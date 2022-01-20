США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко

08:52 21.01.2022

Ангелина

Потеряйко



20 января 2022 |

Аннотация

Человечество еще морально не отошло от последствий создания ядерного оружия, как отдельные его представители, называющие себя супердержавами, соревнуются за создание кибероружия, поражающего противника фактически бесконтактным способом.

Ждет ли человечество кибервойна? Не исключено. Иначе как объяснить активное создание странами, объявившими себя мировыми технологическими лидерами, оружия по контролю над человеческим телом и человеческими мыслями?



По мнению озабоченных этой проблемой американских политиков, Китай делает определенные успехи в разработке оружия по "контролю над мозгом".



В конце 2021 года под предлогом того, что китайские военные занимаются опасной работой, связанной с исследованиями в области "контроля мозга", министерство торговли США ввело экспортные санкции против китайских технологических компаний. В США уверены, что Академия военно-медицинских наук Китая и несколько исследовательских институтов используют биотехнологические процессы для поддержки своих IT-продуктов, в том числе и для военных целей, включая оружие для управления мозгом.



Предположительно такое оружие не убивает противника, а парализует его и контролирует поведение.



Оснований для США опасаться новых технологических прорывов КНР в военной области предостаточно. В июле 2021 китайская армия продемонстрировала гиперзвуковое оружие, что доказало, что Китай может поражать цели в любой точке США с помощью ядерного оружия.



Обуреваемое беспокойством за технологическое лидерство Центральное разведывательное управление США создает два новых крупных стратегических центра, деятельность одного из которых сосредоточена на Китае, а другого - на передовых технологиях.



Не дремлет и американская наука. В декабре 2021 года Белферовский центр Гарвардского университета опубликовал отчет о "Великом технологическом соперничестве". Текст документа лишен панических настроений, но в нем делается однозначный вывод о том, что Китай добился таких выдающихся успехов в сфере высоких технологий, что теперь он является полноценным конкурентом США: в искусственном интеллекте, полупроводниках, беспроводной связи 5G, квантовой информатике, биотехнологии и зеленой энергетике Китай вскоре может стать мировым лидером, а в некоторых областях он уже таковым является.



Сами США считают себя лидерами в аэронавтике, медицине и нанотехнологиях, и, чтобы защитить свое звание, в июне 2021 года Сенат при поддержке обеих партий принял Закон об инновациях и конкуренции, разрешающий инвестиции в науку и технологии в размере 250 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Однако этот закон застрял в палате представителей, и его будущее в рамках ежегодного законопроекта об обороне представляется неопределенным.



Тем не менее в настоящий момент для американских инвесторов действует запрет на вложение средств в почти 50 китайских компаний, внесенных в черный список министерства финансов США.



Но вернемся к контролю за мозгом. Какими бы ни были политические трения между США и Китаем, очевидно одно - даже если технология еще не запущена, то точно стоит на пороге своего появления. Ее предшественником является интерфейс мозг - компьютер - система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством. Интерфейс мозг - компьютер - это основа нейронета - мечты трансгуманистов. В нейронете, по замыслу его создателей, должно происходить взаимодействие людей, животных, предметов путем передачи информации напрямую из мозга в вычислительную машину и обратно в мозг.



Сейчас китайские ученые работают над человеко-машинным интерфейсом с обратной связью, который закрепляет гибкую электронику на коже человека, обеспечивая тактильную обратную связь для управления роботами через Bluetooth, Wi-Fi и интернет. Технология объединяет слуховую, визуальную и тактильную виртуальную реальность в единую роботизированную систему. Информация из мозга пользователя передается на уделенный, подключенный к сети интернет компьютер. Ученые заявляют, что их разработки открывают уникальные возможности для бесконтактных вмешательств в медицине, промышленности и других областях.



Кроме устройств, которые цепляются на тело человека, существуют инвазивные устройства - чипы, которые имплантируются непосредственно в спинномозговую жидкость головного мозга хирургическим путем. Сложную и болезненную процедуру китайские ученые упростили, придумав микроинвазивный метод - размещение чипа сразу за черепом и над спинномозговой жидкостью, что обеспечивает определенную степень безопасности.



Стоит отметить, что развитие интрфейса мозг - компьютер является одним из главных направлений "Китайского проекта мозга" (China Brain Project), первый пятилетний план которого завершился в 2020 году. Проект направлен на исследование нейронных основ когнитивных функций, диагностику и профилактику заболеваний головного мозга и создание информационных технологий и искусственного интеллекта на основе изучения работы мозга.



"Технологические инновации стали основным полем битвы на глобальном игровом поле, и конкуренция за технологическое доминирование станет беспрецедентно жесткой", - заявил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.

Усиливающееся соперничество между США и Китаем в области нейротехнологий станет одной из главных характеристик 2022 года. И чем тверже и решительнее страны противостоят друг другу в этой сфере, тем тоньше становится разделительная линия между гражданским и военным использованием цифровых технологий.