Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов

00:44 21.01.2022 Наши ракеты в Венесуэле?

Каким может быть асимметричный ответ России Соединенным Штатам

Максим Столетов

20.01.2022



Главы внешнеполитических ведомств США и России договорились встретиться в Женеве 21 января. Встреча состоится по инициативе американской стороны. Как стало известно, во время телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии. Блинкен также заявил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины, стран НАТО и европейских партнеров США. Перед встречей с Лавровым он побывает в Киеве и Берлине. Представитель Госдепа подчеркнул, что цель США сейчас выяснить, действительно ли РФ готова всерьез решать вопросы, связанные с безопасностью в Европе.



Мягко говоря, в Госдепе лукавят. Во-первых, российские намерения относительно безопасности в Европе американской стороне хорошо известны: они были четко изложены представителями Москвы на недавних переговорах с США, НАТО и ОБСЕ. Во-вторых, если уж Госдеп действительно охватила столь внезапная тревога за будущее Европы, то можно было просто-напросто позвонить в МИД РФ и немедленно получить ответы на все возбудившие Госдеп вопросы.



Но "голубь мира" Блинкен самолично едет в Европу, чтобы проблемы с Россией разрулить на месте, о чем на все евроатлантическое пространство раструбили американские пропагандисты.



Любопытно, что синхронно с Госдепом забеспокоился и Белый дом. Там тоже провели брифинг, посвященный очередной "исторической миссии" Блинкена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, чуть не плача, в тысячный раз повторила особо популярный среди западных чиновников и политиков фейк о том, что "Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины". Ударив во все колокола пропагандистского боя, сообщила изумленной публике: "Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине", - откуда вытекало, что Америке надо быть готовой к тому, что ей опять придется "спасать мир"… И в этой трагикомической ситуации невозможно не задаться вопросом: что же на самом деле так сильно переполошило США, а, скорее, перепугало?



И перепугало, видимо, до такой степени, что Пентагон поднял в воздух самолеты-разведчики. Они начали кружить над Кубой и Венесуэлой. На фоне появления данных о том, что Россия уже ведет с ними переговоры о развертывании на их территории российского ядерного вооружения, американские самолеты, можно сказать, устроили воздушную блокаду Кубы и Венесуэлы.



Но почему только их? Есть еще Никарагуа, где тоже может появиться российское оружие... В общем, у страха глаза велики, и, как сообщает сервис по мониторингу за полетами FlightRadar24, самолеты-разведчики ВВС США летают над местами наиболее вероятного, с точки зрения Пентагона, появления российского вооружения и военных баз. Сотрудники портала Avia.pro утверждают, что авиация совершает полеты уже третьи сутки подряд. Это связано с опасениями, что Россия решится на максимально оперативные доставку и размещение своего вооружения.



Разумеется, внимание США привлекли и три российских военных корабля, выдвинувшиеся из Балтийского моря. Большие десантные корабли "Минск", "Королев" и "Калининград", груженные неизвестным вооружением, двинулись в направлении Северного моря. Возможностей этих кораблей достаточно для того, чтобы осуществлять транспортировку группировки сил и как ядерного, так и неядерного ракетного вооружения. Маршрут движения российских кораблей пока остается неизвестным, однако в США всерьез опасаются, что Россия уже приняла ответные меры в отношении их и стран НАТО.



Характеристики, скажем, тех же ракетных комплексов "Искандер" позволяют с территории Кубы накрыть ударами половину штата Флорида.



А если предположить, что на Остров Свободы могут быть переброшены российские береговые ракетные комплексы "Бастион", то тогда под удары попадает большинство американских военно-морских баз на территории этого штата.



"Россия дала США серьезный повод задуматься над тем, чтобы быстро вернуться к переговорам, иначе последствия для Вашингтона могут оказаться критическими. У России уже есть вооружение, которое, будучи размещенным на Кубе, запросто может превратить военные объекты США в руины, затратив на это всего лишь несколько минут", - отмечает специалист Авиа.про. И даже если выяснится, что весь этот устрашающий США контекст окажется несколько преувеличенным, то все равно у Белого дома появился серьезный повод задуматься о "вечном".



На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле, заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. Ему также напомнили, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков недавно не подтвердил, но и не опроверг планы размещения на Кубе и в Венесуэле российских ракет. В НАТО, кстати, обратили внимание на слова Рябкова и отметили, что некоторых (!) участников альянса отправка российских ракет в регион может обеспокоить.



Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал решительную реакцию Вашингтона на такой шаг Москвы. Но не сказал, какую именно реакцию. В России иногда говорят: на хвост соли насыплешь, то есть ничего не сможешь сделать. Думаю, это тот самый случай.



Они будут вынуждены просто проглотить нашу ракетную "пилюлю". Мы же их подобных "пилюль" наглотались вполне, когда они размещали ракеты своей глобальной ПРО в Польше и Румынии. И все наши предостережения пропускали мимо ушей.



Ранее Рябков говорил, что Карибский кризис 1962 г. может повториться. По его мнению, это может произойти, если США и члены альянса продолжат давить на Россию. Тогда же в кубинском посольстве в Москве сообщили, что не имеют данных о том, обсуждается ли российское военное присутствие на острове. Но, главное, не опровергли подобный вариант развития событий.



Появился ответ и министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса. Он написал: "Неудивительно, что в своем заявлении (о возможности размещения российских ракет в Венесуэле) оппозиция говорит о национальном суверенитете и это после своего призыва к военному вмешательству и санкциям против Венесуэлы (со стороны США), как только Россия заявляет о возможности углубления военного сотрудничества между нашими странами, которое УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ". Как видим, одна страна готова к обсуждению вопроса "об углублении военного сотрудничества" с Россией. Судя по словам министра обороны Венесуэлы, власти страны "на низком старте" в этом вопросе. Заметим, что все новое оружие Каракас покупает в России.



Политолог Сергей Михеев считает, что России удалось напугать Запад своими решениями по поводу обсуждения безопасности в Европе. По его мнению, Вашингтон боится того, что Москва может восстановить патрулирование подводных лодок и самолетов с ядерным оружием на борту вблизи США. "Я считаю, что мы их удивили и напугали. Определенная растерянность там есть. Я считаю: то, что мы, наконец-то, после 30 лет хитрых игр с самими собой решились так прямо и твердо выступить, уже имеет свой результат. То, что они суетятся, - одно из доказательств", - сказал политолог. Он также считает, что Россия может задействовать не только свои ядерные субмарины и бомбардировщики, но и другое оружие. Также Москва способна возобновить военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки, а затем разместить там свои базы. Политолог уверен, что этих мер как раз и боятся США.



Вместе с тем, по мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, наличие гиперзвуковых ракет делает ненужным размещение российских военных баз на Кубе и в Венесуэле.



По его словам, надводный корабль или подводная лодка с ракетами "Циркон" может выполнять задачи, находясь в любой точке Атлантического океана. Подобный вариант противодействия США, конечно, не исключен, но, замечу, ассиметричный ответ у России может и должен быть не один.



Авиационный противокорабельный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" способен наносить удары как по кораблям противника, так и по наземным объектам. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эта ракета может потопить или полностью вывести из строя крупный корабль, например, авианосец, крейсер или эсминец с дистанции в 2000 километров. Напомним, недавно в Минобороны сообщили о том, что в России начато строительство аэродромной инфраструктуры для хранения, обслуживания и эксплуатации ракетных комплексов "Кинжал". Этот опыт, конечно, пригодится и для создания подобных объектов на территории других стран, если обстановка в мире того потребует, что совершенно не исключается.



Выступая 30 ноября прошлого года на инвестиционном форуме "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин опять вспомнил Украину. И даже не столько ее, как разговоры о возможном нападении России на эту страну, чем коллективный Запад пугает сам себя, Украину и прочие окрестности Европы. И это делается с одной целью - спровоцировать Россию и втянуть ее в войну, то есть создать такую ситуацию, когда Россия не сможет не ответить, ибо дальнейшее развитие событий будет угрожать ее безопасности.



Тогда Путин повторил свою мысль о натовских ракетах, размещение которых на Украине будут сокращать подлетное время на пути к Москве до минимума.



Президент РФ напомнил, что для Соединенных Штатов, например, являлось неприемлемым размещение советских ракет на Кубе в начале 1960-х гг., что вызвало так называемый карибский кризис, который впервые поставил планету на грань ядерной войны.



А связано это было с тем, что от Кубы подлетное время до промышленного центра США, включая Вашингтон, составляет максимум 15 минут.



Точно так же российский президент максимально откровенно и честно не только высказался, но и предупредил "наших западных партнеров" и сегодня: "Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас".



"Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность […> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО - прим. ТАСС), тогда мы тоже перейдем в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", - сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что страны альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности, либо им придется иметь дело с военно-технической альтернативой. "У них есть два пути. Первое: по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой", - сказал дипломат.



Думаю, новое развитие российской "асимметрии" могут дать предстоящие переговоры президентов России и Ирана, к чему США и другие страны НАТО относятся с особой настороженностью.



"На предстоящей в Москве встрече президенты России и Ирана могут продвинуться в диалоге о двустороннем военном альянсе", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Раджаб Сафаров. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время визита в РФ проведет "инвентаризацию" всей нашей повестки дня". Обсудить в ходе визита расширение военно-технического сотрудничества было бы удачным шагом для Москвы, а что касается Тегерана, то он нуждается во многих видах вооружений, поскольку Исламская республика остается "под гнетом санкций". В ходе октябрьского визита в Россию глава иранского Генштаба Мохаммад Багери, по неофициальным сообщениям, обозначил готовность заключить масштабные контракты, включая покупку многоцелевых Су-35. Отдельным вопросом стоит перспектива покупки Ираном российской системы С-400. Однако в экспертной среде не было консенсуса на предмет того, готова ли Россия эту систему продать. Военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в случае новых провокаций со стороны Вашингтона Москва начнет тесное военное сотрудничество с Тегераном. Похоже, альтернатива, о которой говорил А. Грушко, становится реальностью. Источник - stoletie.ru

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