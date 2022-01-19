"Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы

14:26 20.01.2022

Саида Мирзиеева раскритиковала узбекский сериал со сценами насилия в отношении женщин

Саида Мирзиеева заявила, что подобные сериалы тормозят развитие гендерного равенства и вредят образу узбекистанок.



Ранее мы сообщали, что телеканал Sevimli выпустил в эфир отечественный сериал Sabria со сценой насилия, что вызвало общественный резонанс. Агентство информации и массовых коммуникаций назначило экспертизу по данному факту.



Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиеева выразила свое отношение к данному сериалу.



"Не буду говорить о художественной составляющей, ее там просто нет. И я более чем уверена, что среди создателей сериала нет ни одной женщины. Потому что столько ненависти к женщинам в сценарии я не видела ни в одном фильме", - написала Саида Мирзиеева.



Также, по ее словам, в сюжете показана полная инструкция по принятию наркотиков, однако никаких выводов при этом не предлагается.



"Шаблонная змеиная конкуренция женщин на работе явно написана сексистом, черпающим знания из анекдотов. И самое неприятное и отталкивающее - сцены насилия над женщинами; и как единственный выход из ситуации - покончить жизнь самоубийством. "Отличный" совет! Женщины показаны как ограниченные, коварные, слабые и во всем виноватые создания", - написала она.



Она также отметила, что на каждом, кто владеет аудиторией, лежит огромная ответственность за слово. Однако такие сериалы тормозят развитие гендерного равенства. В них нет никакой здравой мысли, только болезненные фантазии на тему быта Узбекистана.



"Как вы считаете, можем ли мы требовать от творческих людей перестать создавать откровенную халтуру, которая к тому же сильно вредит образу узбекистанок? Как можно было показать на экране самоубийство?



Я призываю художественные советы и ответственные организации дать оценку такому контенту с точки зрения закона и этики. Наши женщины не заслужили такого отношения со стороны кинематографа. Ни частного, ни государственного!" - написала Саида Мирзиеева.