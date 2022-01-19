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Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
16:53 20.01.2022

В Госдуме предложили выдавать паспорта РФ гражданам Украины и Казахстана

Эти люди могут считаться россиянами, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" депутат Константин Затулин.

По мнению первого зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, мера поможет избежать конфликтов в бывших советских республиках, в частности, на Украине.

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"Предлагал, чтобы мы публично, на уровне законодательства сказали: у каждого, кто относится к соотечественникам за рубежом, есть право вернуться в Россию, если он того хочет. А вторая часть, к которой мы еще не подошли, потому что и первую пока не можем принять, это дать право на российское гражданство без выхода из гражданства государств проживания за рубежом.

Дайте право соотечественникам за рубежом получать гражданство, и у вас половина Украины будет с двумя паспортами, половина Казахстана будет с двумя паспортами. Кто тогда рискнет устраивать войну в Донбассе, притом, что там половина граждан Российской Федерации, во всей Украине?"

Однако Затулин подчеркнул, что россиянами не могут считаться граждане Узбекистана и Киргизии. Право на российский паспорт должно быть только у тех, кто проживал или проживает на территории, исторически принадлежавшей России, отметил парламентарий.

"Я не считаю, при всем уважении к узбекам, киргизам, что они соотечественники Российской Федерации. У них есть государства Узбекистан, Киргизия и так далее, это их родина. Они являются нашими бывшими согражданами, если они относятся к тем поколениям, которые жили вместе с нами. Они имеют право претендовать на гражданство Российской Федерации? Имеют, только не в графе "соотечественники", а в другой графе, по другим основаниям. Но соотечественниками нашими являются все русские, где бы они ни жили. Соотечественниками нашими являются украинцы, где бы они ни жили, белорусы, где бы они ни жили, татары, где бы они ни жили, якуты, адыги - это те народы, которые другого места жительства исторического, кроме нынешней Российской Федерации, не имеют, не имеют своей Киргизии, Узбекистана и так далее".

Ранее в Госдуме пообещали в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о гражданстве. Депутаты ознакомятся с документом в ближайшие месяцы, заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Парламентарий отметил, что инициативы главы государства рассматриваются в первую очередь.

Владимир Путин 29 декабря 2021 года внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к двадцати категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению группы, имеющей право на упрощенное получение паспорта гражданина РФ.

Источник - govoritmoskva.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642686780
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