 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.01.2022
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий

00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34  Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53  Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
14:31  Почему Иран вместо русских Су-35 хочет китайские J-10
14:29  Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина
14:26  "Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы
14:25  Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ
14:21  Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко
14:17  Украинский информ-след в Казахских погромах, - С.Князев
13:11  Между Алжиром и Марокко назревает война, - Р.Мустафин
13:05  В Казахстане циркулируют слухи об аресте "семейного" олигарха Утемуратова
11:43  Мы будем воевать с Украиной или ограничимся стуком кастрюлек? - Александр Проханов
11:39  Будет ли Индия покупать подлодки у России, - Максим Климов
11:19  ЧП в Молдавии: страна дошла до энергетического коллапса
10:55  В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения повстанцев (международных террористов)
09:37  Кто из Казакимов может потерять должность? К итогам жаркого января
09:35  Зима патриарха. КазОбщественность грустно ликует.., - Д.Ашимбаев
08:56  КазСоциолог Гульмира Илеуова: К чему приведет обилие экс-силовиков во власти, еще непонятно
08:54  В Алматы построят Пантеон. Памяти "январистов" и акима Сагинтаева
08:38  В каждой узбекской махалле появится должность - "лидер молодежи" (главный по погромам?)
08:32  Лидеры германских "зеленых" (Бербок - глава МИД и вице-канцлер Хабек) подозреваются в незаконном получении "коронавирусных" выплат
08:19  Вот и раскрыт секрет. Зачем американцы вернули Порошенко на Украину, - Сергей Латышев
08:13  Русский ультиматум для Казахстана. Пора отдавать долги, - В.Хомяков
08:05  "Выполнима ли миссия нового Казпремьера Алихана Смаилова?" - обзор zonakz.net
08:00  Русофобия: бесконечный тупик. Куда поведет Казахстан новый Елбасы, - С.Станкевич
00:48  Перс судьбы. Как президент Ирана поступил с Кремлем, - репортаж А.Колесникова
00:35  На том же вместе: Иран предложил РФ стратегически сотрудничать вдолгую, - Дм.Лару
00:17  Назарбаев обвинен в сокрытии миллиардов долларов
00:14  Уволен (окончательно?) одиозный экс-Ташкентский хоким Бобоев
00:08  Расследование событий в таджикском Хороге. Памирские активисты выдвинули властям 5 требований
00:07  Президент Казахстана взял в свои руки контроль над силовиками, - "НГ"
Среда, 19.01.2022
21:03  Спецпредставитель Путина - Козак в Ташкенте. Кремль боится повторения "казахского сценария"
20:57  Вышла книга П.Аптекаря "Красное Солнце. Секретные восточные походы РККА"
20:37  В Киеве очередной акт украинской смуты - порошисты против зелепунов, - "Взгляд"
17:57  ОАЭ пришлось заплатить за "возвращение" в Йемен, - И.Субботин
17:50  Чем Иран будет соблазнять Россию, - Геворг Мирзаян
17:48  Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов, - Юрий Мавашев
16:01  Власти Душанбе собираются снести "писательские дома" в центре города
14:54  Нацгвардией Казахстана теперь покомандует генерал Ботаканов
14:38  Наталья Поклонская отказалось от должности посла России в Кабо-Верде
14:32  Wion: Назарбаев все-таки скрывается в ОАЭ, но всем рассказывает, что он... в Нур-Султане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:38 21.01.2022

В Узбекистане планируют выпустить в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передает корреспондент Kun.uz.

По его данным, новая банкнота, возможно, появится в 2024 году.

"Некоторые говорят, что выпуск новых купюр свидетельствует об инфляции, но это не так. Когда мы выпускаем новые купюры, денежная масса не меняется. Мы просто меняем старые купюры на новые. Новые купюры можно будет получить и в банкоматах. Защитные знаки новых купюр отличаются от старых и процесс интеграции займет немного времени", - сказал он в ходе своего выступления.

Напомним, 15 декабря прошлого года Центральный банк сообщил о принятие решения о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналами 50 000 сум и 100 000 сум в виде банкнот с 22 декабря 2021 года. Тематика этих банкнот посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642714680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  