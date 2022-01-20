 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
12:23 21.01.2022

СМИ стало известно новое место работы Поклонской
Стало известно, где продолжит свою карьеру бывшая депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, отказавшаяся от работы послом в Кабо-Верде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, следующим местом работы Поклонской станет Россотрудничество, где она займет пост заместителя главы этого ведомства Евгения Примакова.

Впрочем, сама она отказалась комментировать эту информацию, в очередной раз подчеркнув, что готова работать на любой должности, где сможет принести пользу России.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. Однако 19 января стало известно, что она из-за личных обстоятельств она к этой работе так и не приступила.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642756980
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