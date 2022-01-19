 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:37 21.01.2022

Казахстан в среду покинула последняя группа российских десантников во главе с командующим миссией Андреем Сердюковым. А в Алматы, где еще недавно разворачивались кровопролитные столкновения, отменили режим чрезвычайного положения. Однако, как сообщили в комендатуре города, красный уровень террористической угрозы там пока сохранится. Среди прочего власти опасаются последствий призывов к протестам, которые прозвучали из уст живущего за пределами республики оппозиционера Мухтара Аблязова. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, недовольство некоторыми действиями властей и особенно ходом расследования недавних событий у казахстанцев есть, но господин Аблязов не является для них авторитетом.

Казахстан и особенно крупнейший город страны Алматы, который 5–7 января фактически был зоной боевых действий, постепенно смягчают меры безопасности, но пока не отменяют их полностью. Так, комендатура Алматы сообщила о прекращении с ночи на среду режима чрезвычайного положения и об отмене комендантского часа. "Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется красный уровень террористической опасности,- отметили в ведомстве.- Сотрудникам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов".

Справляться с возможными угрозами властям Казахстана теперь придется самим.

19 января республику покинула последняя группа российских десантников и командование миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Он заявил, что "миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность" и при этом "в отношении них не допущено ни одной провокации". Об успехе в интервью "РИА Новости" заявил и замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих сюжетов в других государствах зоны ответственности ОДКБ",- сказал он. И еще раз подтвердил, что Москва принимает официальную версию, согласно которой беспорядки управлялись извне. "Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов",- заявил господин Сыромолотов, уточнив, что "о заказчиках, наверное, говорить преждевременно".

При этом местные силовики удостоились от своего начальства совсем других оценок. Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные им задачи". "Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне",- добавил он, по-новому объяснив смысл прошедшей миротворческой миссии. Особенно жесткая критика прозвучала в адрес министра обороны Мурата Бектанова, который, по словам господина Токаева, "не проявил командирских качеств". Поэтому глава военного ведомства был уволен, а на его место назначен Руслан Жаксылыков - бывший заместитель главы МВД и командующий нацгвардией.

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Шанс проявить бдительность силовикам Казахстана предоставил бывший министр энергетики (в 1998–1999 годах), а затем лидер оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов. Он живет во Франции и периодически призывает своих сторонников выходить на улицы. На этот раз начало митингов было назначено на полдень 19 января. "Выходим к акиматам (мэриям.- "Ъ") своих городов по всему Казахстану,- написал он на своей странице в Facebook.- Родные и близкие не могут найти своих родственников, которые были убиты, пропали без вести, задержаны и подвергаются пыткам. Режим замалчивает реальное количество убитых, раненых, задержанных мирных граждан, чтобы избежать ответственности за преступления против человека и человечности".

В результате в центре Нур-Султана и Алматы были выставлены оцепления, но протестующие там так и не появились. В других городах страны ситуация была аналогичной.

"После того как власти разослали СМС о вероятности проведения очередного митинга, люди несколько напряглись,- рассказал "Ъ" об обстановке в Алматы житель города, директор Аналитического центра Central Asia Cronos Анатолий Иванов-Вайскопф.- Некоторые предприниматели даже закрыли свои магазины. Но на митинг ДВК никто не пришел, были лишь пожарные, кареты скорой помощи и очень много полицейских и журналистов". При этом, по словам эксперта, многие узнали о подготовке митинга именно от властей. "В соцсетях были сообщения, но их еще надо было найти",- сказал он.

Между тем, по словам господина Иванова-Вайскопфа, запрос на открытое и честное расследование событий 5–7 января, о котором говорит беглый оппозиционер, очень актуален. "Население не сильно доверяет официально опубликованным цифрам о числе погибших. Судя по публикациям в соцсетях, до сих пор неизвестно местонахождение около 300 человек. Среди них, например, оппозиционный журналист Махамбет Абжан, который пропал в столице еще 5 января",- сказал он.

"Мухтар Аблязов пытается продлить свою политическую жизнь, которая уже практически закончилась,- заявил "Ъ" российский специалист по Центральной Азии Александр Князев.- Власти могут привычно перестраховываться после его призывов, но на них давно не откликалось больше пары десятков человек. Зато излишние меры в такой непростой ситуации совершенно точно вызывают раздражение". При этом господин Князев не исключает, что "террористические группы", о которых говорится в официальных сообщениях, тоже остаются на территории республики, и тогда бдительность властей вполне оправданна: "Во всех странах Центральной Азии есть группы людей, прошедших горячие точки. Когда пошла волна на отъезд в Сирию и Ирак, власти не сразу стали реагировать и контролировать тех, кто оттуда вернулся. Граждане соседних стран, Узбекистана и Киргизии, там тоже могут быть. Но не думаю, что в огромных количествах".

Собеседники "Ъ" признают: уровень недовольства в стране по-прежнему высок и грозит новыми последствиями.

"Протестный фон, безусловно, сохранится. Ведь социально-экономическая ситуация если уж не ухудшится, то не улучшится,- сказал "Ъ" казахстанский политолог Газиз Абишев.- Помимо явно популистских шагов, власти должны будут предложить внятные экономические реформы. Люди продолжат требовать. Сначала не так сильно, но по нарастающей по мере накопления ошибок правительства".

Пример того, как недовольство могут проявлять люди, ныне лояльные властям, в разговоре с "Ъ" привела руководитель Информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова. "Сейчас в сети распространяется видео с рабочими из Жанаозена, где 2 января и возникли протесты из-за цен на газ,- сказала она.- Там нет политических требований. Рабочие обращаются к Токаеву с просьбой об улучшении своего положения. Это было ясно и раньше: окончание режима ЧП и стабилизация ситуации в стране - это только начало. Между элитами можно договориться, однако Казахстану остро требуются социальные и экономические реформы".

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Правда, пока что власти концентрируются именно на политических реформах, а точнее - на юридическом оформлении того, что де-факто уже произошло. Например, на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана в среду были одобрены поправки к законодательству, отменяющие пожизненное председательство первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. И хотя еще месяц назад это событие назвали бы революционным, сейчас его пытаются представить максимально будничным. "Там ничего такого сверхординарного нет, чтобы это обсуждать. Эти поправки - уточняющие, редакционные",- заявила казахстанскому изданию Tengrinews депутат Снежанна Имашева. Законопроект еще должны одобрить в Сенате, но в том, что это произойдет, сомнений нет.

Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Нур-Султан

19.01.22

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642714620
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