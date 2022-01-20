"Цель - надругательство": что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве

14:21 21.01.2022

СК завел уголовное дело после публикации видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве



Мария Шустрова



Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в интернете видео с полуобнаженной девушкой, фотографирующейся на фоне Московской соборной мечети. Автора видеоролика, фотографа и модель заподозрили в оскорблении чувств верующих. Виновным по этой статье грозит до трех лет заключения.



В четверг в сети распространилось видео, на котором девушка в балаклаве, нижнем белье и шубе позирует женщине-фотографу возле Московской соборной мечети. Фотосессию сняла на видео таргетолог Мария Катанова. Именно ее ролик завирусился в интернете.



По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по первой части 148-й статьи – "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".



"По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится на сайте столичного отделения ведомства.



В СК уточнили, что установлены личность и местонахождение подозреваемой 1981 года рождения – речь идет о Катановой. "В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий", - добавили в ведомстве.



Следствие также намерено допросить остальных участниц "голой" фотосессии, их действиям тоже дадут правовую оценку.



Просто мимо проходила



Мария Катанова на своей странице в Instagram объяснила, что не имеет к фотосессии никакого отношения, а просто проходила мимо и сняла происходящее на телефон, чтобы показать, "как не надо делать".



"Я против такого PR… Я, как специалист по продвижению в соцсетях, решила создать гайд "Как не надо делать"… Девушке я сказала свое мнение - это недопустимо. И что она не получит желаемую популярность, более того, может поплатиться за это", - заверила Катанова.



Она подчеркнула, что цели оскорблять кого бы то ни было у нее не было. Девушка также принесла свои извинения тем, чьи чувства могла задеть, "несмотря на благие намерения" своего видеоролика.



Однако Telegram-канал Shot быстро уличил таргетолога во лжи. В распоряжении журналистов оказались кадры с камер наружного наблюдения. Из видеозаписи следует, что Катанова знакома с фотографом и моделью - после фотосессии все три девушки сели в один автомобиль и уехали.



После этого Мария Катанова выложила новый пост в Instagram. Она перестала называть себя случайным свидетелем и принесла "искренние извинения всем, кто видел ролик в интернете".



"Я не имела цели задеть чувства верующих. Целью было как раз наоборот предотвратить эту волну хайпа, которая началась с фотосета обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий! Я в принципе против таких действий. И сожалею, что ролик попал в интернет с иным смыслом", - написала она.



Возможное наказание



Участницам фотосессии возле мечети может грозить реальный срок, рассказала адвокат Александра Гудименко Life.



"С точки зрения права - это уголовная ответственность с возможным реальным сроком. Они явно делали это осознанно", - сказала она.



По ее словам, девушкам грозит "штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет".



На фотосессию отреагировали в Совете муфтиев России. Необходимо обратиться к родственникам устроивших съемку женщин, ведь именно они не дали им должного воспитания, уверена руководитель пресс-службы Совета Гульнур Газиева.



"Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться - это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить", - сказала она РИА "Новости".