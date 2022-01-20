Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну, - "СП"

14:18 21.01.2022 Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну

Что ищет британский лев в степях Украины?



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Дмитриевский

Вадим Трухачев

Геворг Мирзаян



Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, речь идет о сотнях тонн вооружений: всего было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза - то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений.



Представитель МИД также добавила, что Москва призывает Запад "прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств".



Ранее посольство России в Великобритании предупредило, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. О том, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности, также заявляли в Кремле. Однако, похоже, это не возымело воздействия. И, возможно, оружием все не ограничится.



Ранее стало известно, что на Украину была направлена группа британских военных, речь может идти о группе из сотни человек, чьей задачей якобы является обучение украинских военнослужащих использованию поставленных комплексов NLAW.



Британские солдаты будут обучать украинских военных использованию систем оборонительного вооружения. Официальный представитель г-на Джонсона сказал: "Небольшая учебная группа военных развернута, чтобы помочь украинским вооруженным силам ознакомиться с оборонительными системами, которые мы предоставляем, и убедиться, что они смогут использовать их как можно скорее. Операция „Орбиталь", наше учебное развертывание в Украине, обычно включает около 100 человек, - это количество будет колебаться в зависимости от типа проводимых тренировок". "100 британских военнослужащих будут находиться в стране в течение короткого периода времени только для обучения и не будут вступать в боевые действия с российскими войсками", - сообщает британское издание "INews".



Чего же добивается Лондон?



Директор фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что Британия преследует свои геополитические цели, важную роль в процессе достижения которых играет Украина. По его словам, ключевой целью Лондона является использование противостояния между сверхдержавами (США, Россия и Китай) для усиления собственной позиции.



"…Вплоть до восстановления Британской империи. Вторая цель - создать в Европе ос Лондон - Анкара. Третья - использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России", - объяснил эксперт.



Серьезно? Прямо до восстановления империи? И сильно этому поможет отправка оружия на Украину?



- Всем понятно, что Североатлантический альянс накачивает оружием Украину против России, - отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- И тут могут быть два варианта: либо спровоцировать прямое военное столкновение Киева с Москвой, либо, если первый вариант не удастся, превратить Украину в огромный плацдарм нестабильности по образу и подобию того, что недавно коллективный Запад пытался сделать с Казахстаном.



Есть еще один аспект накачки Украины вооружениями - сугубо меркантильный. Та же Великобритания - один из крупнейших их производителей в мире, и Лондону надо обеспечить своих оружейников заказами. А как это сделать? Очень просто: распродав странам наподобие Украины, содержимое арсеналов с истекающим сроком хранения, да еще и за выделенные этим странам кредиты. Иными словами, западные поджигатели Украины намерены хорошо погреть руки над пламенем, в котором будут гореть те, кто поверил им в дни "евромайдана", а в результате оказался обреченным на заклание.



- Поставки оружия обеспечивают влияние, - уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.



- Если Великобритания поставляет оружие, то значит она участвует в украинских делах. А значит за счет этого участия приобретает влияние и статус державы, вовлеченной в главный на сегодняшний день конфликт на европейском пространстве. Так что рассматривайте это как своего рода инвестицию.



"СП": - Захарова считает, что это подготовка к провокации. Могут ли Британцы сыграть в ней первую скрипку или будут на подпевках?



- Нет. Великобритания не будет играть в этой провокации главную роль, как не будут играть и Соединенные Штаты. Если провокация будет, то главную роль организатора и исполнителя будут играть украинцы.



"СП": - Тем не менее, ранее стало известно, что Британия приняла решение отправить небольшую часть своих военнослужащих на Украину. Речь идет, в первую очередь, о военных инструкторах, главная задача которых - обучить украинских военных обращению с противотанковыми комплексами NLAW. Этим все ограничится? Некоторые эксперты опасаются, что Британцы могут участвовать в боевых операциях. Неужели, Лондон готов рисковать своими людьми?



- Убежден, что Великобритания не будет участвовать в войне на Украине. Даже если эта война начнется, британских солдат там не будет. Трупы британских солдат на украинском театре военных действий не будут поняты британским обществом.



"СП": - Каковы вообще интересы Лондона на Украине? По мнению политолога Бондаренко, ключевой целью Лондона является использование противостоянием между сверхдержавами для усиления собственной позиции. Вторая цель - создать в Европе ось Лондон - Анкара. Третья - использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России". Согласны?



- Да. Великобритания пытается закрепиться как глобальный как региональный игрок, поскольку после "Брексита" ее влияние на европейские дела резко ослабло.



"СП": - А насколько, по-вашему, силенок хватит? Насколько долго и серьезно она готова противостоять России не только на Украине, но и в Закавказье и Средней Азии? Потянет нынешняя Британия новую Большую игру?



- Одна не потянет. Но вот только Великобритании не действует одна. Она искренне надеется на американские ресурсы, на поддержку части американского истеблишмента, на поддержку глобальных глобалистских сил. У Британии другого выбора-то и нет. Она не видит себя как маленькая европейская держава. И не может существовать как маленькая европейская держава.



- Речь идет не только об усилении Британии и попытках использовать для этого противостояние России, США и Китая, - уверен доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.



- Это попытка любой ценой подорвать Россию, которую Британия открыто объявила врагом номер один. Кроме того, это попытка отвести внимание от собственно британских проблем. Таких, как скандал с премьером Джонсоном, скандалы в королевской семье, сепаратизм в Шотландии и возможное обострение в Северной Ирландии.



"СП": - А как на счет создания в Европе оси Лондон - Анкара? Так ли это, и какую роль может сыграть Украина?



- Это не совсем ось. Это попытка по старой памяти использовать Турцию против России - своего рода возвращение к политике 200-летней давности. Британия старается после выхода из ЕС заново найти свое место в мире, и потому возвращается к старым партнерам. А Украина выступает как антироссийских таран, который поддерживают и турки (с оговорками), и англичане. Кроме того, у турок и англичан есть общие игры на Ближнем Востоке, но там у каждого свой интерес.



"СП": - Также Лондон, по мнению Бондаренко, хочет использовать Украину для постоянного третирования России". Чем им не угодила Россия?



- Россия - главный враг англичан, они это записали официально в своей стратегии национальной безопасности. Она слишком большая, слишком самостоятельная, ее интересы почти везде противоречат британским. Ее ослабление уже стало навязчивой идеей в Британии. И почти вся ее политика сегодня нацелена на это. Россия исходит из других ценностей, и это дополнительная причина давить на нее.



"СП": - Существует версия, что США хотят больше сосредоточиться на Китае и оставляют "кураторство" над Европой Лондону. Так ли это? Потянет ли он это? Чай, не империя уже…



- Эта версия отчасти оправдана. США доверяют Британии, как никому другому, и в какой-то степени готовы дать англичанам свободу рук на российском направлении. Но опять же, действия американцев совпадают с устремлениями самих британцев. Они сами выбрали Россию ключевым направлением своей внешней политики, а на остальных готовы лишь "подыгрывать" США.



"СП": - Мария Захарова заявила о завозе оружия на Украину самолетами. Есть предположение, что и людей Британия отправляет. Насколько глубоко они готовы втянуться в украинский кризис?



- Они готовы втянуться полностью, кроме отправки на Украину регулярной армии. К прямой войне с Россией пока не готовы, но к максимальному науськиванию Украины на Донбасс - да. Украинцев англичанам совсем не жалко. Они - расходный материал для ослабления и подрыва России. Само собой, Британия готова на предельное ужесточение санкций - кроме тех, которые проделают большую дыру в ее собственной экономике.



"СП": - Должны ли мы воспринимать Лондон как некий самостоятельный антироссийский центр и тратить ресурсы на противостояние с ним?



- Британия - полусамостоятельный центр. Безусловно, она координирует свои действия с США, но недооценивать и лишать ее собственной воли было бы очень опрометчиво. Проблемы России может создать даже страна поменьше вроде Чехии, Финляндии или Дании. Даже их нельзя сбрасывать со счетов. Тем более нельзя сбрасывать ядерное государство. Источник - СвободнаяПресса

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