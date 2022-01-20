У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома

14:11 21.01.2022

ЦИК отменил регистрацию депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой

ЦИК отменил регистрацию кандидата в депутаты Орозайым Нарматовой ("Бутун Кыргызстан") из-за предоставления заведомо ложной информации или сокрытия информации. Об этом стало известно 20 января в ходе заседания Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.



Соответственно, ЦИК отменил постановление определения результатов выборов и постановление о признании Нарматовой депутатом Жогорку Кенеша.



Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова также напомнила, что согласно Кодексу о проступках, который действовал на момент регистрации кандидатом в депутаты, предоставление кандидатом заведомо ложных сведений и сокрытие информации влечет за собой уголовное наказание.



Все 10 членов ЦИК проголосовали "за" постановление.



Ранее ЦИК аннулировал диплом о высшем образовании Нарматовой.