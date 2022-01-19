|20:06 Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38 В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34 Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53 Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
14:31 Почему Иран вместо русских Су-35 хочет китайские J-10
14:29 Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина
14:26 "Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы
14:25 Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ
14:21 Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко
14:17 Украинский информ-след в Казахских погромах, - С.Князев
13:11 Между Алжиром и Марокко назревает война, - Р.Мустафин
13:05 В Казахстане циркулируют слухи об аресте "семейного" олигарха Утемуратова
11:43 Мы будем воевать с Украиной или ограничимся стуком кастрюлек? - Александр Проханов
11:39 Будет ли Индия покупать подлодки у России, - Максим Климов
11:19 ЧП в Молдавии: страна дошла до энергетического коллапса
10:55 В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения повстанцев (международных террористов)
09:37 Кто из Казакимов может потерять должность? К итогам жаркого января
09:35 Зима патриарха. КазОбщественность грустно ликует.., - Д.Ашимбаев
08:56 КазСоциолог Гульмира Илеуова: К чему приведет обилие экс-силовиков во власти, еще непонятно
08:54 В Алматы построят Пантеон. Памяти "январистов" и акима Сагинтаева
08:38 В каждой узбекской махалле появится должность - "лидер молодежи" (главный по погромам?)
08:32 Лидеры германских "зеленых" (Бербок - глава МИД и вице-канцлер Хабек) подозреваются в незаконном получении "коронавирусных" выплат
08:19 Вот и раскрыт секрет. Зачем американцы вернули Порошенко на Украину, - Сергей Латышев
08:13 Русский ультиматум для Казахстана. Пора отдавать долги, - В.Хомяков
08:05 "Выполнима ли миссия нового Казпремьера Алихана Смаилова?" - обзор zonakz.net
08:00 Русофобия: бесконечный тупик. Куда поведет Казахстан новый Елбасы, - С.Станкевич
00:48 Перс судьбы. Как президент Ирана поступил с Кремлем, - репортаж А.Колесникова
00:35 На том же вместе: Иран предложил РФ стратегически сотрудничать вдолгую, - Дм.Лару
00:17 Назарбаев обвинен в сокрытии миллиардов долларов
00:14 Уволен (окончательно?) одиозный экс-Ташкентский хоким Бобоев
00:08 Расследование событий в таджикском Хороге. Памирские активисты выдвинули властям 5 требований
00:07 Президент Казахстана взял в свои руки контроль над силовиками, - "НГ"
|21:03 Спецпредставитель Путина - Козак в Ташкенте. Кремль боится повторения "казахского сценария"
20:57 Вышла книга П.Аптекаря "Красное Солнце. Секретные восточные походы РККА"
20:37 В Киеве очередной акт украинской смуты - порошисты против зелепунов, - "Взгляд"
17:57 ОАЭ пришлось заплатить за "возвращение" в Йемен, - И.Субботин
17:50 Чем Иран будет соблазнять Россию, - Геворг Мирзаян
17:48 Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов, - Юрий Мавашев
16:01 Власти Душанбе собираются снести "писательские дома" в центре города
14:54 Нацгвардией Казахстана теперь покомандует генерал Ботаканов
14:38 Наталья Поклонская отказалось от должности посла России в Кабо-Верде
14:32 Wion: Назарбаев все-таки скрывается в ОАЭ, но всем рассказывает, что он... в Нур-Султане
14:00 Новым министром обороны Казахстана назначен каскеленский земляк Елбасы - генерал Жаксылыков
12:01 Токаев подавил бунт назарбаевских племянников и устранил двоевластие в стране, - А.Дубнов
11:57 Милан – территория ислама, или Непрошибаемая толерантность, - В.Малышев
11:48 Жрите кашку... Первая леди Украины (Леди Зе) внедрила во все укр-школы питание по своему клопотень-рецепту
11:08 Казахстан и Белоруссия: разные дороги к одному обрыву, - С.Артеменко
10:04 Чем закончится "Турецкий марш" Эрдогана на Украине? - Ст.Тарасов
09:52 Казахский выхлоп - что это было, - эксперты спорят
09:46 "Назарбаева держали, как Горбачева в Форосе": выводы из видеообращения, - "МК"
09:08 Иран загнал США в ядерный тупик, - Биджан Ахмади
|Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
20:06 20.01.2022
Президент России присвоил главе "Газпрома" Героя Труда
Главе "Газпрома" Алексею Миллеру присвоили звание Героя Труда. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества „Газпром", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.
Алексей Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года. В прошлом году, несмотря на санкции к проекту, компания завершила строительство "Северного потока - 2" в Германию, поставила рекорд добычи газа и получила рекордную прибыль из-за высоких цен на газ в Европе.
31 января Алексей Миллер отметит 60-летие. Ранее он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степеней и медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.