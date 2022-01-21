 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.01.2022
11:36  Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"
10:54  Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
09:15  Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский
09:09  Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин
09:02  Остановить "Самрук-Казыну". Должен ли фонд нацблагосостояния присутствовать в Казэкономике? - П.Своик

08:52  США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко
08:42  Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:34  Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн
08:25  Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор
08:19  "Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:17  "Нур Отан" – хитрая ловушка для Касым-Жомарта Токаева, - Умар Тамашев
08:10  Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:05  Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана
07:57  Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:31  Досым Сатпаев: Конфликт элит может расшатать страну сильнее, чем оппозиция
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34  Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53  Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
14:31  Почему Иран вместо русских Су-35 хочет китайские J-10
14:29  Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина
14:26  "Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы
14:25  Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ
14:21  Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко
14:17  Украинский информ-след в Казахских погромах, - С.Князев
13:11  Между Алжиром и Марокко назревает война, - Р.Мустафин
13:05  В Казахстане циркулируют слухи об аресте "семейного" олигарха Утемуратова
11:43  Мы будем воевать с Украиной или ограничимся стуком кастрюлек? - Александр Проханов
11:39  Будет ли Индия покупать подлодки у России, - Максим Климов
11:19  ЧП в Молдавии: страна дошла до энергетического коллапса
10:55  В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения повстанцев (международных террористов)
09:37  Кто из Казакимов может потерять должность? К итогам жаркого января
09:35  Зима патриарха. КазОбщественность грустно ликует.., - Д.Ашимбаев
08:56  КазСоциолог Гульмира Илеуова: К чему приведет обилие экс-силовиков во власти, еще непонятно
08:54  В Алматы построят Пантеон. Памяти "январистов" и акима Сагинтаева
08:38  В каждой узбекской махалле появится должность - "лидер молодежи" (главный по погромам?)
08:32  Лидеры германских "зеленых" (Бербок - глава МИД и вице-канцлер Хабек) подозреваются в незаконном получении "коронавирусных" выплат
08:19  Вот и раскрыт секрет. Зачем американцы вернули Порошенко на Украину, - Сергей Латышев
08:13  Русский ультиматум для Казахстана. Пора отдавать долги, - В.Хомяков
08:05  "Выполнима ли миссия нового Казпремьера Алихана Смаилова?" - обзор zonakz.net
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:10 21.01.2022

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 21.01.2022 |

Пока все идет к тому, что демократы провалятся на выборах в конгресс в 2022 году, а потом на выборах президента в 2024-м

Президентские выборы в США в 2020 г. стали для демократической партии, а если брать шире – для глобалистской американской элиты, оформленной в "глубинное государство", настоящим испытанием. Она сделала все, чтобы политически "уничтожить" лагерь президента Дональда Трампа, но, несмотря на это, у него сохранились шансы на переизбрание. И чтобы отобрать у него возможную победу, демократам пришлось пойти на крайние меры – действовать по принципу "важно не то, как кто голосует, важно, кто и как считает голоса". В итоге огромная часть американцев продолжает считать победу Байдена нелегитимной, и надо признать, что на это у них есть веские основания (рамки статьи не позволяют рассмотреть множество фактов, заставляющих говорить о том, что выборы в США были сфальсифицированы).

Как бы там ни было, после официального утверждения результатов казалось, что, получив власть и в Белом доме, и в конгрессе, демократы смогут консолидировать ее в своих руках на долгие годы. Однако проблемы начались сразу же. Во-первых, штурм Капитолия 6 января 2021 года и последовавшие за ним репрессии в отношении сторонников Трампа показали, что Америка расколота и победившие на выборах не уверены в своих силах. И то, что Департамент юстиции недавно объявил о создании нового специализированного подразделения по борьбе с "внутренним терроризмом", лишь подтверждает, что вместо политики примирения и попыток привлечения на свою сторону оппонентов демократы берут курс на их зачистку.

Внутренние террористы это все те кто не оспаривает победу Байдена

Да и о каких достижениях может идти речь, когда в стране, как говорят, свирепствует некий "омикрон" и небывалыми темпами растет инфляция, достигшая 7% к концу 2021 г.? При этом Байден выглядит больным стариком с провальным рейтингом, а вице-президент Камала Харрис, которая, видимо, должна была сменить его после или даже до 2024 г., не оправдывает ожиданий. В связи с этим уже пошли разговоры о том, что в бой снова может быть брошена Хиллари Клинтон, хотя даже СNN сомневается в осмысленности такого шага.

Инфляция в США в 2021 г.

Инфляция в США в 2021 г.

Пока все идет к тому, что демократы провалятся на выборах в конгресс в 2022 году, а потом на выборах президента в 2024-м. Трамп уже чувствует "запах крови" и недавно на массовом митинге в Аризоне снова заявил, что "красная волна" (республиканцы) вернет себе Америку, в которой "есть некоторые сумасшедшие люди". Однако эти люди совсем не собираются сдаваться и готовятся действовать по принципу "если не получается победить по правилам, надо изменить правила".

Все началось с попытки превратить в 51-й штат округ Колумбия. Это с большой долей вероятности позволило бы демократам получить дополнительного депутата в нижней палате конгресса и двух сенаторов, что очень важно с учетом сегодняшнего деления сената на две равные половины.Однако пока не получилось. Больше того, после сомнительных президентских выборов 2020 г. многие республиканские штаты решили подстраховаться и ужесточить правила голосования.

Протесты против подтасовок выборов в Америке

И тут же на них посыпались обвинения в том, что это атака на демократию, "путинские методы", расизм и т. д. (хотя спор идет об элементарных мерах контроля за избирательным процессом, в частности о предоставлении избирателем удостоверения личности). Республиканцы уперлись, и тогда на свет появился федеральный закон о свободе голосования, смысл которого заключается в том, чтобы на национальном уровне узаконить все те бесчинства, которые помогли демократам победить в 2020 г. (в первую очередь сохранить практически бесконтрольное голосование по почте).

Республиканцы выступили против этой инициативы, и стало понятно, что в сенате у нее нет шансов. И тогда произошло то, что вызвало шок у тех, кто считал США идеалом демократии – Байден выступил с речью, в которой обрушился с резкой критикой на противников законопроекта как на "абсолютное зло" и заявил: "У нас нет другого выбора, кроме как изменить правила сената и избавиться ради этого от филибастера [тактика затягивания обсуждения вопроса]". Иными словами, президент США в крайне агрессивной форме предложил переписать правила, которые мешают "хорошим" победить "плохих".

Уже даже неважно, удастся ли демократам реализовать эти планы или нет. Важно зафиксировать, до чего они дошли в борьбе за власть, ускользающую как песок сквозь пальцы.

Как ни странно, лучше всего ситуацию охарактеризовал сам Байден, который говорил про Трампа и его соратников, но, по сути, сказал про себя и своих сторонников: "Послушайте, это касается всех нас. Цель предыдущего президента и его союзников заключается в том, чтобы лишить права голоса любого, кто голосует против них. Не больше, не меньше. Факты не будут иметь значения, ваш голос не будет иметь значения. Они просто решат, что они хотят, и потом сделают это. Так выглядит власть в тоталитарных, а не в демократических государствах. И мир смотрит на это".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642741800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  