 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:19 21.01.2022

Внешнее управление: "Кумтор" не выполнил прогноз по добыче на $3,8 млн
21 января 2022 - Канат Кожоев

Внешнее управление: "Кумтор" не выполнил прогноз по добыче на $3,8 млн

В прошлом году "Кумтор" произвел почти на 16 процентов золота, чем планировалось. К таким выводам можно прийти, если сравнить данные отчета внешнего управляющего и прогнозы компании под управлением канадцев.

В 2021 году на "Кумторе" произведено 14, 561 тонны драгоценного металла, об этом на первом в 2022 году заседании кабмина рассказал временный внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук.

Согласно прогнозу Centerra, опубликованному на сайте компании, золота должны были добыть больше. Компания прогнозировала снижение производства по сравнению с 2020 годом, когда было произведено 17, 298 тонны золота. Однако предполагалось, что в 2021 году добыча составит от 14, 62 тонны до 15, 86 тонны драгметалла. Под внешним управлением "Кумтор Голд Компани" не смогла достигнуть даже минимального прогнозного показателя – не хватило 59 кг.

По самым грубым подсчетам, стоимость этих 59 кг не добытого золота составляет 3 миллиона 799 тысяч 600 долларов - столько компания не получила в результате "эффективного" внешнего управления Тенгиза Болтурука.

Источник - vb.kg
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