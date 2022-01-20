 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 20.01.2022
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Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:54 21.01.2022

Токаев назвал основную причину беспорядков в Казахстане
Токаев: расслоение в доходах казахстанцев стало "спичкой у пороховой бочки"
Ксения Максимова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что расслоение в доходах казахстанцев стало зажженной спичкой у пороховой бочки, чем воспользовались террористы и заговорщики, передает казахстанский портал Tengrinews.

По словам главы республики, произошедшие в январе события выявили проблемы, копившиеся годами. Так, отметил Токаев, увеличился разрыв между богатыми и бедными, от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства жителей республики уменьшаются или стагнируют, и все это на фоне коррупции. В настоящее время гражданам нужны реальные реформы, которые отвечают их чаяниям и интересам, указал Токаев.

"Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом", - отметил глава Казахстана в ходе встречи с бизнесменами в Нур-Султане.

Он подчеркнул, что нужно "срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики", определив новые - "честные, прозрачные, справедливые" - "правила игры".

Ранее Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Протесты в городе Жанаозен Мангистауской области начались 2 января после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Источник - gazeta.ru
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