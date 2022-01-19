Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко

14:21 20.01.2022 Как трупами расчищался путь Горбачеву

"Дуэт" Андропов-Горбачев в крушении СССР



Андрей Сошенко



Об этом стали говорить пусть не на самых центральных российских каналах, но все же по телевидению. Пусть и несколько вариативно по подаче, но с конкретными фактами и свидетельствами, предоставлением слова людям, знающим ситуацию изнутри в этом вопросе. До этого подобные заявления, звучащие давно в патриотической прессе, либо замалчивали, либо пытались представить в качестве маргинальных. К последнему не привыкать...



В материале "Вернуть России русскость" говорил, что перестройка и "беловежский сговор" – рукотворный процесс "цивилизованного Запада", сотворенный его агентами и адептами, предателями внутри страны, как и два переворота 1917 года. Тому были и объективные причины, например, разложение элиты, неверие народа в руководство страной, но и это было во многом создано рукотворно за предыдущие периоды. Поздне-сталинское и хрущевское время здесь касаться не станем. Сконцентрируемся на брежневском. Альтернатива Андропову, Горбачеву и Ельцину-Кравчуку-Шушкевичу после Брежнева явственно существовала, рано или поздно была бы осуществлена. Это – еще большее величие государства через возвращение государству традиционных для Руси-России ценностей, значения Православия, русского фактора.



Альтернатива была в изменении и коррекции курса СССР в сторону усиления традиционных и национальных основ государства. Это – напрашивалось. Даже с учетом "застойного времени", затормозившего развитие страны, Советский Союз должны были ждать большие успехи – и в экономике тоже. И "русская партия" внутри КПСС постепенно бы возобладала, и вектор внутренней и внешней политики СССР приобрел бы медленно, но уверенно более державный, национальный характер. Но в последние годы правления Брежнева, когда по всем законам он должен был уйти и сам к этому стремился, его намеренно не отпускали, чтобы перемолоть вышеназванные тенденции, создать предпосылки для взращивания андроповщины и горбачевщины. Основной "грех" Брежнева, считаю, был в малодушии, что он не ушел году в 77 или 78, оставив после себя достойного преемника типажа Машерова или Кулакова. Это и стало причиной последующего физического исчезновения, что одного, что и другого: один "погиб" в автокатастрофе, другой "скоропостижно скончался". Ну а Григория Романова потом убрали без физического устранения. А ведь за каждым из этих партийных руководителей стояли серьезные кадровые и интеллектуальные силы, ориентированные на усиление русского фактора...



На ТВЦ с 16 на 17 января вышел фильм "Прощание. "Пятилетка похорон"". Вроде ничего нового, но интересны некоторые свидетельства и заявления, да и хронология исчезновения перспективных преемников Брежнева, порой накануне их восхождения. Так трупами расчищался путь Горбачеву, развалу великой империи.



Выделю главное, с моей точки зрения, из показанного в фильме.



"13 марта 1985 года (день похорон Черненко)… была просто хроническая усталость, хоронить надоело… Хоронили не только самых важных лиц страны, готовились к смерти государства… Все началось с похорон члена Политбюро, отвечавшего в СССР за сельское хозяйство. Благодаря Федору Кулакову наши граждане получили по 6 дачных соток, мало зная про того, кому они были обязаны этим счастьем. Подмосковье, 17 июля 1978 года. Кулаков умер на даче, официальная версия гласила: внезапный сердечный приступ. Свидетели его последних часов вспоминают, что накануне он много выпил, еще с эпохи застоя ходят слухи, что рядом с постелью Кулакова валялась пустая бутылка водки. Владислав Николаевич Швед (бывший член ЦК КПСС, второй секретарь ЦК Компартии Литвы) говорит: "Кулаков, как мне говорили, мог выпить и две бутылки, и три бутылки коньяка и особо не опьянеть". Человек он был бодрый и здоровый, самый молодой член Политбюро...



В 1978 году Леонид Ильич был уже тяжело больным человеком, которого подсадили на психотропные препараты, убившие в нем разум и волю. Он страшно устал рулить страной… Еще накануне 25 съезда КПСС (1976 год) он хотел уступить свой "трон" другому, и реальным кандидатом на пост Генсека был хозяин Ленинграда Григорий Романов. В.Н. Швед: "У него была внешность, хватка, он был производственник, он сумел хорошо поставить промышленность, экономику Ленинграда". Но кремлевские старожилы – Суслов, Андропов, Громыко и Черненко страшно напугались, что Романов устроит чистку Политбюро. Яркий пример черного пиара и морального убийства с помощью (состряпанного) компромата в Советском Союзе – про Романова распустили слухи, что он отгулял шикарную свадьбу дочери в Таврическом дворце и гости ели на сервизах, которые притащили из Эрмитажа. В.Н. Швед: "Я проходил обучение в Высшей партийной школе Ленинграда. Это было в Таврическом дворце. И вот одна из преподавательниц говорит: "Вот здесь Романов проводил свадьбу, на которой били фужеры, фарфоры из Эрмитажа". Представляете на каком уровне! Заставили преподавателей ВПШ врать". Романов был задвинут. И после этого стали говорить, что преемник Брежнева (по его желанию и расположению) – Федор Кулаков.



В июле 1978 года должен был состояться пленум ЦК по вопросам сельского хозяйства, но доклад поручили не Кулакову, а Косыгину. И за глаза по Кулакову прошлись сурово. Было признано, что он виновен в провале продовольственной программы, из-за него советские граждане стоят в очередях и питаются плохо. Подмосковье, 17 июля 1978 года. Накануне Кулаков отмечал годовщину брака, за столом собрались только близкие люди, никакой депрессии или уныния за хозяином никто не заметил, несмотря на то, что на службе у него были большие проблемы. Но у него были большие планы, и вдруг – такая кончина… Смерть 60-летнего цветущего Кулакова сразу обросла множеством слухов, говорили, что он покончил с собой и то, что его убили. В.Н. Швед: "Анатолий Лукьянов, с которым я лично разговаривал, на одном из семинаров сказал, что в секретном архиве нашел папку, в которой оказался реальный акт о причинах смерти Кулакова. Там было написано – выстрел в голову, в висок". На его похоронах состоялось первое публичное выступление Михаила Горбачева, который и занял место покойного…



Горбачев был вызван в Москву и с подачи Суслова и Андропова, назначен секретарем ЦК как раз по агропромышленному комплексу. И дальше первые лица СССР стали умирать один за другим. Каждая смерть приближала Горбачева к посту главы государства…



Минск, 7 октября 1980 года, день похорон Петра Машерова. Смерть первого секретаря компартии Белорусской ССР Петра Машерова стала национальной трагедией… Вот только в Москве эту смерь как будто не заметили, что всех (в Белоруссии) поразило. Машеров мог реально возглавить, как минимум, сначала советскую экономику, поскольку уже было принято решение, что он сменяет Косыгина, погиб он буквально за две недели до этого. Он прошел войну, был Героем Советского Союза, имел огромный опыт управленца и кристальную репутацию…



4 октября 1980 года ему должны были подать правительственный ЗИЛ, но почему-то у этой машины в тот день оказались сломаны задние фары, и на встречу смерти он отправился на менее прочной "Чайке". На "Волге", которая ехала впереди не было проблесковых маячков… Юрий Николаевич Жуков (историк) говорит: "Машеров был убит сразу. Грузовик ударил именно в то место машины, где и сидел Машеров"… Его место в Политбюро в итоге занял М.С. Горбачев".



Вышеприведенное содержится в первых 10 минутах фильма. Далее в фильме – местами не менее интересно, но не без сомнительных утверждений, характеристик по некоторым личностям.



Но вот на 15 минуте фильма важное дополнение: "19 января 1982 года ушел из жизни член ЦК КПСС генерал армии Семен Цвигун (человек Брежнева и потенциальный преемник Андропова на посту председателя КГБ. – А.С.). Официальная версия гласит – Цвигун застрелился из пистолета своего водителя у себя на даче. Но близких к его телу не подпустили до самых похорон. И главный кремлевский врач Евгений Чазов потом писал: "Я хорошо знал Цвигуна и никогда не мог подумать, что этот сильный, волевой человек, прошедший большую жизненную школу, покончит самоубийством". Так Брежнев лишился последнего сильного плеча, на которое мог опереться".



18-23 минуты: "Москва, 29 января 1982 года. Похороны Михаила Суслова… Личный врач Суслова Кумачев дал ему какое-то лекарство... В.Н. Швед: "Дочка говорит ему: "Пап, раз надо – давай". Он выпивает, и буквально через час ему становится плохо". Месяцем позже Кумачева нашли повешенным, некоторые историки считают, что это не самоубийство, а убийство. Врача заставили дать смертельный препарат Суслову, а потом убрали и его. В.Н. Швед: "Андропов рвался к власти, ведь после смерти Суслова его кабинет занял Андропов, уйдя из КГБ. Вот в чем разгадка-то, надо было освободить место"… Суслов (если бы жил) после смерти Леонида Ильича не поддержал бы кандидатуру Андропова…



Резиденция "Заречье-6", 10 ноября 1982 года. В день смерти рядом с Брежневым не оказалось врача. За год до этого медицинский пост в его резиденции был ликвидирован… Бывший охранник Брежнева говорит, что к концу своей жизни Леонид Ильич очень четко определился с фамилией человека, который должен занять его кресло – Владимир Щербицкий… хозяин Украины… Вопрос о преемнике должен был обсуждаться на Политбюро 15 ноября 1982 года. Но Брежнев умер за 5 дней до этого…



Реальным кандидатом на место Генсека считался также Андрей Кириленко. Но случилось ЧП, в котором можно было разглядеть почерк спецслужб. Свалили Кириленко просто: вдруг, сын Кириленко остается на Западе, страшный скандал, Кириленко кончен.



К власти рвался глава Москвы Виктор Гришин, но КГБ уличил его в связях с московской торговой мафией…".



Путь для "дуэта" Андропов-Горбачев – расчищен. У Андропова конкурентов – нет. Остальные члены Политбюро были обработаны им "мирным" путем. Далее в фильме говорится, что новый хозяин Андропов уничтожит всех, кого прикрывал раньше Брежнев. Андропов на высшем посту сразу принялся за устранение министра внутренних дел Николая Щелокова. Он отправил в отставку 18 министров, 37 первых секретарей партии союзных республик, обкомов и крайкомов. Учитывая критическое состояние здоровья самого Андропова, Горбачеву оставалось только ждать.



32 минута: "Маргарет Тэтчер на похороны Андропова приехала с личным врачом, который по внешнему виду Черненко предсказал его скорую кончину".



А 24 декабря 1984 года, напоминает фильм, хоронили члена Политбюро, министра обороны Дмитрия Устинова, который никогда бы не допустил, чтобы избрали Горбачева. За несколько дней до смерти Устинова Горбачев оказался в Лондоне, его приняла Тэтчер, и к ее изумлению он показал ей секретную карту с направлением ядерных ударов по Великобритании в случае войны. Устинов умер, не узнав подробности этого визита, и можно предположить, что сделал бы он с Горбачевым за это самоуправство. Устинов скончался сразу после окончания учений войск Варшавского договора, пообедав с генералом армии Чехословакии Мартином Дзуром, умершим меньше чем через месяц после ухода Устинова. Сейчас мало кто сомневается, говорится в фильме, что Устинова устранили во вполне определенных целях. Ему давали лекарства, в результате приема которых произошло разжижение крови и инфаркт, сделали операцию на сердце, в результате которой – несвертываемость крови, от чего он и скончался. Виновных в его смерти никто не наказал. Это был последний принципиальный враг Горбачева.



В конце 1984 года Константин Черненко по совету Горбачева отправился отдыхать и лечиться на Кавказ, в Минеральные Воды. Врачи потом сетовали – лучше бы поехал в более привычный и комфортный Крым. Владислав Швед на 38 минуте фильма говорит, что "все сделали, чтобы он скорее покинул этот бренный мир". С Кавказа Черненко прибыл совсем плохим и уже не выбирался из больницы. 10 марта 1985 года Черненко умирает. Фильм заканчивается словами: "Горбачев, наконец, получил пост Генсека, жить Советскому Союзу осталось немного".



Добавить особо нечего. Прекрасно известно, что сотворил Горбачев со страной. А путь ему расчистил Андропов. Думается, если бы состояние здоровья Андропова позволило бы править ему страной не 15 месяцев, а лет пять-семь, то "перестройка" и развал СССР произошли бы под его эгидой, Горбачев был бы при нем исправным "подмастерьем".



https://ruskline.ru/ Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642677660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС

- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"

- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц

- Зима патриарха

- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции

- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных

- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?

