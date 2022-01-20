Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн

08:34 21.01.2022

Передумали: учеба в школах и вузах начнется в режиме онлайн

В МНО и Минвузе сообщили, что, начиная с 24 января учеников школ и студентов переводят на онлайн-обучение. В таком формате они будут обучаться в течение месяца.



Напомним, еще несколько часов назад Министерство высшего и среднего специального образования сообщило, что пока не планирует переводить студентов на онлайн-обучение.

"В целях предотвращения риска распространения нового штамма коронавирусной инфекции среди детей и молодежи, а также исходя из предложений Министерства здравоохранения и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения, с 24 января образовательный процесс в школах будет осуществляться в режиме "онлайн" в течение месяца", - говорится в официальном сообщении МНО.



Уроки будут транслироваться через телеканалы Национальной телерадиокомпании и телеграм-канал "Онлайн школа". Расписание занятий в рамках проекта "Онлайн школа" будет ежедневно публиковаться в Telegram-канале "Онлайн школа".

В Минвузе также сообщили, что, начиная с 24 января во всех высших (государственных, негосударственных, частных и зарубежных филиалах) и профессиональных образовательных учреждениях, академических лицеях (по всем формам и видам образования) в течение месяца будет осуществляться дистанционная (онлайн) система обучения.