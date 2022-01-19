В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям

19:38 20.01.2022

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана приняло решение о списании кредитов казахстанцам, погибшим в ходе январских беспорядков. Об этом сегодня, 20 января, сообщил вна брифинге директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Казахстана Александр Терентьев.



"Кредиты военнослужащих и сотрудников МВД, погибших во время беспорядков, в настоящее время подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам гражданских лиц, погибших в ходе беспорядков", - сказал Терентьев.

Все вопросы по списанию кредитов, как заявил чиновник, будут решаться в индивидуальном порядке.



"В случае, если человек принимал активное участие в беспорядках и был признан правоохранительными органами, судом виновным, безусловно, данные меры поддержки на него распространяться не будут", - пояснил он.

Что касается пострадавших в ходе беспорядков, то им, по словам Терентьева, предоставят отсрочку по кредитам и микрозаймам.



"В результате введения чрезвычайного положения многие предприниматели вынуждены были прекратить коммерческую деятельность, в связи с чем у них снизились доходы. При этом субъектам предпринимательства был нанесен значительный материальный ущерб, и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления бизнеса", - пояснил глава департамента.

Сообщается, что отсрочку по выплате кредитов и микрозаймов предоставят всем пострадавшим физическим и юридическим лицам на три месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В этот период банки и микрофинансовые организации не будут начислять неустойки, штрафы и пени.