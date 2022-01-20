Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"

11:36 21.01.2022

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству поручение изымать неиспользуемые месторождения и передавать тем, кто готов в них инвестировать. По словам главы государства, речь идет о тех случаях, когда месторождения были взяты впрок. Сейчас в республике работают ряд российских и иностранных нефтедобывающих компаний. "Лукойл" активно вкладывается в разработку российского шельфа Каспия, а "Роснефть" владеет российской долей проекта по разработке шельфового месторождения Курмангазы на Каспии (компании принадлежит 25% актива).



"Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов", - сказал господин Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса (цитата по "Интерфаксу").



Кроме того, господин Токаев считает необходимым реформировать налоговую политику. По его словам, оплата налогов в стране должна стать выгодной и простой. Основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей. По мнению президента Казахстана, причиной беспорядков стало социальное неравенство в стране.



Казахстан после России занимает второе место по величине запасами нефти и по величине нефтедобычей среди бывших республик СССР. Помимо этого, Казахстан представляет особую важность для российского "Росатома", который владеет долями в ряде крупных уранодобывающих проектов страны. Казахский уран считается одним из наиболее дешевых по себестоимости добычи, а страна в последние годы является мировым лидером по добыче природного урана.



По данным на июнь 2021 года, в Казахстане было зарегистрировано 29,7 тыс. иностранных компаний, их количество за год выросло на 8,4%. Из них более чем 29,2 тыс. приходится на малые иностранные компании, плюс 8,5% за год. Еще 246 зарегистрированных иностранных компаний относятся к средним юрлицам, их количество сократилось на 6,1%. Количество крупных иностранных компаний составило 199, показатель вырос на 2,1%.



Массовые протесты в Казахстане возникли в начале января на фоне решения властей повысить цены на сжиженный газ. Из-за эскалации ситуации президент отправил правительство в отставку, ввел на территории страны режим ЧП, возглавил Совет безопасности вместо первого президента Нурсултана Назарбаева, а также запросил помощи у ОДКБ. На следующий день в страну прибыли миротворцы ОДКБ. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, еще 225 человек погибли, в том числе 19 силовиков.