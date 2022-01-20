 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:42 21.01.2022

Афганистан: актуальная метафора

Вышел обстоятельный труд об одном из самых взрывоопасных регионов планеты

Об авторе: Сергей Яношевич Васильев – военный журналист, капитан 2 ранга запаса.

Ильяс Дауди. Большая игра
в Афганистан. М.:
Де’Либри, 2021. – 188 с.

Имя и творчество писателя и публициста, ветерана афганской войны (1979–1989), Героя России Ильяса Дауди хорошо знакомы читателям "НВО" по материалам, опубликованным в нашем издании: "Разведчик кундузского полка" (16.09.21), "Большая афганская игра" (23.09.21) и "Развилка афганской истории" (30.09.21).
Ильяс Дильшатович – член Союза писателей России, автор десятков эссе, рассказов и очерков, которые печатались в федеральных литературно-художественных журналах и центральных изданиях Минобороны России, а также повестей о Второй мировой и афганской войнах.

Его военно-исторический роман "В круге Кундузском", презентованный читателям в конце 2020 года, стал, по оценке литературных критиков, настоящим открытием для почитателей военной прозы. Сюжет романа-трилогии, состоящего из повестей "Мы все вернемся!", "Не парадным коридором" и "Цугцванг обер-лейтенанта Бруно Тевса", основан на реальных событиях, которые произошли в свое время в Афганистане и за его пределами.

9 декабря 2021 года, в День Героев Отечества, Ильяс Дауди презентовал свою новую книгу "Большая игра в Афганистан", написанную в жанре исторической и военно-политической документалистики. На ее страницах автор представил вниманию читателей свое многолетнее исследование перипетий афганской истории, а также осветил глубинные причины – как исторические, так и социальные, – приведшие к многолетней гражданской войне в этой южноазиатской стране.

Важно отметить, что книга вышла в свет 31 августа 2021 года – в день вывода из Афганистана международных сил содействия безопасности (International Security Assistance Force, ISAF), возглавляемых НАТО.

Эпиграфом к ней служат слова известного английского писателя Редьярда Киплинга "Игра так велика, что одним взглядом можно окинуть лишь маленький ее участок". И это неспроста. Афганистан, в силу своего географического положения, был и остается в сфере национальных интересов ведущих мировых держав, претендующих на доминирование в Южно-Азиатском регионе. По этой причине метафора "большая игра", которая получила широкое распространение после издания в 1901 году романа Киплинга "Ким", в книге Ильяса Дауди означает геополитическое соперничество Российской и Британской империй на рубеже XIX и XX веков за господство в Центральной и Южной Азии.

"Большая игра" в Афганистане, заставшая три англо-афганские войны, ликвидацию басмачества Красной армией, Вторую мировую войну, афганскую войну (1979–1989) и военную операцию объединенных сил НАТО (ISAF) во главе с США (2001–2021), по-прежнему актуальна своей повесткой.

Книга начинается с анализа политических событий, происходивших в мире в 1979 году – в разгар холодной войны, канун ввода советских войск в Афганистан. Детально, основываясь на достоверных исторических фактах и документах, автор рассказывает о многократных обращениях афганского руководства в адрес высших партийных лидеров Советского Союза с просьбой ввести в страну ограниченный контингент Вооруженных сил СССР, а также об опасениях советского правительства, неготовности и откровенном нежелании Москвы принимать такое решение:

"В те сложные дни (после антиправительственных выступлений в Герате в марте 1979 года. – С.В.) генеральный секретарь ЦК НДПА Н.М. Тараки вновь обратился к руководству СССР с просьбой об оказании ДРА помощи вводом на ее территорию контингента советских войск. На что председатель Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Косыгин дал тогда исчерпывавший ответ: "Ввод наших войск на территорию Афганистана сразу же возбудит международную общественность, повлечет за собой резко отрицательные многоплановые последствия. Это, по существу, будет конфликт не только с империалистическими странами, но и конфликт с собственным народом. Наши общие враги только и ждут того момента, чтобы на территории Афганистана появились советские войска. Это им даст предлог для ввода на афганскую территорию враждебных вам вооруженных формирований. Хочу еще раз подчеркнуть, что вопрос о вводе войск рассматривался нами со всех сторон, мы тщательно изучали все аспекты этой акции и пришли к выводу о том, что если ввести войска, то обстановка в вашей стране не только не улучшится, а наоборот, осложнится. Нельзя не видеть, что нашим войскам пришлось бы бороться не только с внешним агрессором, но и с какой-то частью вашего народа. А народ таких вещей не прощает" (из книги "Большая игра в Афганистан").

Ильяс Дауди документально обосновывает неизбежность гражданской войны в Афганистане, независимо от ввода в него в декабре 1979 года ограниченного контингента советских войск (ОКСВ, 40-я общевойсковая армия).

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Первыми читателями книги Дауди (второй
справа) стали его однополчане-разведчики.
Фото из архива Ильяса ДаудиЧтобы максимально ознакомить читателя с предметом исторического исследования, показать всю глубину и застарелость геополитических перипетий в этом Южно-Азиатском регионе, автор рассказывает историю афгано-российско-советского приграничья, которая началась за два столетия до афганской воны (1979–1989), о завоевании Афганистаном в 1919 году полной независимости от Великобритании и этапах укрепления афганской государственности. В книге подробно описаны периоды правления королей Амануллы-хана и Захир-шаха, борьба Красной армии с басмачеством в Северном Афганистане, а также взаимодействие главарей крупных басмаческих банд (курбаши) с военной разведкой и контрразведкой нацистской Германии (абвером) и разведками стран "оси", к которым помимо Германии относились в первую очередь Италия и Япония:
"С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года абвер создал в Афганистане антисоветскую антисоюзническую разведывательно-диверсионную организацию "Унион". Ее целью был сбор секретных сведений о военно-политической обстановке в советских республиках Средней Азии и подготовка басмаческих формирований на севере Афганистана для нападения на СССР. В служебной переписке абвера члены "Униона" назывались "мародеры".

К лету 1941 года германская и японская дипломатические миссии установили со всеми крупными курбаши среднеазиатского басмачества тесный контакт. Резиденты абвера, представленные как сотрудники германской дипломатической миссии в Кабуле, гарантировали им деньги, оружие, лошадей. Контакты резидентов абвера со своими агентами из числа лидеров басмачества на севере страны проходили при молчаливом согласии афганского правительства" (из книги "Большая игра в Афганистан").

Продолжение повествования приходится на 1973 год – жестокое подавление властью попыток государственных переворотов в Афганистане в 1973–1974 годах, бегство лидеров оппозиции в соседний Пакистан, начало строительства на его территории баз подготовки членов вооруженной оппозиции. Следствие – череда восстаний в 1975 году, которые были организованы из пакистанского "зарубежья" в столице Кабуле, в административных центрах приграничных провинций и Панджшерской долине. Автор приводит достоверные факты о деятельности первого президента Афганистана Мохаммада Дауд-хана.

Особенно подробно Ильяс Дауди описывает события афганской войны (1979–1989). В частности, раскрывает ранее неизвестные широкой общественности данные об объемах иностранных финансовых средств, направленных на борьбу с официальной властью Афганистана, возглавляемой Бабраком Кармалем, и контингентом советских войск, а также детально рассказывает о том, кто и как из-за рубежа и внутри страны организовывал боевое управление и тыловое обеспечение вооруженной оппозиции:

"Наиболее крупной перевалочной базой и одновременно мощным фортификационным комплексом афганской оппозиции на пакистанской границе была "Джавара". По некоторым данным, она переваливала до 20% всей иностранной военной помощи исламским партиям "Пешаварской семерки". Ее строительство началось еще до Саурской революции апреля 1978 года с целью борьбы с правительством Мохаммада Дауда и растянулось на несколько лет.

Другая крупная перевалочная база "Кокари-Шаршари" находилась в иранском приграничье, в построенном в 1984 году по проекту германских инженеров мощном фортификационном комплексе, и замыкала на себя иностранную помощь из Ирана.

Перевалочные базы приграничных с Пакистаном провинций: Пактия, Логар, Нангархар, Кунар, Лагман – благодаря своему горному рельефу позволяли хранить на своих складках и пещерах большой арсенал. Базы хорошо охранялись и обладали средствами противовоздушной обороны" (из книги "Большая игра в Афганистан").

В завершение своего повествования автор рассказывает о заключительном этапе пребывания на посту президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы (1987–1992) и его трагической гибели.

Примечательно, что ни по одной из поднятых в книге тем Ильяс Дауди не высказывает своего частного мнения, а предлагает читателю сделать выводы самостоятельно.

Подчеркну, что при написании "Большой игры в Афганистан" автор использовал свыше 250 документальных и исторических первоисточников из зарубежной и отечественной литературы, мемуары советских и российских историков, военачальников и дипломатов.

Как отмечает сам Ильяс Дауди, еще во время службы в Афганистане он вникал в нюансы быта населения страны: "Я использовал любую возможность, чтобы пообщаться с местными жителями: расспросить их о родоплеменном устройстве, законах афганского общества, его традициях, обычаях и культуре, в целом укладе жизни, об отношении простых людей к правящей элите. При этом я изучал не только их национальные различия и особенности, но и религиозные направления в исламе – суннизм, шиизм, исмаилизм".

Уже после войны, в период обучения на факультете национальной безопасности Академии государственной службы при президенте РФ, писатель, что называется, проштудировал все мемуары, в частности, командования Туркестанского военного округа и 40-й армии, посвященные афганской войне. Одновременно с этим он изучал историю Афганистана, а также соседних с ним государств Центрально-Азиатского региона и Южной Азии: Пакистана, Ирана, бывших среднеазиатских республик СССР, начиная с возникновения и развития там басмачества (1918–1942). В итоге эти знания позволили Ильясу досконально проанализировать и осмыслить все те драматичные события, которые произошли в Афганистане уже в 80-е годы прошлого столетия.

Остается добавить, что первыми читателями книги "Большая игра в Афганистан" с полным на то основанием стали боевые товарищи писателя – его однополчане-разведчики и в то время командир их родного 149-го гвардейского мотострелкового полка Александр Скородумов, впоследствии начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник в отставке, которые резюмировали, что все описанные в книге события им понятны и близки, потому что во многих они принимали непосредственное участие.

Книга Ильяса Дауди рассчитана на массового читателя. По мнению литературных критиков, ее актуальность еще больше возросла в связи со спешным и неорганизованным выводом из страны в августе 2021 года войск западной коалиции НАТО (ISAF).

20.1.22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642743720
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