Марокко и Алжиром продолжается борьба за лидерство в регионе. Последние несколько лет они и так живут в состоянии между миром и войной, а с прошлого года – без дипотношений. Борьба эта усугубляется главным образом спором вокруг Западной Сахары, этой криво нарезанной безводной полоски ни на что не годной земли. С 1975 года, когда ушли испанцы, там разворачивались кровопролитные бои между марокканцами и бойцами ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), претендующими на независимость, которых поддерживает Алжир. Война закончилась в 1991 году после того, как было подписано соглашение о перемирии с Марокко и введены миротворцы ООН. Тем не менее противоборствующие стороны продолжали убивать и калечить друг друга. Партизаны ПОЛИСАРИО нападали на небольшие отряды и гарнизоны марокканских военных, сбивали их самолеты и вертолеты. Те в долгу не оставались, устраивали засады на партизан, правда, стараясь не привлекать внимание международной общественности.



Хотя Рабат с тех пор фактически приватизировал территорию Западной Сахары, никто планов ООН о проведении плебисцита, на котором местные жители должны будут решать будущее этих территорий, не отменял. Но каждый раз, когда ООН намеревается собрать западных сахарцев на "вече", происходит нечто важное, требующее отмены плебисцита и его переноса.



Впрочем, США, многие страны Европы, арабского мира, Латинской Америки официально признали марокканскую аннексию Западной Сахары без всяких резолюций. Вашингтон вроде бы сделал это для того, чтобы отдать свои долги марокканским монархам, которые еще в 1777 году первыми признали только что родившиеся США. Многие тем не менее уверены, что Вашингтон пошел на такой шаг исключительно ради того, чтобы поощрить Рабат нормализовать отношения с Израилем.



На этой неделе северо-западный регион Африки посетил известный еще по сирийскому урегулированию итало-шведский дипломат Стафан де Мистура. На этот раз он прилетел в качестве личного представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В программе его турне встречи с официальными лицами Марокко, Алжира, Мавритании, ПОЛИСАРИО и непризнанной Сахарской Арабской Демократической республики (САДР). От опытного дипломата ожидают хотя бы минимальных подвижек в разрешении проблемы Западной Сахары.