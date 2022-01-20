 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:16 21.01.2022

Рон Пол: В Конгрессе до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
Демократы и республиканцы состязаются в угрозах РФ - до тех пор, пока не полетят ракеты

Рон Пол

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Побитие России - это в Вашингтоне деятельность двухпартийная. Обе партии считают, что это заставляет их выглядеть "жесткими" и "проамериканскими". Но в то время как политики-республиканцы и демократы продолжают подталкивать друг друга к "безрисковым" угрозам в адрес России, они все больше рискуют развязать разрушительную ядерную войну.

Это все забавы и игры - до тех пор, пока не полетят ракеты. И в этом случае мы рискуем полным уничтожением из-за того, кто управляет восточной Украиной! Разве когда-нибудь так многим рисковали ради такой малости?

Проблема всех этих жестких разговоров заключается в том, что политики начинают верить своей собственной риторике и пропаганде. В результате они не принимают обоснованных решений, основанных на объективных фактах, а вместо этого принимают опрометчивые решения, основанные на ошибочной дезинформации.

Например, когда американские политики говорят о том, что Россия концентрирует войска на границе с Украиной, то они упускают из виду тот факт, что эти войска по факту находятся на территории России. Учитывая, что американские войска находятся примерно в 150 странах за рубежом, можно подумать, что Вашингтон мог бы остановиться, прежде чем критиковать "агрессию" войск внутри собственных границ страны.

Они также упускают из виду причины, по которым Россия может быть обеспокоена своим соседом Украиной. CNN недавно сообщил, что администрация Байдена в прошлом месяце одобрила выделение еще 200 миллионов долларов в виде военной помощи Украине, заработав почти полмиллиарда долларов на вооружении за последний год.

Представьте себе, если бы Китай отправлял оружие на полмиллиарда долларов в Мексику, чтобы укрепить и поддержать гиперагрессивный антиамериканский режим. Разве США не стали бы "наращивать численность войск вблизи мексиканской границы"?

Недавние переговоры между США и Россией провалились еще до того, как они начались, поскольку американская сторона отказалась даже рассматривать возможность прекращения бесполезного и провокационного расширения НАТО на восток. НАТО - это пережиток холодной войны, который следовало бы распустить вслед за роспуском Варшавского договора. У нее (НАТО - С.Д.) никакой цели, и ее постоянное бряцание оружием подвергает нас риску в конфликтах, которые не имеют ничего общего с национальной безопасностью США.

Как неловко было слышать, как Блинкен высмеивал Россию за то, что она пришла на помощь союзнику Казахстану, когда назревала "цветная революция" (при очевидной поддержке США). "Я думаю, что один из уроков новейшей истории состоит в том, что, как только русские оказываются в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти", - сказал Блинкен журналистам. Он сказал это с невозмутимым лицом, несмотря на то, что США продолжают незаконно оккупировать значительную часть Сирии, продолжают оккупировать часть Ирака против воли парламента этой страны и оккупировали значительную часть Афганистана в течение 20 лет!

Кстати, как только в Казахстане была подавлена попытка смены режима, российские и союзные войска начали покидать страну. Но, конечно, рефлексивно настроенные на войну американские СМИ не сообщают ничего, выходящего за рамки их нарратива.

Что делать с Россией? Прекратите поддерживать политику смены режимов в странах вдоль границ России, включая Беларусь, Казахстан и другие. Прекратите вмешиваться в выборах за рубежом. Посмотрите, как мы впустую потратили четыре года на ложные заявления о том, что русские вмешивались в наши дела. Прекратите поставки оружия и всю помощь Украине. Покончите с санкциями. Переосмыслите оборонный бюджет США как бюджет для реальной защиты США. На самом деле это не так уж сложно - перестаньте пытаться править миром.

Автор - Рональд Эрнест "Рон" Пол - Ronald Ernest "Ron" Paul - американский политик, бывший член палаты представителей от Республиканской партии США. Участник "Движения чаепития". Участвовал в президентских выборах в 1988 году в качестве кандидата от Либертарианской партии. Перед выборами 2008 года был претендентом на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. 13 мая 2011 года официально объявил, что он будет бороться за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии США на выборах президента США в 2012 году.

Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642763760
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