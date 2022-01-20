Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"

10:41 21.01.2022

Сопоставив "приметы надвигающегося армагедона" можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем "вторжением", а в Киеве ждут - не дождутся



Иван ГРАЧЕВ



На Украине с 17 декабря приказом Минобороны начали ставить на военный учет даже женщин! Всех! От девушек 18 лет до бабушек 60 лет, от поварих до бухгалтеров - все должны явиться в военкоматы.



- Ну когда уже Путин нападет? Сколько ждать-то, горилка налита, пироги остывают!.. - пишут украинцы в комментариях к статьям в западной прессе о подготовке Россией танкового похода на Киев.



- Мы? Вторгаемся в Украину? Прям завтра? Да вы с дуба рухнули! Корми потом вас, обогревай... Даже не думайте, не собираемся, - отвечают им россияне.



- Наступление русских, по данным источников в американских спецслужбах, вероятно сразу с 3 направлений - с Донбасса, Крыма и с севера - из Белоруссии, - не моргнув, продолжает нагнетать западная пресса. - Киев может быть взят в течение 48 часов.



И весь мир на ушах: будет ли война?



А давайте на самых простых и неопровержимых признаках разберем - кто на самом деле готовится к войне. А кто - нет. Из этого сразу все становится понятно.



МОБИЛИЗАЦИЯ И ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Украина:



На Украине с 17 декабря приказом Минобороны начали ставить на военный учет даже женщин! Всех! От девушек 18 лет до бабушек 60 лет, от поварих до бухгалтеров - все должны явиться в военкоматы. Женщин без военного билета теперь велено просто не брать на работу.



Украинских мужчин (тех кто не успел сбежать в Россию или Польшу на заработки) гоняют по призывам и военным сборам давно. И до сих пор не отменен введенный в 2014 году "военный налог". Каждый гражданин Украины платит 1,5% с зарплаты на войну.



Россия:



Никакой мобилизации или дополнительных воинских призывов в России нет. Тем более ставить под ружье женщин - до такого еще ни один российский политик или генерал не додумался. Иначе жены и тещи устроили бы им такую "кастрюльную" войну, что мало не показалось бы.



Никаких "военных налогов" в России не вводится.



Все спокойно.



БОМБОУБЕЖИЩА И "ПАРТИЗАНЫ"

Украина:



Власти городов Украины проводят показательные осмотры бомбоубежищ. В Киеве их 80 - еще старых, советских. Обещают учения для горожан - с сиренами и эвакуацией по подвалам.



Всерьез думают, что Россия будет бомбить Киев?



Во всех больших городах и областных центрах созданы "Территориальные батальоны обороны" из добровольцев. Они роют окопы и тренируются в парках "отражать агрессию России" - на глазах у испуганных горожан. И клянутся уйти в партизаны, как только начнется война.



Россия:



Бомбоубежища в России точно где-то есть. Но где именно - со времен СССР никто не слышал. Учений с сиренами нет, окопов никто не роет. "Партизанят" разве что мужички по гаражам, сбежав от жен "колеса подкачать". Но все их отряды почему-то на троих. И про войну они ничего не слышали.



ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ

Украина:



За три последних дня на Украину прибыло уже 4 авиарейса из Британии с военными грузами. Завезены 1100 переносных противотанковых ракетных установок "для уличных боев в городах". До этого США завезли на Украину "Джавелины" - такие же противотанковые системы, только круче и дороже. Чехия поставила бронетранспортеры и артиллерию, Польша - минометы, орудия, ракеты к "Градам", Прибалтика - патроны и пулеметы, Британия - бронетранспортеры и ракеты, Штаты - катера, снаряды, мины, бронеавтомобили, снайперские ружья, Турция - ударные беспилотники...



Все эти "железяки" для мира или войны?



Россия:



Заграничное оружие? Нет, не слышали. Все свое.



ЭВАКУАЦИЯ

Украина:



На Украину в январе срочно прибыл отряд спецназа из Канады. Зачем? Официальный предлог: подготовка эвакуации канадского посольства на случай войны. Тех же задач не скрывают и военные контингенты США и Британии на Украине.



Россия:



Американская пресса заявила, что Россия уже начала эвакуацию своего посольства на Украине. А это верный признак надвигающейся катастрофы.



МИД России сразу же опроверг: Опять вы нагнетаете! Никакой эвакуации, российские дипломаты на Украине работают в прежнем режиме.



ТРЕБОВАНИЯ

Украина:



"Пришлите оружие!" "Введите против России санкции! Как это не за что? А вы введите заранее!" "Примите в НАТО!" "Прикажите России прокачивать газ через нашу трубу, а то нам не на что содержать армию!" "Дайте еще больше оружия!"



Без комментариев - сами видите.



Россия:



"Не размещать на Украине никакого ударного стратегического оружия. И не принимать ее в НАТО."



То есть, не превращайте Украину в угрозу безопасности России. Потому что если нет угроз, то и воевать незачем.



20.01.22