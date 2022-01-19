Украинский информ-след в Казахских погромах, - С.Князев

14:17 20.01.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ



Об информационной войне Киева на казахстанском направлении

"Не погромы, а протесты, не миротворцы, а интервенты"



Пропагандистский материал киевлян

Демократический Выбор Казахстана координируется из Киева



По следам январских событий в Казахстане правительство Украины выпустило методичку, содержащую рекомендации по дискредитации ОДКБ, а заодно и президента Токаева, пригласившего миротворцев.



В украинские СМИ попал "глоссарий патриота", разработанный так называемым Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины. Глоссарий работает с терминами: указывает украинским средствам массовой информации, в каких выражениях надо, а в каких не надо описывать события в Казахстане.



В частности, под запретом оказались словосочетания "российские миротворческие войска", "миротворческая операция ОДКБ", "миротворческий контингент" и "миротворцы ОДКБ". Вместо этого украинским журналистам предлагается писать об "интервенции ОДКБ" и "иностранных военных силах с доминированием российского контингента". А слово миротворцы там, где его употребления не избежать, "глоссарий патриота" разрешает использовать исключительно в кавычках.



Точно так же сотрудникам СМИ не рекомендовано писать "беспорядки" и "погромы", а вместо этого использовать слова "протест" либо еще лучше "восстание".



Украинским средствам массовой информации настоятельно не рекомендуется говорить применительно к ситуации в Казахстане о "террористах", "боевиках", "бандформированиях", "внешней агрессии Запада" или "иностранном следе" в событиях. Заодно журналистов просят не упоминать о мародерах, не использовать термин "майдан", не рассказывать о "языковых патрулях" казахских националистов, борющихся с использованием в Казахстане русского языка. Эти темы – под запретом.



"Иного вторжения, кроме как сил ОДКБ, не было и нет", – говорится в методичке. Журналистам также предлагается рассказывать о том, что власти Казахстана занимаются дезинформацией.



Украинским СМИ запрещено при перечислении географических названий применять русские языковые нормы. Например, нельзя писать Киргизия, Туркмения, Алма-Ата, Актюбинск, надо писать Киргизстан, Туркменистан, Алматы, Актобе. Собранные вместе такие "лингвистические" мелочи определяют направление государственной информационной политики по одной из самых актуальных тематик.



Между тем с самого начала в казахстанских событиях прослеживался украинский след. Эмиссары беглого олигарха Мухтара Аблязова обосновались в Киеве и работают оттуда, разместившись в деловом центре, принадлежащем зятю Леонида Кучмы Виктору Пинчуку. Координаторы беспорядков в Казахстане, не скрываясь, работали в сети с украинских номеров. У эмиссаров Аблязова, правда, произошла небольшая стычка с сотрудниками СБУ, в результате которой один из "борцов за свободу казахского народа" потерял пару зубов, но конфликт моментально замяли.



Если ранее действия Киева на казахстанском направлении носили неофициальный либо полуофициальный характер, то разработанная в правительстве методичка – это уже вполне официальный и открыто враждебный шаг и по отношению к Казахстану, и по отношению к России. Судя по всему, шаг не последний.



Похожим образом ранее развивался кризис в отношениях между Киевом и Минском. Все началось с информационных атак, подготовки боевиков-националистов и переброски оружия с Украины в Белоруссию. Затем Украина превратилась в базу размещения белорусских экстремистов, которых не пожелала принимать Европа. Ну а потом Киев перешел к прямым недружественным акциям на официальном уровне. Зеленский порекомендовал Лукашенко назначить новые выборы, а Киев поддержал санкции Евросоюза против Белоруссии, хотя это прямо противоречило экономическим интересам Украины.



Киев вызывающе играет не свою игру. В Казахстане у Украины нет интересов, если не считать таким "интересом" заинтересованность заокеанских хозяев самостийной державы в распространении кризисных явлений по всей дуге постсоветских республик от Прибалтики до Памира.



Связывая точки кризиса в разных частях постсоветской ойкумены, хозяева игры упорно пытаются выковать кольцо окружения Российской Федерации в ее ближнем зарубежье.