 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:08 21.01.2022

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ | 20.01.2022 |

О человеке, который готов сражаться за власть до последнего и с которым бессмысленно говорить с позиции силы

Январские беспорядки в Казахстане стали важнейшим событием последнего времени в постсоветском мире. Особое значение они имели для Белоруссии, где сохраняются следы общественно-политического кризиса, вызванного президентскими выборами августа 2020 года.

Напомним, что сейчас в Белоруссии ведется подготовка к конституционной реформе. Прошло всенародное обсуждение подготовленных изменений в Основной закон, идет работа по окончательному оформлению новой редакции документа. Предполагается, что референдум пройдет до конца февраля.

Нужно, однако, понимать, что условия, при которых конституционная реформа задумывалась, сегодня изменились. В 2020 году республику сотрясали массовые протесты, влияние с Запада на белорусское общество было довольно велико, а власть долгие месяцы не могла подавить недовольство. Сегодня речь о протестах уже не идет, западные НПО практически перестали существовать, наиболее радикальные оппозиционеры либо за решеткой, либо бежали. Власти полностью контролируют положение.

Это не означает, что кризис в Белоруссии полностью завершен. Недовольство перешло в скрытую форму. В Минске это понимают, а события в Казахстане лишь утвердили власти в том, что политика "полюбовного" раздела сфер влияния с прозападной оппозицией не укрепляет государственное здание.

Во время острой фазы беспорядков в Казахстане белорусские государственные СМИ проводили параллели между происходившим там и творившимся в Белоруссии в 2020 году. Доказывалось, что за протестами в Алма-Ате стоят те же силы, что и за попыткой августовского переворота в Минске, и направляются они с Запада. Отмечалось, что "властям Казахстана нужно помочь справиться с этой ситуацией, учитывая успешный опыт Белоруссии и других стран в подавлении мятежей и цветных революций… это важно для безопасности и мира в Евразии". Затем белорусские миротворцы были направлены в Казахстан в составе сил ОДКБ.

Для официального Минска январские события в Казахстане стали переломным моментом во внутренней и внешней политике.

Александр Лукашенко совещается с военными

Во-первых, Александр Лукашенко оказался в статусе политического лидера, многочисленные предупреждения которого о нарастающей напряженности в постсоветской Евразии и возможности новых "цветных революций" оправдались. С этой точки зрения рейтинг президента Белоруссии на международном уровне повысился. Особенно с учетом того, что В. Путин и он были основными действующими лицами в принятии решения об отправке сил ОДКБ в Казахстан.

Во-вторых, всем вспомнилось, что Лукашенко сумел справиться с беспорядками в стране сам. Это укрепило восприятие белорусского президента как политика, который готов сражаться за власть до последнего и с которым бессмысленно говорить с позиции силы.

В-третьих, события в Казахстане укрепили белорусские власти во мнении о том, что выбранная ими политика зачистки страны от западных агентов влияния является единственно верной. В отличие от Казахстана, где не сделали выводов из белорусских событий 2020 года и продолжали заигрывать с иностранными НПО, за последний год в Белоруссии были ликвидированы практически все организации, так или иначе финансируемые из-за рубежа. Были закрыты все так называемые независимые СМИ, а некоторые из них, как и ряд телеграм-каналов, были признаны экстремистскими. Теперь борьба с остатками этих элементов в Белоруссии будет только усилена. Одним из подтверждений этому стали недавно объявленные комплексные учения с участием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск МВД Белоруссии. Как заявлено, они пройдут в связи с событиями в Казахстане, которые "подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций". В ходе их проведения будут отрабатываться "вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков, а также вопросы и тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников".

В-четвертых, что самое важное, события в Казахстане прямо повлияли на намеченную ранее в Белоруссии трансформацию системы государственного управления. По сути, казахстанский эксперимент с транзитом власти провален. Об этом и заявил Лукашенко 18 января, сказав, что "можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, – будет как в Украине". Оказалось, что изменение системы управления Белоруссией, о котором ранее говорили в Минске, если и будет, то не совсем таким (или совсем не таким), как предполагалось ранее.

В частности, стало известно, что никаких новых, досрочных президентских выборов после референдума не будет. Власть президента не только не уменьшится, но в некоторых моментах усилится. В краткосрочной перспективе Лукашенко не собирается никому передавать управление страной. Ему предоставляется исключительное право быть одновременно и президентом, и главой Всебелорусского народного собрания (ВНС). Исходя из этого, Всебелорусское народное собрание должно стать главным инструментом будущего транзита власти. При этом после событий в Казахстане Лукашенко стал говорить о транзите крайне осторожно. По его словам, ВНС должно стать "рычагом управления" в руках старой власти на тот случай, если новая не сумеет обеспечить, "чтобы нормальные люди пришли к управлению и чтобы мы потом локти не кусали". Как недавно заявил Лукашенко, он не допустит появления у власти "случайного президента", каким когда-то был сам.

Таким образом, исходя из опыта Казахстана, где сегодня невооруженным глазом виден передел власти между кланами Назарбаева и Токаева, в Минске решили несколько раз подумать, прежде чем осуществлять упомянутый транзит.

Влияние событий в Казахстане на политическую жизнь в Белоруссии очевидно. Власти в очередной раз убедились, что ослабление контроля за ситуацией в стране ведет к очень серьезным проблемам.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642712880
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