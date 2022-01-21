Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев

08:10 21.01.2022

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 21.01.2022 |



Пока все идет к тому, что демократы провалятся на выборах в конгресс в 2022 году, а потом на выборах президента в 2024-м



Президентские выборы в США в 2020 г. стали для демократической партии, а если брать шире – для глобалистской американской элиты, оформленной в "глубинное государство", настоящим испытанием. Она сделала все, чтобы политически "уничтожить" лагерь президента Дональда Трампа, но, несмотря на это, у него сохранились шансы на переизбрание. И чтобы отобрать у него возможную победу, демократам пришлось пойти на крайние меры – действовать по принципу "важно не то, как кто голосует, важно, кто и как считает голоса". В итоге огромная часть американцев продолжает считать победу Байдена нелегитимной, и надо признать, что на это у них есть веские основания (рамки статьи не позволяют рассмотреть множество фактов, заставляющих говорить о том, что выборы в США были сфальсифицированы).



Как бы там ни было, после официального утверждения результатов казалось, что, получив власть и в Белом доме, и в конгрессе, демократы смогут консолидировать ее в своих руках на долгие годы. Однако проблемы начались сразу же. Во-первых, штурм Капитолия 6 января 2021 года и последовавшие за ним репрессии в отношении сторонников Трампа показали, что Америка расколота и победившие на выборах не уверены в своих силах. И то, что Департамент юстиции недавно объявил о создании нового специализированного подразделения по борьбе с "внутренним терроризмом", лишь подтверждает, что вместо политики примирения и попыток привлечения на свою сторону оппонентов демократы берут курс на их зачистку.



Внутренние террористы это все те кто не оспаривает победу Байдена



Да и о каких достижениях может идти речь, когда в стране, как говорят, свирепствует некий "омикрон" и небывалыми темпами растет инфляция, достигшая 7% к концу 2021 г.? При этом Байден выглядит больным стариком с провальным рейтингом, а вице-президент Камала Харрис, которая, видимо, должна была сменить его после или даже до 2024 г., не оправдывает ожиданий. В связи с этим уже пошли разговоры о том, что в бой снова может быть брошена Хиллари Клинтон, хотя даже СNN сомневается в осмысленности такого шага.



Инфляция в США в 2021 г.



Инфляция в США в 2021 г.



Пока все идет к тому, что демократы провалятся на выборах в конгресс в 2022 году, а потом на выборах президента в 2024-м. Трамп уже чувствует "запах крови" и недавно на массовом митинге в Аризоне снова заявил, что "красная волна" (республиканцы) вернет себе Америку, в которой "есть некоторые сумасшедшие люди". Однако эти люди совсем не собираются сдаваться и готовятся действовать по принципу "если не получается победить по правилам, надо изменить правила".



Все началось с попытки превратить в 51-й штат округ Колумбия. Это с большой долей вероятности позволило бы демократам получить дополнительного депутата в нижней палате конгресса и двух сенаторов, что очень важно с учетом сегодняшнего деления сената на две равные половины.Однако пока не получилось. Больше того, после сомнительных президентских выборов 2020 г. многие республиканские штаты решили подстраховаться и ужесточить правила голосования.



Протесты против подтасовок выборов в Америке



И тут же на них посыпались обвинения в том, что это атака на демократию, "путинские методы", расизм и т. д. (хотя спор идет об элементарных мерах контроля за избирательным процессом, в частности о предоставлении избирателем удостоверения личности). Республиканцы уперлись, и тогда на свет появился федеральный закон о свободе голосования, смысл которого заключается в том, чтобы на национальном уровне узаконить все те бесчинства, которые помогли демократам победить в 2020 г. (в первую очередь сохранить практически бесконтрольное голосование по почте).



Республиканцы выступили против этой инициативы, и стало понятно, что в сенате у нее нет шансов. И тогда произошло то, что вызвало шок у тех, кто считал США идеалом демократии – Байден выступил с речью, в которой обрушился с резкой критикой на противников законопроекта как на "абсолютное зло" и заявил: "У нас нет другого выбора, кроме как изменить правила сената и избавиться ради этого от филибастера [тактика затягивания обсуждения вопроса]". Иными словами, президент США в крайне агрессивной форме предложил переписать правила, которые мешают "хорошим" победить "плохих".



Уже даже неважно, удастся ли демократам реализовать эти планы или нет. Важно зафиксировать, до чего они дошли в борьбе за власть, ускользающую как песок сквозь пальцы.



Как ни странно, лучше всего ситуацию охарактеризовал сам Байден, который говорил про Трампа и его соратников, но, по сути, сказал про себя и своих сторонников: "Послушайте, это касается всех нас. Цель предыдущего президента и его союзников заключается в том, чтобы лишить права голоса любого, кто голосует против них. Не больше, не меньше. Факты не будут иметь значения, ваш голос не будет иметь значения. Они просто решат, что они хотят, и потом сделают это. Так выглядит власть в тоталитарных, а не в демократических государствах. И мир смотрит на это".