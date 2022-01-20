Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин

09:09 21.01.2022 МАРАТ ХАЙРУЛЛИН

20 ЯНВАРЯ 2022

РУССКИЕ В КАЗАХСТАНЕ СНОВА ПОД УДАРОМ. КТО БУДЕТ СПАСАТЬ?

Дестабилизация Казахстана – это лишь вопрос времени. В Казахстане готовится украинский сценарий, а разменной монетой новой цветной революции неизбежно станут русские.



Последние события в Казахстане вызвали неизбежный всплеск интереса к судьбе русской диаспоры и в целом к положению русских в этой стране. При общей констатации существующих и неизбежных проблем в жизни русских, оказавшихся после развала СССР оторванными от исторической родины, наиболее глубоко мыслящие эксперты говорят, что события в Казахстане развиваются так или иначе по "украинскому сценарию". Рано или поздно деструктивные силы всерьез поднимут "русский вопрос" – или хотя бы попытаются это сделать.



В этом смысле минувшие погромы – это явная репетиция, причем далеко не первая (об этом чуть ниже). Уж очень велик соблазн у наших "заклятых партнеров" превратить Казахстан в аналог Украины у границ России. Причем в некоторых случаях действия условного "Запада" по дестабилизации Украины и Казахстана совпадают даже в мелочах.



Поэтому судьба русских в Казахстане прямо связана с вопросом о существовании этого государства в нынешнем качестве.



Не все понимают, что ставки для наших западных оппонентов здесь значительно выше, чем на Украине. Там вопрос стоял исключительно в сдерживании России. Здесь же, дестабилизировав Казахстан, Запад убивает одним ударом сразу двух зайцев – ослабляет влияние не только России, но и Китая. Поэтому сегодня Царьград постарается рассмотреть ближайшие сценарии очередной революции для Казахстана. Повторимся, ключевым вопросом и движущей силой ее неизбежно станет "русский вопрос".



Украинское дежавю

Чтобы понять, какую судьбу готовит Запад Казахстану, нужно откатиться назад и вспомнить, как все начиналось на Украине. В 2005 году, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко, в стране на официальном уровне началась пропаганда Голодомора (Царьград рассказывал эту невероятную по своему цинизму историю).



Официальным историографом этой теории был провозглашен профессор Джорджтаунского университета и икона украинского национализма Лев Добрянский. Его любимой ученицей была супруга Виктора Ющенко – в девичестве Чумаченко. Суть теории Добрянского заключалась не только в тезисе, что Голодомор был специально организован с целью уничтожения украинского народа. Самое главное заключалось в постулате, что Россия (обратите внимание – не Советский Союз) – это тюрьма народов, которые с помощью прогрессивного Запада должны рано или поздно обрести свободу.



Соответственно, все русское – от языка до культуры – то, от чего надо избавляться.



И главный вывод – Россия рано или поздно должна исчезнуть.



Эту нехитрую логическую цепочку превратили в краеугольный камень украинского национализма для промывки мозгов населению. Кончилось внедрение подобных идей в украинскую действительность, как мы знаем, через 9 лет украинским Майданом. И с тех пор страна катится в пропасть.



Но чужие ошибки никого не учат. С 2019 года (смена президента) идеи Льва Добрянского переживают реинкарнацию в Казахстане – разумеется, с азиатской спецификой. Едва Токаев стал президентом, как спикер Сената Маулен Ашимбаев под телекамерами презентовал ему трехтомник "Голодомор. 1928–1937. Документальные хроники". Книга была издана на деньги западных грантов и рассказывала, как советская власть уничтожала казахов, внимание! – чтобы заселить русскими Северный Казахстан.



Одновременно два лидера казахских националистов – Жамболат Мамай и Досым Сатпаев – выпустили документальные фильмы на эту же тему: как русские в 1930-е годы угнетали казахов. Нужно ли говорить, что оба фильма выпущены опять же на американские и европейские гранты?



И в этом смысле – майданный отсчет в Казахстане пошел.



Лица национализма. Или нацизма?

Здесь надо немного пояснить. Большая диаспора украинских националистов существовала в Северной Америке еще со времен Российской Империи. После Великой Отечественной войны американцы начали ее откровенно пестовать и выращивать как часть глобального антисоветизма. Поэтому, когда Советский Союз развалился, эти проверенные кадры попросту экспортировали в Незалежную, а там они стали ядром новой украинской русофобии.



В случае с Казахстаном таких готовых кадров под рукой не было. Их пришлось все эти годы заботливо выращивать как отдельную политическую силу – и сегодня ее в Казахстане называют национал-патриотами или национал-демократами. По сути, это те же самые украинские "нацики"-русофобы, но уже казахского разлива.



Вот указанные товарищи как раз из этих. Мамай, руководитель националистического политического движения "Дух и Язык", финансируется в конечном итоге Американским агентством по международному сотрудничеству. Это такой казахстанский Навальный – обличитель коррупции и назарбаевского режима.



А политолог Сатпаев – получатель грантов Сороса, Британского института по освещению войны и мира, немецкого фонда Эберта и т. д.



К этому надо прибавить еще целый ворох казахских националистов, выращенных на деньги Запада – Мухтара Тайжана, Айдоса Сарыма и других. И, конечно, нельзя забыть патриарха казахских националистов Мухтара Шаханова, этот акын поет о ненависти к русским стихам. Заседал еще в горбачевском Верховном Совете. Кстати, этот лауреат премии Ленинского комсомола требует перевести на латиницу не только казахский, но и русский язык в Казахстане.



Пропагандистская война проиграна

Нужно сказать, что импортер исламских боевиков Нурсултан Назарбаев в свое время практически разгромил всю так называемую демократическую оппозицию. Он не тронул только националистов, выпестованных под патронажем Запада. И сегодня эти национал-патриоты считаются главной оппозиционной силой в стране – других просто не осталось.



В парламенте Казахстана третьей силой является партия "Ак Жол" – это такие плюшевые националисты, что называется, с человеческим лицом. Главным ее покровителем в назарбаевской семье являлся племянник елбасы – тот самый Кайрат Сатыбайды, которого считают организатором нынешнего мятежа. И, кстати говоря, ставший в одночасье знаменитым "министр-русофоб" нового правительства Аскар Умаров имеет те же самые корни.



Однако в данном контексте нас интересует другое. Как только Токаев стал президентом, все указанные "казахские нацики" вдруг как один начали поднимать темы Голодомора, "уничтожения казахов русскими", "ущемления казахского языка", а заодно начались рассуждения на тему "крымского синдрома" – мол, Россия рано или поздно займет северные области. На этой волне и появились те самые "языковые патрули". Налицо попытка реализации украинского сценария уже сегодня.



Благодаря такой пропагандистской подготовке, которой пророссийские силы (впрочем, их точнее называть "слабостями") не смогли ничего противопоставить, уже на следующих парламентских выборах партии националистического толка могут занять как минимум треть мест в национальном парламенте.



Иными словами, все условия для свержения нынешней власти по украинскому сценарию уже готовы.



Русские в Казахстане – угроза погромов

Собственно, на волне "крымского синдрома", под давлением националистов, Токаев сразу же после избрания президентом анонсировал программу переселения казахских семей из южных областей на север. Всего планируется переселить около 60 тысяч семей.



Официально для программы переселения были заявлены другие цели, но ни для кого в Казахстане не секрет, что опорой национализма в стране являются именно южные регионы. А север, наоборот, считался наиболее толерантным регионом по отношению прежде всего к России. И программа переселения призвана поменять политический ландшафт северных регионов прежде всего за счет размытия русского и русскоязычного населения.



И вот здесь кроется прямая опасность. Дело в том, что сегодня, судя по последним событиям, Казахстан буквально заряжен ксенофобией. С приходом Токаева все чаще и чаще начинают происходить столкновения на национальной почве.



Ярким примером отношения к национальным меньшинствам стали так называемые "дунганские" погромы, которые произошли на юге Казахстана два года назад. Дунгане – это небольшая этническая группа выходцев из Китая (их называют "китаеязычные мусульмане"), которые компактно проживают в Жезказганской области на границе с Киргизией.



В феврале 2020 года произошло несколько бытовых ссор между казахами и дунганами. Конфликт был быстро урегулирован, но вскоре на села дунган напала хорошо организованная толпа из нескольких тысяч казахов. Сегодня в тех событиях хорошо видны все характерные черты нынешних погромов – группы людей централизованно завозились из трех соседних областей на автобусах. Все погромщики были поделены на группы под руководством специальных бригадиров, вооружены палками, камнями и "коктейлями Молотова". И тогда, как и сейчас, казахские власти не спешили вмешиваться в эти события – погромщикам дали как следует разгромить два села, а вмешались, только когда в третьем селе дунгане начали оказывать организованное сопротивление.



До сих пор не проведено расследования тех погромов, а единственными осужденными стали как раз дунгане.



Это не единственный подобный эпизод в недолгое правление Токаева. Как показывают последние события, на юге Казахстана уже давно сформирован многочисленный боевой резерв, который по первому зову может быть брошен на улицы. И опять же, как и в случае с "дунганскими погромами", общественности не предъявлено ни организаторов, ни даже конкретных арестованных погромщиков. Если расследование и происходит, то ведется оно очень непрозрачно.



Что с того?

На фоне постоянно муссируемых казахскими нацистами фантазий об угрозах со стороны России нетрудно спрогнозировать подобные дунганскому инциденты и в северных регионах Казахстана.



И хорошо бы заранее решить, как нам на это реагировать. Конечно, быстрый ввод сил ОДКБ очень многим остудил головы, но если коротко подытоживать все вышесказанное, то очевидно, что нам надо готовиться к худшему – соседняя с нами страна превратилась в настоящий кипящий котел.



Очень много внешних сил заинтересовано в дестабилизации Казахстана, и разменной монетой планируется сделать именно русских.



Защитить их может только Россия. Источник - tsargrad.tv

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