Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев

10:54 21.01.2022

Токаев назвал основную причину беспорядков в Казахстане

Токаев: расслоение в доходах казахстанцев стало "спичкой у пороховой бочки"

Ксения Максимова



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что расслоение в доходах казахстанцев стало зажженной спичкой у пороховой бочки, чем воспользовались террористы и заговорщики, передает казахстанский портал Tengrinews.



По словам главы республики, произошедшие в январе события выявили проблемы, копившиеся годами. Так, отметил Токаев, увеличился разрыв между богатыми и бедными, от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства жителей республики уменьшаются или стагнируют, и все это на фоне коррупции. В настоящее время гражданам нужны реальные реформы, которые отвечают их чаяниям и интересам, указал Токаев.



"Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом", - отметил глава Казахстана в ходе встречи с бизнесменами в Нур-Султане.



Он подчеркнул, что нужно "срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики", определив новые - "честные, прозрачные, справедливые" - "правила игры".



Ранее Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам.



Протесты в городе Жанаозен Мангистауской области начались 2 января после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.