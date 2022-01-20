Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане

07:57 21.01.2022

Предыстория: Казахстан намерен построить атомную электростанцию в 342 км от Бишкека

Tazabek - Кыргызстан и Россия договорились о строительстве атомной электростанции малой мощности сегодня, 20 января, на полях Всемирной выставки "EXPO-2020" в Дубай. Об этом говорится на сайте компании "Росатом".



Меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности подписали Министерство энергетики Кыргызстана и российская Госкорпорация.



"В рамках документа стороны выражают заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.



Кроме того, меморандум о сотрудничестве предполагает содействие в развитии ядерной инфраструктуры Кыргызстана и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.



"Сооружение подобной атомной станции в Кыргызстане будет не только способствовать энергонезависимости страны, но и повлияет на качество жизни населения и развитие научно-технического потенциала всего региона Центральной Азии", - рассказал гендиректор "Росатом" Алексей Лихачев.



Декарбонизация и развитие экологически чистых источников энергии является актуальной мировой тенденцией, от которой наша страна не хочет оставаться в стороне, в свою очередь пояснил замминистра энергетики Кыргызстана Тилек Айталиев.



"Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество откроет новые горизонты для развития энергетики, экономики и промышленности нашей страны", - поделился он.