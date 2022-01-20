Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор

08:25 21.01.2022

Хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов получили выговоры за пассивную организацию работы в сфере приватизации.



20 января под председательством президента Шавката Мирзиеева прошло видеоселекторное совещание по приоритетным задачам на 2022 год в сфере приватизации объектов государственной собственности.



Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, в ходе совещания глава государства заявил, что работы по приватизации государственных активов неудовлетворительные. В частности, в регионах и в различных сферах 2 тыс. государственных объектов работают неэффективно.



"Около 170 свободных объектов, которые находятся на балансах областных хокимиятов, все еще не проданы. Хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов получили выговоры за пассивную организацию работы в сфере приватизации", - говорится в сообщении.



Кроме того, руководители территориальных управлений Агентства по управлению государственными активами в Сырдарьинской, Хорезмской и Бухарской областях, а также глава "Узагросервис" были сняты с должностей.