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У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:13 21.01.2022

Россиян поразили цены на продукты в Казахстане
Хлеб – 14 рублей, картошка – 20

Жители Казахстана жалуются на высокие цены на продукты, газ, бензин и коммуналку. Наши специальные корреспонденты, освещая беспорядки, прошли заодно по магазинам, заправкам и рынкам. Поговорили с жителями Алма-Аты и узнали, сколько они платят за проезд в транспорте, за квартиру. И сопоставили эти цены с российскими.

После протестов в Казахстане многое изменилось. Те, кто носил бороды, поспешили их сбрить, потому что людей постоянно останавливали на улице, принимая за террористов.

На стоянках около автомобильных салонов мы заметили ряд новеньких полицейских машин. "Готовятся подарить их департаменту полиции, чтобы их же и охраняли", - замечает наш сопровождающий Мансур.

Изменились цены на топливо.

Мы много общались с жителями Алма-Аты. Нам то и дело напоминали, что Казахстан – нефтедобывающая страна, но стоимость бензина постоянно растет в цене. На заправке мы увидели, что за литр бензина (Аи-95) надо было отдать 213 тенге (36,7 рубля), в России - 51-52 рубля. В то же время местные жители кивали нам на нефтедобывающие Венесуэлу и Иран, где литр топлива обходится в 10 и 23 тенге. Смотрите, мол, какие субсидии у них от государства.

Именно с протестов против роста цен на газ для автомобилей в стране начались беспорядки.

Мы увидели, что литр сжиженного газа на местных заправках отпускали по 50 тенге (8,7 рубля). В России литр газа сейчас обходится владельцам в 27-28 рублей.

- После Нового года цены на газ задрали вдвое, до 120 тенге за литр, вот народ и начал митинговать, - говорил нам снабженец Арлан. - Теперь газ стоит 50 тенге, но нередко бывает, что приедешь на заправку - а газа нет. Начался дефицит.

Заглянули мы в местные магазины. Пенсионерки успели сообщить нам, что снизились цены на хлеб. "Обратите внимание на социальный формовой "кирпич" Аксайского хлебокомбината", - говорила нам Айзан-опа. В хлебном отделе в сетевом магазине для него был отведен отдельный стеллаж. Буханки, которые стоили 83 тенге (14,5 рубля), разбирали активно. Но ажиотажа не было. Наряду с дешевым хлебом покупатели опускали в корзины и "Бородинский" за 119 тенге (20,5 рубля), батоны за 127 тенге (22 рубля), багеты за 170 тенге (30 рублей).

Пачка молока стоила 289 тенге (50 рублей), жирного, 6%-го, - 375 тенге (65 рублей).

Яйца здесь привыкли покупать лотками по 30 штук за 1009 тенге (177 рублей); десяток, соответственно, стоит 59 рублей.

В Казахстане традиционно многого стряпают. Двухкилограммовый пакет муки стоит 555 тенге (97 рублей), 200-граммовая пачка сливочного масла - 475 тенге (83 рубля).

Овощи достаточно дешевы. Картошка стоит 119 тенге за килограмм (20 рублей), лук - 86 тенге (15 рублей), яблоки - 499 тенге (87 рублей), апельсины и огурцы продаются зимой по одной цене - 699 тенге за килограмм (122 рубля).

Килограмм курицы стоит 1269 тенге (222 рубля), говядины - 2050 тенге (359 рублей), говяжьего фарша - 2500 тенге (438 рублей). Это с учетом того, что власти Казахстана, чтобы стабилизировать цены на продукты, запретили экспорт крупного и мелкого рогатого скота на шесть месяцев. Также был запрещен на три месяца экспорт картофеля и моркови.

Килограмм минтая в сетевом магазине стоит 1400 тенге (245 рублей), килограмм сыра - 2459 тенге (431рубля). За 400-граммовый батон вареной колбасы надо отдать 1200 тенге (210 рублей).

Узнали мы цены и на коммунальные услуги.

Бывшая учительница Елена рассказала нам, что за двухкомнатную квартиру общей площадью 52 квадратных метра, воду, электроэнергию, Интернет и кабельное телевидение она платит зимой, с учетом отопительного сезона, около 20 тысяч тенге (3500 рублей). Летом выходит дешевле - около 15 тысячи тенге (2600 рублей). За мобильную связь и Интернет женщина платит в месяц порядка 2500 тенге (430 рублей).

Экономист Ержан живет в своем доме площадью 150 квадратных метров, который зимой отапливается газом. Собеседник поделился, что платит в зимние месяцы за всю коммуналку 30 тысяч тенге (около 5 тысяч рублей), летом - 10 тысяч тенге (1754 рубля). Молоко он предпочитает покупать у частников, за литр отдает 400 тенге (70 рублей). Полкилограмма сметаны берет за 600 тенге (105 рублей). Домашние яйца в Казахстане привыкли считать поштучно: одно яйцо обходится в 50 тенге (8 рублей). Парную говядину покупают за 2700 тенге (470 рублей), килограмм баранины - за 2500 тенге (438 рублей).

Алма-Ата - город большой. Жителям приходится много перемещаться. Проезд в автобусе стоит 150 тенге (26 рублей), если расплачиваться карточкой - вдвое дешевле: 75 тенге (13 рублей).

Проезд в метро Алма-Аты стоит 80 тенге (около 14 рублей). Через турникет можно пройти, опустив в приемник желтый пластиковый жетончик или оплатив проезд с помощью бесконтактных смарт-карт многоразового использования.

Россиян алма-атинское метро может удивить. Здесь всего одна линия общей протяженностью 11,3 километра и 9 станций. Поезда курсируют с непривычно долгим интервалом – от 10 до 13 минут.

- По сравнению с Россией у нас действительно жизнь гораздо дешевле. Но вы учтите, что у нас люди получают в среднем около 120-190 тысячи тенге (21-34 тысячи рублей), - говорит инженер Кайрат. - И это в сытой Алма-Ате. Месячный доход у жителей аулов - 50–60 тысячи тенге (8700–10 500 рублей).

На самом деле Кайрат просто не в курсе того, что в России тоже есть зарплаты по 10–15 тысяч рублей. А вот хлеба по 14 рублей в нашей стране нет.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642763580
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