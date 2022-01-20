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В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"
13:16 21.01.2022

Поручаю создать совет отечественных предпринимателей, который позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса, сказал на встрече с бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Главная задача – положить начало конструктивного диалога государственных органов и бизнеса. Этот диалог должен привести к созданию нового экономического курса. Итогом диалога станет консенсус между властью и бизнесом. Мы строим слышащее государство. Это не громкая фраза, это не фигура речи, это действительно государство, которое должно внимательно прислушиваться к мнению своих граждан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, встреча – это знак того, что бизнес будет услышан и все его конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках.

Токаев добавил, что государство предлагает стать прогрессивным национальным бизнес-классом, который максимально заинтересован в построении сильного и процветающего Казахстана.

Важно помнить, что разница между успешными странами и странами, застрявшими на переходном этапе, – это способность или неспособность национальной буржуазии отойти от потребительского отношения к стране и гражданам. Способность сыграть ключевую роль в трансформационных процессах. По моему глубокому убеждению, в этом и есть настоящий патриотизм со стороны предпринимательского класса.
Президент Казахстана
Глава государства отметил, что по каждому из направлений из социально-экономических реформ можно создать проектную группу, куда бизнесу можно будет направить своих представителей участвовать лично.

Он подчеркнул, что в этом вопросе лишняя бюрократия и формализм не нужны, а подготовленные пакеты и предложения должны лечь в основу среднесрочной программы новой экономической политики.

Поручаю создать совет отечественных предпринимателей при правительстве. Думаю, что такой орган позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса и снизит кулуарность принимаемых решений. Я также готов регулярно проводить с вами встречи, как сегодня. Критики действий государства всегда хватало и будет хватать. Давайте вместе определим, что будем делать дальше, и вместе начнем реализовывать реформы. От слов пора переходить к делу.
Касым-Жомарт Токаев

Айша Тулеубекова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642760160
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