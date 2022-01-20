 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.01.2022
14:58  Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга
14:21  "Цель - надругательство": что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве
14:18  Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну, - "СП"
14:16  Рон Пол: В Конгрессе США до кровавых соплей - как лучше отметелить Кремль
14:13  У россиян терпелка крепче? Казахстанские цены (в сравнении), - "МК"
14:11  У депутатки КырПаламента Нарматовой отобрали мандат. Из-за фальшивого вузовского диплома
13:16  В Казахстане учреждают "Совет отечественных предпринимателей"

12:23  Наталья Поклонская получила новое назначение - станет замглавой Россотрудничества
11:36  Токаев поручил изымать неиспользуемые месторождения в Казахстане. Могут пострадать "Лукойл" и "Роснефть", - "Къ"
10:54  Чудовищный социальный разрыв между бедными и богатыми - главная причина январского восстания, - президент К.Токаев
10:41  Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков, - "КП"
09:38  Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? - Умед Хакимов
09:15  Отключение России от доллара - цена за возврат Украины? Берем! - К.Двинский
09:09  Русские в Казахстане снова под ударом. Кто будет спасать? - М.Хайруллин
09:02  Остановить "Самрук-Казыну". Должен ли фонд нацблагосостояния присутствовать в Казэкономике? - П.Своик
08:52  США или Китай – кто победит в конкуренции за кибероружие? - А.Потеряйко
08:42  Вышел в свет труд Ильяса Дауди "Большая игра в Афганистан"
08:34  Все узб-школы и вузы на месяц уходят в он-лайн
08:25  Пассив! Хокимы Хорезмской и Сырдарьинской областей Узбекистана получили выговор
08:19  "Кумтор" под кыргызским управлением. Добыча почему-то упала((
08:17  "Нур Отан" – хитрая ловушка для Касым-Жомарта Токаева, - Умар Тамашев
08:10  Цепляющиеся за власть ведут Америку к диктатуре, - В.Кудрявцев
08:05  Самат Исабеков во второй раз возглавил Таможенную службу Кыргызстана
07:57  Россия построит атомную электростанцию (малой мощности) в Кыргызстане
02:17  В казахской элите идет борьба за власть, - Ст.Притчин
00:44  Россия разместит ракеты в Венесуэле? - М.Столетов
00:38  В Узбекистане выпустят в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов
00:37  Алматы чрезвычайно переменился. Но красный уровень террористической угрозы сохранился, - "Къ"
00:31  Досым Сатпаев: Конфликт элит может расшатать страну сильнее, чем оппозиция
00:24  КазМажилис затаился в ожидании перемен, - А.Перминова
00:21  Анкара усиливает работу в направлении исторического сознания тюркских государств, - В.Аватков
00:08  События в Казахстане – переломный момент во внутренней и внешней политике Белоруссии, - И.Новицкий
00:07  Провал президента-комика и усиление "партии войны" в Киеве, - А.Каневский
00:00  Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку, - В.Скосырев
Четверг, 20.01.2022
20:06  Путин сделал газпромовца Миллера "Героем труда России"
19:38  В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе беспорядков силовикам и мирным жителям
18:34  Эрдоган на предвыборном старте: головокружение от успехов затмевает финансовый провал, - О.Поляков
16:53  Русским Украины и Казахстана нужно выдать российские паспорта, - депутат ГД РФ Затулин
14:31  Почему Иран вместо русских Су-35 хочет китайские J-10
14:29  Коллективная "ксюша", или Российская БезЭлита, - Галина Иванкина
14:26  "Сабрию" делали сексисты женоненавистники... Высокоморальная Саида Мирзиеева взялась цензурить узб-теле-сериалы
14:25  Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ
14:21  Роль дуэта Андропов-Горбачев в крушении СССР (уроки истории), - А.Сошенко
14:17  Украинский информ-след в Казахских погромах, - С.Князев
13:11  Между Алжиром и Марокко назревает война, - Р.Мустафин
13:05  В Казахстане циркулируют слухи об аресте "семейного" олигарха Утемуратова
11:43  Мы будем воевать с Украиной или ограничимся стуком кастрюлек? - Александр Проханов
11:39  Будет ли Индия покупать подлодки у России, - Максим Климов
11:19  ЧП в Молдавии: страна дошла до энергетического коллапса
10:55  В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения повстанцев (международных террористов)
09:37  Кто из Казакимов может потерять должность? К итогам жаркого января
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга
14:58 21.01.2022

Центральный банк предложил масштабный запрет в отчете в четверг. Ждет предложений к 1 марта. Владеть криптовалютой в других странах не запрещается

Центральный банк России в четверг предложил запретить использование и майнинг криптовалют на территории России, сославшись на угрозы финансовой стабильности, благополучию граждан и суверенитету денежно-кредитной политики.

Этот шаг является последним в глобальном подавлении криптовалюты, поскольку правительства от Азии до Соединенных Штатов обеспокоены тем, что частные цифровые валюты с высокой волатильностью могут подорвать их контроль над финансовыми и денежными системами.

Россия годами выступала против криптовалют, заявляя, что они могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. В конце концов, в 2020 году она предоставила им юридический статус, но запретил их использование в качестве платежного средства.

В декабре цена биткоина упала после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российский регулятор выступает за полный запрет криптовалют.

В отчете, опубликованном в четверг, центральный банк заявил, что спекулятивный спрос в первую очередь определяет быстрый рост криптовалют и что они несут характеристики финансовой пирамиды, предупреждая, что на рынке могут образоваться пузыри, угрожающие финансовой стабильности и гражданам.

"Потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, намного выше для развивающихся рынков, в том числе в России", - говорится в отчете. "Это связано с традиционно более высокой склонностью к сбережениям в иностранной валюте и недостаточным уровнем финансовой грамотности".

Банк предложил запретить финансовым учреждениям проводить какие-либо операции с криптовалютами. Необходимо разработать указанные механизмы для блокировки транзакций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиат или традиционные валюты. Предлагаемый запрет распространяется на криптовалютные биржи.

По словам центрального банка, россияне являются активными пользователями криптовалюты с годовым объемом транзакций около 5 миллиардов долларов.

Криптомайнинг

Россия является третьим по величине игроком в мире по добыче биткоинов после США и Казахстана, хотя последний может стать свидетелем исхода майнеров из-за опасений ужесточения регулирования после беспорядков в начале этого месяца. читать далее

Центральный банк заявил, что майнинг криптовалют создает проблемы с потреблением энергии. Биткоин и другие криптовалюты "добываются" мощными компьютерами, которые конкурируют с другими, подключенными к глобальной сети, для решения сложных математических головоломок. Процесс потребляет электричество и часто работает на ископаемом топливе.

"Лучшее решение - ввести запрет на майнинг криптовалюты в России", - заявили в банке.

ия является третьим по величине игроком в мире по добыче биткойнов после США и Казахстана, хотя последний может стать свидетелем исхода майнеров из-за опасений ужесточения регулирования после беспорядков в начале этого месяца.

В августе на Россию приходилось 11,2% мирового "хешрейта" - криптографический жаргон для обозначения количества вычислительной мощности, используемой компьютерами, подключенными к сети биткойн.

В своем отчете центральный банк указал на шаги, предпринятые в других странах, таких как Китай, для сдерживания криптовалютной активности. Он заявил, что будет работать с регулирующими органами в странах, где зарегистрированы криптобиржи, для сбора информации об операциях российских клиентов.

В сентябре Китай усилил репрессии против криптовалют, введя полный запрет на все криптовалютные транзакции и майнинг, ударив по биткоинам и другим основным монетам и оказав давление на акции, связанные с криптовалютой и блокчейном.

Российский регулятор заявил, что широкое распространение криптоактивов ограничит суверенитет денежно-кредитной политики, поскольку для сдерживания инфляции необходимы более высокие процентные ставки.

В нем говорится, что долгосрочный потенциал криптовалют, используемых для расчетов, ограничен.

Тем временем Банк России планирует выпустить собственный цифровой рубль, присоединившись к общемировой тенденции развития цифровых валют для модернизации финансовых систем, ускорения платежей и противодействия потенциальной угрозе со стороны других криптовалют.

ЦБ не предлагает запрет владения криптовалютами, ими можно будет владеть в иностранных юрисдикциях. Регулятор ждет комментарии к своему докладу о криптовалютах к 1 марту, сообщила Данилова. Банк России предлагает наказывать штрафами за нарушение запрета на использование в РФ криптовалют в качестве средства платежа. Данилова сообщила, что запрет майнинга не обсуждался еще с правительством и другими ведомствами.

По словам двух человек, знакомых с этой проблемой, жесткая позиция центрального банка в отношении криптовалюты согласуется с позицией влиятельных российских служб безопасности, которые также поддерживают запрет на криптовалюты внутри страны, чтобы предотвратить ее использование для финансирования оппозиции в РФ.

Федеральная служба безопасности, или ФСБ, просила Эльвиру Набиуллину ввести полный запрет, поскольку трудно отслеживаемые платежи все чаще используются россиянами для пожертвований нежелательным организациям, в том числе медиа-ресурсам, получившим ярлык "иностранных агентов", заявили люди, попросившие не называть их имен, поскольку информация не является открытой для широкой общественности.

По материалам Thomson Reuters и Bloomberg

Источник - profinance.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642766280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на создание общего рынка электроэнергетики в странах ЕАЭС
- Правительство приняло Постановление в отношении "Оператора РОП"
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Зима патриарха
- Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
- Е. Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Ак жол": После погромов и поджогов МСБ нужна реальная помощь, а не обещания и сбор данных
- Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  