Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"

20:06 20.01.2022

Президент России присвоил главе "Газпрома" Героя Труда



Главе "Газпрома" Алексею Миллеру присвоили звание Героя Труда. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина "О награждении государственными наградами Российской Федерации".



"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества „Газпром", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.

Алексей Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года. В прошлом году, несмотря на санкции к проекту, компания завершила строительство "Северного потока - 2" в Германию, поставила рекорд добычи газа и получила рекордную прибыль из-за высоких цен на газ в Европе.



31 января Алексей Миллер отметит 60-летие. Ранее он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степеней и медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.