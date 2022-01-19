Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина

14:29 20.01.2022

Без элиты

вся эта коллективная Ксюша напоминает господина Журдена, которого "произвели в мамамуши"



Галина Иванкина



На Фейсбуке у меня есть подписка на журнал Tatler, повествующий о светских новостях. Подписана я вовсе не ради их текстов – они стилистически небогаты (скажем помягче). Меня интересует реакция населения. Так вот! Если в статье речь заходит об английском дворе и "бабе Лизе" с ее розовато-лимонными шляпками, об африканских племенных вождях с французскими именами и советским техническим образованием, о новых девушках голливудских "старцев", типа Джонни Деппа и разных там "дочерях Мадонны" и "братьях Пэрис Хилтон" народ ставит лайки – пусть информация бесполезная, дык (sic!) зато веселая. Есть, что обсудить.



Но стоит нашему "Тэтлеру" заговорить о …свадьбе дочери российского ресторатора Ублюдьева с сыном предпринимателя Каценеленпукена, тут же следует шквал дизлайков и насмешек. Таких свирепых комментариев я не читала и в эпоху расцвета "уютненькой ЖеЖешечки". Фонтаны остроумия начинают бить и в случае, если "Тэтлер" (или другой медиа-проект) выдает что-нибудь о российских звездах, что-то там устроивших или купивших. Или родивших кого-нибудь от суррогатной Дуни. Тотальное "фи".



Разве что бабушка, влезшая в айфон по недосмотру внуков, тыцнет свое веское слово насчет "нестареющей Сонечки Р." и ее дивных трелей последние пятьдесят лет, но в целом – народ издевательски смеется и затыкает бабушку. Это поразительный случай: тамошние Пэрис Хилтон волнуют и вызывают гамму чувств. Тутошние Ксюши Собчак – бесят. Тупо бесят. Я помню общественный резонанс, который вызвала смерть принца-консорта Великобритании – мужа баб-Лизы. Я даже вспомнила, как он приезжал в Советский Союз с дружественным визитом.



Элита – увлекает. Элита – волнует. Звезды – настоящие – горят. Леонардо ди Каприо – да. Какой-нибудь сериальный козлик с однообразными телодвижениями – шел бы ты к своим чертям-продюсерам, господин Скучища. Это феерично – в РФ, да и на всем постсоветском пространстве нет элиты. Вообще. Есть люди с баблом и возможностями. Есть дочь магната N, что может купить своему бойфренду, сыну торгаша Икс какой-нибудь Porsche Cayenne, чтобы он хотя бы не сразу ушел к "известной российской топ-модели", которую знают лишь в ПГТ Гусь-Бетонный. Есть некие звезды, поющие старую песню о главном на протяжении полувека. Есть медийные политики с усталыми очами. Есть обрыдлая оппозиция в лице блогера-сидельца Ололоши. Есть отдельные личности, вроде Путина. Но элиты - нет.



Вся эта коллективная Ксюша напоминает господина Журдена, которого "произвели в мамамуши" (я очень надеюсь, что мне не нужно объяснять, кто такой господин Журден). Элита – не про деньги. И не про недвигу в Италии. Объясню на примере советской элиты, кто есть кто. Помните "Судьбу барабанщика"? Там был мелкий жулик Юрка, всем вравший, что хочет стать летчиком и носивший значок Ворошиловского стрелка. Уверена, что краденый тот значок. И, вместе с тем, Юрка понимал, кто тут главный – летчики, ГТОшники, полярники, стрелки. Элита – те, кем хотят быть и кого искренне уважают даже урки из подворотни.



Советский мир сформировал элиту буквально за десять лет, причем, она была весьма разномастной – от купеческих сыновей братьев Весниных до полуграмотного работяги Алексея Стаханова; от школьной учительницы с аристократическим корнями - до знатной доярки Фроси. Элита формируется не на пустом месте, а при движении социума к некоей цели. Лучших выдвигает единая воля нации.



Постсоветский мир не смог. Потому что некуда и нечем. В 1990-х были жалкие попытки слепить авангард из "молодых реформаторов" и прочих ярко-пиджачных бизнесменов. Смешно. Параллельно шустрили хитроглазые "остапы бендеры" с якобы-дворянской родословной, однако, дальше песни о хрусте французской булки дело не пошло в виду его сугубой и неистребимой пошлости. Пошлое не пошло в народ. В "сером Совке" Трубецких играли куда как лучше. Минуло тридцать лет, а воз… Нет, воз куда-то укатился сам собой.