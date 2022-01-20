Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана

08:05 21.01.2022

Самат Исабеков назначен председателем Государственной таможенной службы. Распоряжение о его назначении подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Как сообщает пресс-служба кабмина, первый заместитель председателя кабмина Арзыбек Кожошев представил коллективу ГТС нового председателя.



А.Кожошев сказал, что новому руководителю ГТС оказано большое доверие, которое необходимо оправдать.



С.Исабеков уже возглавлял ГТС. С 1996 года С.Исабеков работал в таможенных органах, занимал различные оперативные должности, в том числе руководящие.



7 июня 2021 г. распоряжением председателя кабинета министров У.Марипова был назначен председателем ГТС. В октябре 2021 г. был освобожден от занимаемой должности председателя ГТС.



ГКНБ: По делу о коррупции задержан председатель ГТС Адилет Кубанычбеков



До него главой ГТС был Адилет Кубанычбеков. По подозрению в коррупции он был задержан и водворен в ИВС СИЗО.



По сведениям ГКНБ, были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений.