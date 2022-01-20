 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:07 21.01.2022

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 20.01.2022 |

Грезящий вернуться к власти Порошенко не станет ждать два года до очередных выборов

17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сделало довольно странное сообщение о том, что его следователи пытались вручить повестку о вызове в суд Петра Порошенко, но не смогли: Порошенко следователей проигнорировал и "уехал в неизвестном направлении".

Бывшему президенту вменили разом финансирование терроризма, государственную измену и создание террористической организации. Речь идет о том же деле, по которому уже год ведется преследование Виктора Медведчука, – о поставках угля на Украину из ДНР и ЛНР.

Бывшему президенту вменили разом финансирование терроризма, государственную измену и создание террористической организации. Речь идет о том же деле, по которому уже год ведется преследование Виктора Медведчука, – о поставках угля на Украину из ДНР и ЛНР.

20 декабря, по словам адвоката Порошенко, следователи просто засунули в щель калитки текст "подозрения" и повестку на допрос на 23 декабря. В "подозрении" прокуроры просили назначить "пятому президенту Украины" в качестве меры пресечения заключение под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд. гривен.

Наблюдатели отметили два фактора, которые могли придать Зеленскому такую прыть, – катастрофическое падение его рейтингов и заметную активизацию его противников, готовящих решительное наступление на президента-комика. Порошенко после этого срочно уехал за границу, но через месяц сообщил о намерении вернуться. Его возвращение было оформлено, как шоу, с массовым сбором сторонников в месте пересечения границы. По закону уклонявшегося от повесток Порошенко должны были задержать на паспортном контроле для принудительного привода в суд, однако ничего подобного не произошло.

Возвращение Порошенко было обставлено как шоу

Заседание суда проходило под аккомпанемент выкриков сторонников Порошенко и продолжалось почти до полуночи, причем часов пять пришлось ждать судью из "совещательной комнаты". Вынесение вердикта было перенесено на 19 января, и вот вердикт известен – "личное обязательство" Порошенко по каждому требованию появляться в органах досудебного расследования; в случае невозможности явки сообщать в прокуратуру, не выезжать из Киевской области без разрешения следователя, сдать загранпаспорта. И это по подозрению в государственной измене! Комедия!

Сторонники Порошенко имели полное основание воспринять решение суда как свою "перемогу", а властям пришлось признаться в политической импотенции и сдать назад.

И пирамида власти начала сыпаться. Дистанцировалась от Зеленского его креатура генпрокурор Ирина Венедиктова. 17 января об уходе от Зеленского заявил его внештатный советник и глава украинской делегации в ТКГ, один из видных рупоров власти Алексей Арестович; у этого тоже нешуточные амбиции.

Сторонники Порошенко в Киеве активизировались

У Порошенко есть основания считать себя триумфатором. Помимо очевидного унижения оппонента и избавления от серьезных издержек в виде штрафа в 1 млрд. гривен (патологическая жадность Порошенко к деньгам известна), главным итогом следует считать переход Порошенко в статус лидера киевской "партии войны".

Что касается Зеленского, то его положение после провала с судом над Порошенко стало на редкость незавидным. Для национал-патриотов он неприемлемая фигура, а теперь к этому добавилось разочарование избирателей, которые видели в Зеленском "новое лицо", того самого Голобородько из телесериала "Слуга народа".

Вряд ли грезящий возвращением в президентское кресло Порошенко будет ждать два с лишним года до очередных выборов. В ближайшее время украинская "партия войны" постарается раскачать ситуацию до той точки, когда можно будет сместить Зеленского и организовать новые выборы. Предполагаем, Порошенко для того и провел месяц за границей, чтобы провести консультации и получить гарантии.

Блинкен прибыл с инспекцией в Киев

Как раз в тот день, когда суд вынес свой вердикт, в Киев прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Касательно "дела Порошенко" он в интервью иностранному агенту в РФ "Голосу Америки"** отметил, что не может это дело комментировать и заявил о "необходимости объединения украинцев перед российской угрозой". Иными словами, дал команду не трогать Порошенко.

Визит Блинкена явился звеном в цепи дипломатических контактов с Киевом и вокруг Киева. 17 января в столице Украины побывала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, на следующий день посетившая Москву. Блинкен после Киева направится в Берлин, а оттуда в Женеву, где 21 января состоится его встреча с Сергеем Лавровым.

Блинкен и Зеленский

По сделанным Блинкеном в Киеве заявлениям (если отбросить дежурные фразы о поддержке Украины в противостоянии "российской агрессии") кто-то поспешит предположить, что американская дипломатия принуждает Киев к выполнению политической части Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, закрепление в Конституции Украины особого статуса "отдельных районов" Донбасса).

Спросите, как тогда объяснить комический исход "дела Порошенко" в суде, невозможный без участия американцев и вызвавший усиление "партии войны"? Не будем гадать, ибо не новость: истинные цели американских "хозяев игры" могут быть диаметрально противоположны заявляемым.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642712820
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