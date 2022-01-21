КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова

00:24 21.01.2022

МАЖИЛИС В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН?

Содержательные и кадровые изменения, проводимые в #Казахстан"е в ходе осмысления январских событий, затронули уже и исполнительную власть – правительство, АП, Совет безопасности и верхнюю палату парламента РК (Сенат). На слуху обещания реформ в НПП "Атамекен" и заявленная приватизация активов "Самрук-Казына". Следующей на пути волны перемен может стать нижняя палата парламента РК – Мажилис. Какие последствия несут для страны перевыборы и в чем опасность дискредитации партии власти – в материале на Ia-centr.ru



28 января в Казахстане пройдет внеочередной съезд партии "Нур Отан", на котором президента РК Касым-Жомарта Токаева должны избрать новым председателем.



В конце ноября 2021 года от поста лидера партии отказался первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с именем которого по сей день "Нур Отан" и ассоциируется. Казалось бы, грядущий съезд – планомерный процесс передачи ключевых властных постов в запущенном Назарбаевым транзите власти: президентское кресло, руководство в Ассамблее народа Казахстана, главенство в партии власти и прогнозируемое в 2022 году при благоприятном сценарии (которого не случилось) место в Совбезе страны. Сценарий действительно изменили январские события, которые в связи с количеством жертв и ущерба для государства, по праву называют январской трагедией. Сегодня многие эксперты советуют президенту Токаеву, наоборот, отстраивать свой образ подальше от партии власти, чтобы не навлечь на себя вылившийся на "Нур Отан" негатив.



"Нур Отан", как и фигура самого первого президента, выстраиваемая им долгие годы система управления сегодня дискредитируются в сетевых дискуссиях, а недавние сторонники курса Елбасы, в том числе и политики, отстраняются от своего прошлого.



И такой деструктивный дискурс не равен разбору полету и справедливому обвинению (с реальным наказанием) государственных институтов, в том числе и в стратегическом плане, допустивших/не предотвративших кризисные явления в Казахстане.



С одной стороны, для обновления повестки и лица политики, конечно, "Нур Отан" могла бы назначиться ответственной за кризис состоявшейся властной системы. Уже сейчас в сети появляются сравнения пути нынешней партии власти с судьбой КПСС. Так что в духе этой линии "отстраивания" от прошлого все промахи эпохи первого президента могли бы сложить на отголоски советского времени, "номенклатурное прошлое" системы и далее по этой линии. Однако на таком переписывании современной истории мало что можно выстроить, тем более на долгосрочной основе, и тем более в рамках суверенного и стремящегося к развитию государства.



С другой стороны, и здесь аргументация выглядит реалистичнее, "Нур Отан" остается крупнейшим активом власти, с точки зрения масштабов и известности ее для казахстанского избирателя. Остается партия и своеобразной "склейкой" для современного Мажилиса как института в целом. Отработка негатива – тактика, стратегически для партии важнее коренные преобразования и ее самой, и системы вокруг – и это не про ребрендинг или новые лица.



По существу свой прошлый электоральный цикл политтехнологически "Нур Отан" отработала хорошо: праймериз, реализация квотного механизма, результаты выборов в парламент и маслихаты. С другой стороны, определенный антирейтинг партии показали события январских погромов, а близость структуры к фигуре первого президента часто привлекает сегодня тех, кто зарабатывает политические очки на радикальной негативизации прежней системы.



По сути, отданный прямо в моменте на откуп перемен парламент доставит властям Казахстана даже больше проблем, чем при ином ходе событий. Роспуск парламента, если посмотреть на реалии страны, может повлечь за собой либо сценарий повторения действующего его партийного состава, что, несомненно, будет в штыки воспринято уже заточенными под перемены наблюдателями. Или все может закончится перемешиванием уже действующих партийных проектов под новыми знаменами, что тоже не отражает реальной потребности общества.



Другой вопрос, и, наверное, самый важный – насколько в принципе сложившаяся партийная система в Казахстане соответствует запросам современного общества страны. И здесь дело не в социальной ориентации идей законодателей, что тоже ожидается от парламентариев прямо сейчас.



Коренные изменения могут быть воплощены в обещанных президентом Токаевым политических реформах, при реализации которых уже будет понятно, как и какие механизмы власти будут меняться и продолжать/ не продолжать участвовать в политической жизни РК. Реформы ради реформ все-таки не должны знаменем "нового Казахстана", пусть даже и с точки зрения необходимой рефлексии тяжелых январских событий.



Александра ПЕРМИНОВА

21.01.2022