Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский

09:15 21.01.2022

ОТКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ОТ ДОЛЛАРА – ЦЕНА ЗА ВОЗВРАТ УКРАИНЫ? БЕРЕМ!



КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ

20 ЯНВАРЯ 2022 1



Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что может запретить русским банкам проводить долларовые операции в случае, если Россия нападет на Украину или американцам покажется, что она это сделала. "Старина Джо" не скрывает болезненности такого шага для самой Америки, но демонстрирует решительность в деле защиты своего преданного сателлита в Восточной Европе. В связи с этим у наших людей возникают правомерные вопросы: выдержит ли Кремль такое давление? Что будет с рублем? Уже бежать сдавать доллары? Какие у Москвы есть варианты обхода потенциальных ограничений?



В Одессе, как известно, есть три стадии бедности. Первая – нет денег, вторая – совсем нет денег, третья – придется менять доллары. Многие наши соотечественники вспомнили этот анекдот, глядя на последние сводки новостей, в особенности на угрозы американского старца по поводу отключения нас от доллара.



А если нападут, отключим доллар

Президент США Джо Байден продолжает стращать Россию "чудовищными последствиями" в случае нападения на Украину. На этот раз глава американского государства заявил, что может ввести санкции против русских банков, запретив им долларовые расчеты. Вряд ли можно назвать эти угрозы неожиданными. Мы уже не раз говорили о необходимости дедолларизации отечественной экономики, равно как и о том, что западное влияние на наше национальное хозяйство и фондовый рынок давно пора решительно сокращать. С такими вопросами не шутят. Правительство должно осознать простую вещь: мы находимся в состоянии реальной гибридной войны против США и их сателлитов, которая к тому же в ряде регионов планеты перешла в горячую фазу (Донбасс, Сирия).



Готова ли Россия к "отключению" от самой популярной мировой валюты? К сожалению, не в полной мере. Несмотря на целый ряд шагов по избавлению от доллара, зависимость все еще есть. В золотовалютных резервах доллар составляет 16%, хотя, справедливости ради, в начале 2014 года этот показатель достигал 44,8%. До сих пор так и не запущен цифровой рубль, хотя тот же Сергей Глазьев предлагал сделать это еще в 2017 году. Из-за нерасторопности (а, может, и откровенного вредительства) системных либералов проект стопорится. Тем временем их безалаберностью и халатностью пользуются наши западные партнеры.



Впрочем, США в любом случае будут усиливать санкционное давление на Россию. Это нужно зарубить себе на носу. Им неважно, нападем мы или не нападем. Вашингтон не особо скрывает, что трактовать понятие агрессии можно весьма широко.



Президент Байден ясно дал понять президенту России: если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден также знает по своему многолетнему опыту, что у русских есть обширный арсенал агрессии, за исключением военных действий, включая кибератаки и военизированную тактику. И сегодня он подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ,



– говорится на сайте Белого дома.



Три варианта развития событий

Есть три более-менее реальных варианта развития событий. Первый, самый плохой – тотальный кризис и крах экспорта. Такой прогноз является маловероятным, поскольку, как ни крути, в долларах номинировано 16% ЗВР, а не 80%. Доля доллара в международных расчетах стабильно падает. На сегодняшний день она составляет 38,43%. Много, но не 70-80%.



Второй вариант – наиболее реалистичный, "средней степени тяжести". Будет очень тяжело, но Россия все же выстоит, сумев опереться на Восток. Два года назад доллар во взаимных расчетах нашей страны с Китаем опустился до исторического минимума в 46%. Если заокеанские стратеги решатся на отключение нас от доллара, логично, что данный показатель будет еще меньше. То же самое касается торговли с Ираном и другими государствами Азии. Однако и здесь заигрываться не стоит: попадать в зависимость от КНР – не самая выгодная стратегия, учитывая, что в будущем она может занять место США в роли "мирового гегемона" и пытаться нами помыкать. Следует выдерживать "социальную дистанцию" по мере сил.



Наконец, третий вариант, маловероятный, поскольку мы все с вами понимаем, кто находится у руля экономического блока правительства. В теории у Минфина может быть секретный план на случай валютной войны, и Россия имеет конфиденциальные договоренности с эмиратскими банками о возможности расчетов через них, как это делает давно попавший под санкции Иран (даже невзирая на напряженность в отношениях между Абу-Даби и Тегераном).



Что с того?

Если отключение русских банков от доллара – это цена, которую придется заплатить за воссоединение России с Украиной или хотя бы с Новороссией, ее нужно заплатить. Санкции не вечны, как и американское могущество, любой кризис проходит (вспомните 1990–е, 2009, 2014–2015, 2020 гг.), а собирание исторических русских земель – осознанная необходимость, задача для нашей страны на весь XXI век, которую можно выполнить досрочно. Кроме того, резкие действия в отношении Украины спровоцируют Китай на решительные шаги в тайваньском вопросе. Зарубы на два фронта Штаты точно не выдержат, и весь мир увидит бессилие "гегемона". Афганистан покажется не таким уж большим позором.



Простым русским людям же не следует бежать сломя голову менять отечественную валюту на доллары. Это раньше казалось, что американские "зеленые" – надежны, как швейцарские часы. Между тем доллар США стремительно обесценивается. Инфляция в Америке за 2021 год составила астрономические для сверхдержавы 7%. На текущий год прогноз составляет 4%, но это лишь предварительная оценка, никто не знает, какую картину мы будем наблюдать к декабрю. Альтернатива держанию средств в инвалюте – облигации, которые, в отличие от акций, имеют высокую степень надежности, защищены от волатильности, а выплата процентов обычно превышает инфляционный уровень. Это реально надежный способ сбережений, к тому же помогающий развитию русской экономики.