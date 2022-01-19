Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ

14:25 20.01.2022 Счета за электричество приводят в ужас жителей стран Прибалтики



Андрей Винников



"Такого беспредела не было еще никогда!". "Последние деньги отдаю за электричество и отопление". Все это – цитаты из высказываний жителей Прибалтики в соцсетях, такими словами они реагируют на резкое повышение цен на электроэнергию и отопление. Жители демонстрируют счета с астрономическими суммами. Как же на это реагируют власти прибалтийских стран?



Стоимость газа и электричества в странах Прибалтики начала повышаться минувшим летом – и с началом отопительного сезона это дало закономерный результат в виде сумм, которые населению приходится вносить за "коммуналку". В декабре прошлого года латвийский портал Press.lv опубликовал отзывы местных пользователей Twitter относительно происходящего. Люди восприняли рост цен и новые счета с ужасом и сарказмом.



"Моя бабушка всегда заряжает телефон на работе"



"Ноябрьский счет за электричество – хороший мотиватор для похудения. В будущем нам придется дважды подумать, открывая холодильник, ведь там свет потребляет электроэнергию без надобности" – пошутила Анастасия Тетаренко.



"Ведь правда, что счета за электроэнергию в декабре 2021 года можно будет назвать электрошоком?!" – вопрошает Клавс Озолиньш. "Я получила новый счет за электричество. Теперь я боюсь не темноты, а света", – иронизирует Анита Даукште.



"Как я и ожидал, счет за электричество превысил 100 евро, то есть почти 113. Примерно при том же потреблении в прошлом месяце было 96. Год назад – 60. Почему? Ну, например, в этот час электричество более чем в десять раз дороже, чем позавчера", – констатирует Юрис Флугинс.



Некоторые предложили ввести в стране подарочные карты госконцерна Latvenergo (занимающегося поставками электричества), "чтобы их можно было подарить на Рождество бабушке". Некий латвиец отметил, что "моя бабушка всегда заряжает телефон на работе, теперь нужно узнать еще несколько хитростей".



Группа латвийцев предложила разместить на портале общественных инициатив Manabalss.lv петицию за принятие закона об ограничении стоимости на электричество. Сторонники этой идеи взывают: "Люди, ставьте подписи на портале Manabalss.lv за снижение цен на электричество, впереди холода и новые рекорды!".



Людей тревожит, что нынешние "сатанинские", как называют их, цены – еще не предел. Хотя, казалось бы, куда уж больше. По данным Центрального статистического управления Латвии, в ноябре этого года средняя цена на электроэнергию оказалась на 24% выше, чем в ноябре прошлого года. По сравнению с 2000 годом стоимость увеличилась на 386%! Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш говорит, что "средняя оптовая цена на электроэнергию в Латвии в ноябре составила 167 евро за МВт·ч, что более чем втрое превышает среднюю цену за последние три года". В целом в Литве, Латвии и Эстонии электричество с начала декабря подорожало еще на 20% – до 188,23 евро за мегаватт-час.



В декабре рекордные счета за отопление получили и жители литовской столицы. Стоимость отопления квартир за ноябрь 2021 года оказалась в два раза выше, чем за ноябрь 2020-го. К примеру, семейная пара, проживающая в трехкомнатной квартире площадью 68 кв. метров в доме постройки 1989 года, получила счет на 102 евро – а в позапрошлом году должна была заплатить лишь 49 евро.



Директор департамента обслуживания клиентов "Вильнюсских тепловых сетей" Лауринас Якубаускас пожаловался: "Стоимость услуг тепловых сетей Вильнюса выросла из-за роста цен на газ в мире. Сейчас она примерно в шесть раз выше. В результате цена на тепло, произведенное тепловыми сетями в ноябре, выросла по сравнению с ноябрем прошлого года на 95%".



"Рука шарит в поисках булыжника"



По данным Союза самоуправлений Латвии (ССЛ), в этом отопительном сезоне проблемы с уплатой счетов могут возникнуть у более чем 40% жителей Латвии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш разводит руками: мол, с аналогичными проблемами столкнулись все страны ЕС, а одна маленькая Латвия в одиночку преодолеть эту проблему не может. Премьер заявил, что муниципалитеты, жители которых особенно сильно страдают от возросших цен на коммунальные услуги, сами должны найти возможность поддержки своих жителей.



Со своей стороны, глава ССЛ Гинтс Каминскис подчеркивает, что ни поставщики тепла или электроэнергии, ни муниципалитеты к скачку цен готовы не были. По его словам, с большой вероятностью предприятия по производству тепла скоро будут "парализованы" – по причине неспособности потребителей оплачивать их услуги.



Ужасная ситуация сложилась, например, в латвийском Даугавпилсе, власти вынуждены были объявить в городе режим энергетического кризиса. В январе горожане, живущие в квартирах, активно обсуждали, что вынуждены платить 1,7-1,8 евро за отопление одного квадратного метра, но есть и счета, превышающие два евро за "квадрат". В мэрии предупредили, что без господдержки городу в феврале грозит дальнейшее повышение тарифов. Высчитано, что житель Даугавпилса, владеющий, например, двухкомнатной квартирой, должен будет платить за отопление 175 евро в месяц вместо прежних 50 евро.



В Риге получают такие же и даже еще более шокирующие счета. Бывший министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце, ныне руководящая рижским отелем Roma, поделилась суммой, которую ей начислили за неделю отопления этой гостиницы: 4202,16 евро. "Я рассматриваю возможность оплаты непроданными бутылками вина или, может быть, недавно отремонтированными стульями. Все это все равно не используется... P.S. Счет за электроэнергию примерно на ту же сумму", – пишет Мурниеце.



В свою очередь проживающая в Риге журналистка Полина Элксне поделилась с общественностью другой цифрой – 304,15 евро. "Увидела свой счет за квартиру и хочется переселиться в вигвам, куда-нибудь на экватор", – жалуется Элксне, добавив, что у нее "трешка" в доме советской 103-й серии.



В комментариях к посту Элксне политолог Данута Дембовская сообщила, что за свои 44 "квадрата" ей придется отдать 175 евро декабрьских коммунальных платежей, из них более 100 – за отопление. "В Казахстане после такого случился мятеж. А у нас праздник песни и танца. Правда, грустный", – саркастически написал еще один латвиец.



Другая проживающая в Риге журналистка Алла Березовская, вернувшаяся домой из отпуска, поведала о шоке, пережитым ею, когда она получила свежие счета. Березовская напомнила, что в то время, когда люди отдают последние гроши, правительство Латвии повышает себе зарплаты.



"Не доводите народ до греха! В декабре уезжали, получили счет за пустующую квартиру в Риге (72 кв. м) – 280 евро, плюс электричество 70 евро. Из этой суммы за отопление – 200 евро... Такого беспредела не было еще никогда! 280 евро за пустую квартиру! А что предлагает правительство Латвии? Снова повысить им зарплаты? А по мне, так надо срочно гнать их всех в шею! Срочно! По себе чувствую – рука уже шарит в поисках дубины или булыжника... Сковородка тоже подойдет!" – предупреждает Березовская.



"Мы всей семьей выживаем"



В последние дни в латвийском сегменте социальной сети ТikТок набирает множество просмотров видеоролик с подписью "Когда в Латвии получил счет за коммунальные услуги". В этом черно-юморном видео женщина под музыку Моцарта падает от увиденной суммы в обморок. "Перед просмотром коммунальных счетов в Латвии этой зимой советую выпить валерьянку", – советует автор ролика.



Зрители пишут в комментариях: "а ведь это правда", "в каждой шутке... доля шутки", "латвийская действительность, смешно и грустно". Правда, некоторые пользователи советуют так не юморить: мол, ничего смешного тут нет. "Недавно соседка в возрасте действительно упала в обморок". "Почему вы шутите на такие темы? Разве это смешно? Последние деньги отдаю за электричество и отопление". "Мы всей семьей выживаем", – делятся латвийцы.



Само собой, возник спрос на разного рода лайфхаки. "Советы по экономии электроэнергии: стирайте вещи в прохладной воде, снизьте комнатную температуру до +7 градусов, разогрейте еду своим частым дыханием", – советует прочим пользователям Twitter Айварс Ирмейс. "Я подумываю купить примус для разогревания еды, а в середине комнаты ставить бочку, которую буду разогревать! Горячей воды, как опции, больше не будет! Буду мыться на работе!" – придумала выход из ситуации Агнесе Везе. "Инфляция в моем домохозяйстве. Счета за электричество по сравнению с прошлым годом: июнь (+17%), июль (+42%), август (+57%), сентябрь (+69%), октябрь (+14%), ноябрь (+40%)", – сообщает Валтерс Митанс.



В Эстонии глава оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме вообще посоветовал жителям не оплачивать приходящие им гигантские счета – иначе, по его мнению, "правительство ничего не поймет".



Хельме предлагает: "И предприятия должны сказать – мол, извините, в этом месяце мы не платим ни подоходный, ни социальный налог, ни налог с оборота, поскольку правительство загоняет нас в банкротство... Мы приближаемся к той фазе, когда люди уже не смогут больше сказать, что потерпят, как любят говорить эстонцы. Но почему мы должны терпеть?".



У премьер-министра Эстонии Каи Каллас другой совет – она посоветовала населению сократить количество бытовой техники. Это возмутило редактора таллинского издания "Столица", обвинившего правящих в отрыве от реальности. "Она, элита, занимается решением мировых проблем, сдерживая Россию и противостоя растущему влиянию Китая. Эта борьба оборачивается тяжелыми экономическими потерями, но богатый эстонский народ успешно справляется с этими проблемами", – иронизирует Чаплыгин.



Справедливости ради, эстонцы страдают меньше своих соседей – латышей и литовцев. В Эстонии и зарплаты повыше, плюс принята на государственном уровне программа 80-процентной компенсации расходов на электричество, газ и центральное отопление, которой воспользовались 325 000 семей (600 000 жителей).



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Подобная программа существует и в Литве – и к ее помощи прибегают все больше литовцев. Меры компенсации разрабатываются и в Латвии, звучат разные предложения. Однако население все трех республик считает все эти компенсации недостаточными – особенно с учетом того, что подорожали не только газ, тепло и электричество. Взлетели вверх цены буквально на все: на основные продукты питания, на основные услуги, включая медицинские. А это значит, что социальный кризис в регионе будет углубляться. Источник - Взгляд

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