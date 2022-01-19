В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов

00:38 21.01.2022

В Узбекистане планируют выпустить в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч



Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передает корреспондент Kun.uz.



По его данным, новая банкнота, возможно, появится в 2024 году.



"Некоторые говорят, что выпуск новых купюр свидетельствует об инфляции, но это не так. Когда мы выпускаем новые купюры, денежная масса не меняется. Мы просто меняем старые купюры на новые. Новые купюры можно будет получить и в банкоматах. Защитные знаки новых купюр отличаются от старых и процесс интеграции займет немного времени", - сказал он в ходе своего выступления.



Напомним, 15 декабря прошлого года Центральный банк сообщил о принятие решения о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналами 50 000 сум и 100 000 сум в виде банкнот с 22 декабря 2021 года. Тематика этих банкнот посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.