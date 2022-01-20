Банк России официально предложил ввести запрет криптовалют и майнинга

14:58 21.01.2022

Центральный банк предложил масштабный запрет в отчете в четверг. Ждет предложений к 1 марта. Владеть криптовалютой в других странах не запрещается



Центральный банк России в четверг предложил запретить использование и майнинг криптовалют на территории России, сославшись на угрозы финансовой стабильности, благополучию граждан и суверенитету денежно-кредитной политики.



Этот шаг является последним в глобальном подавлении криптовалюты, поскольку правительства от Азии до Соединенных Штатов обеспокоены тем, что частные цифровые валюты с высокой волатильностью могут подорвать их контроль над финансовыми и денежными системами.



Россия годами выступала против криптовалют, заявляя, что они могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. В конце концов, в 2020 году она предоставила им юридический статус, но запретил их использование в качестве платежного средства.



В декабре цена биткоина упала после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российский регулятор выступает за полный запрет криптовалют.



В отчете, опубликованном в четверг, центральный банк заявил, что спекулятивный спрос в первую очередь определяет быстрый рост криптовалют и что они несут характеристики финансовой пирамиды, предупреждая, что на рынке могут образоваться пузыри, угрожающие финансовой стабильности и гражданам.



"Потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, намного выше для развивающихся рынков, в том числе в России", - говорится в отчете. "Это связано с традиционно более высокой склонностью к сбережениям в иностранной валюте и недостаточным уровнем финансовой грамотности".



Банк предложил запретить финансовым учреждениям проводить какие-либо операции с криптовалютами. Необходимо разработать указанные механизмы для блокировки транзакций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиат или традиционные валюты. Предлагаемый запрет распространяется на криптовалютные биржи.



По словам центрального банка, россияне являются активными пользователями криптовалюты с годовым объемом транзакций около 5 миллиардов долларов.



Криптомайнинг



Россия является третьим по величине игроком в мире по добыче биткоинов после США и Казахстана, хотя последний может стать свидетелем исхода майнеров из-за опасений ужесточения регулирования после беспорядков в начале этого месяца. читать далее



Центральный банк заявил, что майнинг криптовалют создает проблемы с потреблением энергии. Биткоин и другие криптовалюты "добываются" мощными компьютерами, которые конкурируют с другими, подключенными к глобальной сети, для решения сложных математических головоломок. Процесс потребляет электричество и часто работает на ископаемом топливе.



"Лучшее решение - ввести запрет на майнинг криптовалюты в России", - заявили в банке.



ия является третьим по величине игроком в мире по добыче биткойнов после США и Казахстана, хотя последний может стать свидетелем исхода майнеров из-за опасений ужесточения регулирования после беспорядков в начале этого месяца.



В августе на Россию приходилось 11,2% мирового "хешрейта" - криптографический жаргон для обозначения количества вычислительной мощности, используемой компьютерами, подключенными к сети биткойн.



В своем отчете центральный банк указал на шаги, предпринятые в других странах, таких как Китай, для сдерживания криптовалютной активности. Он заявил, что будет работать с регулирующими органами в странах, где зарегистрированы криптобиржи, для сбора информации об операциях российских клиентов.



В сентябре Китай усилил репрессии против криптовалют, введя полный запрет на все криптовалютные транзакции и майнинг, ударив по биткоинам и другим основным монетам и оказав давление на акции, связанные с криптовалютой и блокчейном.



Российский регулятор заявил, что широкое распространение криптоактивов ограничит суверенитет денежно-кредитной политики, поскольку для сдерживания инфляции необходимы более высокие процентные ставки.



В нем говорится, что долгосрочный потенциал криптовалют, используемых для расчетов, ограничен.



Тем временем Банк России планирует выпустить собственный цифровой рубль, присоединившись к общемировой тенденции развития цифровых валют для модернизации финансовых систем, ускорения платежей и противодействия потенциальной угрозе со стороны других криптовалют.



ЦБ не предлагает запрет владения криптовалютами, ими можно будет владеть в иностранных юрисдикциях. Регулятор ждет комментарии к своему докладу о криптовалютах к 1 марту, сообщила Данилова. Банк России предлагает наказывать штрафами за нарушение запрета на использование в РФ криптовалют в качестве средства платежа. Данилова сообщила, что запрет майнинга не обсуждался еще с правительством и другими ведомствами.



По словам двух человек, знакомых с этой проблемой, жесткая позиция центрального банка в отношении криптовалюты согласуется с позицией влиятельных российских служб безопасности, которые также поддерживают запрет на криптовалюты внутри страны, чтобы предотвратить ее использование для финансирования оппозиции в РФ.



Федеральная служба безопасности, или ФСБ, просила Эльвиру Набиуллину ввести полный запрет, поскольку трудно отслеживаемые платежи все чаще используются россиянами для пожертвований нежелательным организациям, в том числе медиа-ресурсам, получившим ярлык "иностранных агентов", заявили люди, попросившие не называть их имен, поскольку информация не является открытой для широкой общественности.



По материалам Thomson Reuters и Bloomberg